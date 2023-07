Minden, amit a KRESZ-módosításról tudni érdemes

De ezenfelül az is igaz, hogy a KRESZ jelen állapotában nem alkalmas arra, hogy mindenkinek helyet csináljon az utcán, márpedig ezt a szempontot érvényesíteni kell a szabályozásban”

– szögezte le a miniszter, majd megjegyezte, hogy modern és innovatív KRESZ-re van szükség, „nem pedig olyan megközelítésre, hogy a közlekedés melyik szereplőjét támogatjuk, és melyiket nem”.

A legnagyobb igény

A baleset urán többen annak adtak hangot, hogy a szokásos gyorshajtási mérések mellett jöjjön az átlagsebesség számítása is, azaz két adott pont között, ha az autós a megszabott időnél gyorsabban teljesítette a szakaszt, akkor bizony gyorsan ment és repül is a bírság. Ezzel kapcsolatban Lázár János megjegyezte, nem járják ki a szigorításokat, mérlegelik, hogy alkalmazzák hazánkban az átlagsebesség mérését is.

A politikus bejelentette továbbá, hogy a balesetek kevesebb, mint harmadát okozza a gyorshajtás, viszont több mint kétharmadát a sofőrök rossz döntései, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet adataira hivatkozva kilátásba helyezte, hogy akár a jogosítvány megszerzésének körülményei is szigorodhatnak.

Sem a gépjárműállomány nem olyan, mint Ausztriában, de a vezetői képességeink se olyanok”

– fogalmazott a tárcavezető, aki a Világgazdaság tudósítása szerint elmondta, a jogosítványhoz kötött elméleti, gyakorlati tudás, valamint pszichológiai alkalmasság is felülvizsgálatot érdemel.

Rettegjenek a gyorshajtók

Az ATV megkérdezte Pető Attilát, ismertebb nevén Kreszprofesszort a témával kapcsolatban. Az ország egyik legismertebb közlekedési a csatornának azt mondta, az Árpád hídi baleset okozójának nem jelent nagy terhet kifizetni egy 300 ezer forintos gyorshajtási csekket, miközben egy soktízmilliós Mercedes van alatta, ezért tovább kéne szigorítani a büntetési tételeket. Példaként említette, hogy egy másik államban van arra példa, hogy a hasonlóan durva szabálytalanságok tömkelegét elkövető sofőr szeme láttára zúzták be az autóját.

A szakértő kijelentette, vagy drasztikusan meg kéne emelni a kiszabott büntetések összegét vagy akár a jogosítványt egy egész életre bevonni az illetőtől.

Legutóbb tavasszal volt nagyobb lélegzetű változtatás a közlekedésben, akkor a rendőrség jelentette be, hogy jönnek az új szupertraffipaxok, továbbá a korábbi 53 km/óráról 51 kn/órára vitték a tűréshatárt a sebességellenőrzéseknél.

„A kollégáink eddig sem, és ezután sem azzal fognak foglalkozni, hogy 50 helyett ki ment 51-gyel. Bár ott tartanánk, hogy ők azok, akik a közúti biztonságot veszélyeztetik! Jó néhányan vannak ugyanis azok, akik ezeket a sebességértékeket extrém módon meghaladják, és a közlekedés biztonságára a veszélyt ők jelentik.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem 51 km/h-ra vagy 52 km/h-ra fogja állítani a mérőműszert a rendőr, hanem azokra fog fókuszálni, akik a sebességet jelentősen túllépi”

– jelentette ki a rendőrségi sajtótájékoztatón Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztály vezetője.

Szerettünk volna többet megtudni az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, milyen módosításokat készülnek bevezetni a KRESZ-ben, interjút is kértünk Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkártól, azonban a tárca sajtóosztálya a Mandinerrel annyit közölt, hogy Lázár János a keddi sajtótájékoztatóján mindent elmondott, amit a témával kapcsolatban jelenleg tudni lehet.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán