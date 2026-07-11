Nem, nem bocsánatkérést várnak el a bukott kormánypártoktól a tiszások, hanem valami egészen mást

ha nincs, mert például újonc, akkor azzal, hogy a frakció, amelyikben ül, mit csinált az elmúlt tizenhat évben – és lehet ismét fennhangon bocsánatkérést követelni.

S egyébként is, pontosan: mi lenne a bocsánatkérés formája? Pusztán annyit mondani, hogy „bocsánatot kérek”, láthatóan nem elég semmire. Sem akkor, sem most nincs rögzítve ennek a mértéke sem. Császár Attilát, akit a győztes, tehát magát erkölcsi ítélkezőszerepbe helyező oldal a vesztes oldal propagandistájának, így bűnösnek talál, például a minap kirúgták a köztévétől. Ez elég, vagy kérjen nyilvánosan bocsánatot? Netán bocsánatkérés után tűnjön el a közéletből? Ha eltűnik, az már megfelelő elégtétel, vagy érje további megaláztatás – tényleg, pontosan hány évig formálna jogot Császár közélettől való visszavonulása után még a derék honpolgár arra, hogy leköphesse? Esetleg, mivel fizetést kapott azért, amit normasértésként sikerült azonosítani, legyen elkobozva az így szerzett vagyona, az már így megfelel? Ha még mindig nem sikerült elnyernie egyesek bocsánatát, akkor menjen börtönbe is?

Elég valószínű, hogy olyan is akad, akinek ez sem elég, a sor pedig innen már csak végesen folytatható.

Ugyanezt végigzongorázhatnánk a Mandiner kapcsán is. Elég, ha úgymond a szerkesztőség átveszi a brandet, és megy a szabad piacra (a magyar hangos Dévényi István vonatkozó posztja alatti, mérsékeltnek mondható kommentárok szerint), hogy éljen meg onnan, vagy be kell szántani úgy, ahogy van? Előtte vagy utána kell bocsánatot kérnie kollektíve a szerkesztőségnek? Elegendő, ha a Mandiner szerkesztősége szűnik meg, vagy neki kell látni az egyes munkatársakat is megbüntetni, foglalkozásuktól eltiltani, stb (lásd Császár Attila)?

S mit csináljanak az ellenzékbe került politikusok, hogyan kérjenek bocsánatot és miért?

Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő megtette, megtapsolták a kormánypártiak (tehát formálisan még el is fogadták azt), majd ugyanolyan elánnal estek neki, ugyanabban a témában.

Elég végignézni a botrányok, tehát jól rögzített normasértések után lemondott politikusok utóéletét: soha semelyik oldal, semelyik párt figurája nem nyerte el a valódi feloldozást ezek után, és most láthatóan még kevésbé van erre bármiféle esély. A vereséget szenvedett oldal bűne a létezése maga, az, hogy még kihívást merészel jelenteni, ezért vele szemben a játszótéri „fejre nem ér” sem érvényes már.

Az egészben az igazi tragédia, hogy egy valódi bocsánatkérésnek igenis lenne értelme. Akik az elmúlt harmincpár évben a politikát Magyarországon alakították, kivétel nélkül mindegyiküknek lenne miért, ahogy azoknak is, akik a nyilvánosságot formálták. Kinek-kinek érdeme szerint. Juhász Hajnalka példája és másoké is mutatja, talán némelyekben hajlandóság is lenne erre, de nagyon keveseknek, és mindig csak azoknak, akik éppen a patkó kevésbé szerencsés oldalára kerültek. És mindig hiányzik azokból a belátó könyörület és a továbblépés akarata, akik friss dölyffel felövezve a legyőzött totális megtörését célozzák – minden ezzel ellentétes ígéret hazugság, akkor is, ha egyénileg akár komolyan is gondolhatják, szintén nem túl sokan. Hát hogyan is lehetne megbocsátani annak, akit közben azzal vádolok, hogy „tatárjárást” vezetett az ország ellen?

Ami most zajlik az csak nagyon távolról, és csak formai elemekben hasonlít arra, ami a bocsánatkérés lényege.

Hiszen a domináns pozícióban lévők bárkit, bármikor megalázkodásra szólíthatnak fel, bármiért, amit akár csak belebegtetnek, bármilyen formában, akárhányszor és mindig eggyel továbbmenve az önmegalázás követelésében – és csak hamis ígéret a végén elnyerhető bűnbocsánat és a világ rendjének helyreállítása. Amit követelnek, az csupán a dominancia újbóli és újbóli megerősítését szolgálja, és nem sokban különbözik attól, mint amikor az erősebb vadember megpróbálja megalázkodásra kényszeríteni az ellenfelét, és mint gyengét, megvetés tárgyává tenni a törzs előtt, netán száműzni, így hosszú időre kiiktatva a versenyből.

A folyamatos bocsánatkérésre való felszólítás, az újabb és újabb követelések a megalázkodásra – mindennek valójában csak formailag van köze a bocsánatkérés rítusához és a helyreállításhoz. Mert ez valójában egy egészen másik rítus része: a kiközösítésé.

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