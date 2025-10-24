Tiszás valóságtagadás: budapesti békecsúcs? Kamu és káros! | Újságírók elleni erőszak? Megérdemlik!

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
A Tisza Párt október 23-i rendezvényének résztvevőit a budapesti békecsúcsról és az újságírók elleni erőszakról kérdeztük. Riportunk.
A Tisza Párt is utcára vonult Október 23-án.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Kocsis Máté által korábban
Weber-menetnek elnevezett tiszás rendezvényen.
A párt szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit szólnak a budapesti békecsúcshoz?
Támogatják-e a békét?
Továbbá a politikai erőszakról is kérdeztük a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy szerintük elfogadható-e a fizikai erőszak a közéletben.
