Egymilliárd forintot is elkölthettek Magyarék a kampányeseményeikre

A további, csaknem 170 kisebb-nagyobb kampányesemény összköltsége az egymilliárd forintot is meghaladhatta. A kérdés csupán az, ki fizethette a számlát. Egyes sajtóinformációk szerint külföldről is érkezhettek nagyobb összegek, így már nem is tűnik véletlennek, hogy a Tisza Párt európai parlamenti listáján és a bejutott képviselői között szép számmal bukkannak fel a Soros György hálózatához tartozó személyek.

