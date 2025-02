Ez a USAID, nem a We Are The World! | Kiss Rajmund, Koskovics Zoltán és Lentulai Krisztián elemzi a botrányt (VIDEÓ)

2025. február 07. 18:25

A nyolcvanas években megmozdultak a zenészek a harmadik világért. USA for Africa: We Are The World, Live Aid. A USAID is összefogott, csak éppen a demokrata adminisztráció narratíváját terjesztve, „az ideológiailag képzetlen világ”, köztük Magyarország hitelességét kikezdve.

Az USAID tevékenységéről beszélgetett péntek este a Mandiner élő műsorában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője és Lentulai Krisztián, a Mandiner szerkesztő-műsorvezetője. Az USAID óriási, 50 milliárd dolláros költségvetéssel rendelkező szervezet, a működéséről a közelmúltban napvilágot látott részleteket óriási botrány és pánik övezi. Az 1961-es alapítása óta az amerikai külügy felügyelete alatt áll, de abszolút önjáró volt a működése. Ők magukat egy teljesen szuverén, liberális, jótékonysági szervezetnek gondolták, mindezt az adófizetők pénzéből – emelte ki a Mandiner műsorában Koskovics Zoltán.

Kiss Rajmund arra mutatott rá, nulla mandátummal az amerikai adófizetők a szuverén államok működésébe való beavatkozásra költötték a pénzt. Példaként említette, Guatemalába milliárdok érkeztek nemváltó műtétekre. Az USAID eltorzult szervezet, amely nagyrészt woke ideológiára költöttek világszerte dollármilliárdokat.

