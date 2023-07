Reagált Novák Katalin döntésére Lázár János

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Novák Katalin az Alkotmánybírósághoz küldte Lázár János építési törvényét. A tárcavezető erre közösségi oldalán reagált.

Mint fogalmazott, Az új, állami beruházások rendjét szabályozó törvény 32 év után végre újraszabályozza az építésre fordított közpénzek elköltésének kereteit és feltételeit. „Több mint egy éve dolgozunk a törvényen – ez idő alatt próbálták azt jogi, politikai vagy éppen üzleti megfontolásból gáncsolni” – idézte fel Lázár.

Majd azzal folytatta, „még ha ezek akár egyszerre is történnek, akkor is úgy gondolom – ahogy az új szabályozás elkészítésében közreműködő szakma is –, hogy jó törvényt alkottunk.

„A magyarok munkájából végre magyarok haszna lehessen”

„Az volt a célunk – és ebből nem engedünk –, hogy a jövőben, ha közpénzből készül egy beruházás,

az magyarok által létrehozott alapanyagból épüljön és a magyarok munkájából végre magyarok haszna lehessen”

– húzta alá a miniszter.

„A köztársasági elnök asszony döntésével remélem, hogy a szakmai, majd társadalmi egyeztetések sikere után az előzetes normakontroll is tovább erősíti majd a törvényt” – jegyezte meg.

„Várom az Alkotmánybíróság döntését, miközben

tudom, hogy egy, a hazai érdekeket védő törvényt alkottunk”

– zárta gondolatait Lázár János.

Lázár János vonatkozó bejegyzését alább tekinthetik meg: