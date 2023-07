Ferencvárosi LMBTQ-pad: a Fradi-ultrák szerint ez egyértelmű provokáció

Baranyi kerülete visszafestette a padot

Több sem kellett a IX. kerület és az Amnesty vezetésének, rögtön akcióba léptek: vasárnap este újra LMBTQ-kompatibilissé tették a Tompa utcai padot. „Megígértük és újrafestettük nektek és mindenkinek, aki velünk együtt egy nyitott, szabad és boldog országban akar élni” – fűzték a bejegyzésükhöz.

Meddig marad vajon így?

Hamberger Ádám, a Ferencváros vezérszurkolója a Mandinernek úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban, hogy természetesen nem örültek a padfestésnek. Állítása szerint a Ferencváros-szurkolók szerint Baranyi Krisztina lépése nem más, mint nettó provokáció. Kijelentette, a Ferencváros nevet a labdarúgóklub tette híressé és nem értenek egyet azzal az ideológiával, amit „polgármester asszony próbál ráerőltetni az egész kerületre”.

Úgy gondoljuk, nem erre hatalmazták fel, amikor megválasztották polgármesternek”

– szögezte le a Ferencváros vezérszurkolója.

Arra a kérdésre, hogy a közeljövőben visszafestik zöld-fehérre a padot, Hamberger annyit mondott: „Maradjunk annyiban, hogy nekünk Ferencváros-szurkolóknak sokkal jobban tetszik, ha egy pad vagy bármi hasonló eszköz zöld-fehér”.

A polgármester „propagandistának” nem válaszol

Az ügyben kerestük Baranyi Krisztinát is, aki a tőle megszokott eleganciával reagált a megkeresésünkre.

A polgármestert először telefonon hívtuk, majd SMS-t küldtünk neki. Rövid időn belül megszületett polgármesterasszony válasza is, miszerint ha olyan szerkesztőséget választok magamnak, ahol újságíróként és nem propagandistaként tudok dolgozni, ad interjút. Volt annyira gáláns is, hogy a privát SMS-váltásunkat közösségi oldalán is megosztotta.

