Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Budapesti békecsúcs Kocsis Máté rendezvény Magyar Péter Békemenet Mandiner

Tiszás valóságtagadás: budapesti békecsúcs? Kamu és káros! | Újságírók elleni erőszak? Megérdemlik!

2025. október 24. 07:20

A Tisza Párt október 23-i rendezvényének résztvevőit a budapesti békecsúcsról és az újságírók elleni erőszakról kérdeztük. Riportunk.

2025. október 24. 07:20
null

A Tisza Párt is utcára vonult Október 23-án.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Kocsis Máté által korábban

Weber-menetnek elnevezett tiszás rendezvényen.

A párt szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit szólnak a budapesti békecsúcshoz?

Támogatják-e a békét?

Továbbá a politikai erőszakról is kérdeztük a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy szerintük elfogadható-e a fizikai erőszak a közéletben.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 24. 08:52
A pszichopatának és komcsi csürhéjének annyi, ez tegnap jól látszott, ami a beszédjét illeti, dögunalmas és hosszú volt, még annyi politikai érzéke sincs, hogy érezze, mennyi az elég.
Válasz erre
2
0
petronius50
2025. október 24. 08:47
Ők volnának tehát a Tisza szimpatizánsok. Elfáradtak, szellemileg sérültek, vagy kábítószer hatása alatt álltak? Nem tudtam eldönteni. Még valami: Poloska "nemzeti" menetének kb. annyi köze van a nemzethez, mint amennyire a Demokratikus Koaliciónak, vagy az amerikai Demokratáknak a demokráciához...
Válasz erre
6
0
Héja
2025. október 24. 08:23
Jó kérdésekre abszolút zavaros válaszok... Szánalmas.
Válasz erre
4
0
gullwing
2025. október 24. 07:33
A tiszások agyhalottak. Ezt már régen tudjuk, de nem nézzük el nekik!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!