Ezt nyilatkozta a MÁV-vezér a szárnyvonalak bezárásáról

A magyar vasút nem marad ki a kötöttpályás közlekedés reneszánszából, de forráshiányos időkben átmeneti megoldásokra is szükség van – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Pafféri Zoltán, a MÁV–Volán-csoport első embere. „Akár tartósan, akár átmenetileg bizonyul majd jobb megoldásnak egy-egy vonalon a buszközlekedés, Magyarország nem akar kimaradni, nem maradhat ki és nem is fog kimaradni a vasút most kezdődő, második hőskorából” – fogalmazott Pafféri Zoltán.

Ennek alátámasztására több konkrét érvet sorolt fel. „Ezt számos, a közelmúltban tervezett, elkezdődött vagy már befejezett nagyberuházásunk bizonyítja. Gondolok itt a KISS és FLIRT motorvonatflottánk felépítésére vagy annak folytatásaként arra a 115 mozdonyt érintő beszerzésünkre, amely kormányzati döntés esetén azonnal »élesedhet«” – mondta.

A bezárásokról

A minket sújtó iparági infláció eléri a 150–400 százalékot,

ami megeszi a járműbeszerzési büdzsénket és megnehezíti a meglévő járműpark karbantartását is. Amíg ez a helyzet fönnáll, sokkal takarékosabban kell gazdálkodnunk az erőforrásainkkal, és bizony áthidaló megoldásokat is be kell vetnünk” – válaszolt Pafféri Zoltán, aki kiemelte, hogy a kiválasztott vonalakon a közút párhuzamosan fut a vasúttal, tehát a buszos helyettesítés jó minőségben megoldható.