Nem, nem bocsánatkérést várnak el a bukott kormánypártoktól a tiszások, hanem valami egészen mást

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A folyamatos bocsánatkérésre való felszólítás, az újabb és újabb követelések a megalázkodásra – mindennek valójában csak formailag van köze a bocsánatkérés rítusához.
A rítusok a posztmodern világban is izgalmas viselkedésformák, sokat elárulnak rólunk, emberekről.
Talán nem véletlen az a rendszeresen visszatérő sejtés, hogy a dogmatikusan belénk vert lineáris fejlődéstörténet helyett inkább egyfajta kört sikerült leírnunk a másikat bunkósbottal fenyegető, agresszív emberszabásútól a fajtársaikat paragrafusokkal fenyegető, agresszív emberszabásúakig.
Éppen csak a díszletek meg az eszközök finomodtak, a rítusok nagyon is velünk maradtak: a tűz mellett a másik törzsre átkokat kántáló sámán, a melldöngető törzsfőnök, a rituálékban félpasszívan résztvevő, hierarchiákat validáló, tapsoló tömeg.
A harmadik csimpánz felemelkedett, ruhákat öltött, házba költözött és államokat alapított, de a státuszért, erőforrásokért és szaporodási lehetőségekért folytatott versengés, a dominanciaharc mély biológiai gyökereit nem tudta kitépkedni; így a befogadás, a kiközösítés, a státuszmegerősítés vagy -kihívás különféle rítusait nemigen befolyásolták az elmúlt évezredek.
Némi elfogultsággal elmondható azért, hogy
minderre az úgynevezett civilizációs mázt a legvastagabban rákenni, a legszebben cicomázni talán Európában, vagy a tágabb értelemben vett nyugati világban sikerült.
De, ahogyan tudósok (Elias, Diamond, stb.) rámutattak, a szép cikornyák alól – vallás, humánum, jog, miegymás – időről időre elővicsorog a rideg barlangok öröksége.
A fentiek keretet adnak, és bizonyos fokig legalább elméletben korlátozzák, szabályozzák ennek a harcnak a nyerseségét, hiszen különben lehetetlenség lenne bármilyen számosabb közösséget fenntartani: Krisztus katonái szerdától hétfőig nem mészárolták egymást (Treuga Dei), azért még mindig meghatározott rendje van, hogy a rendőrség mikor vihet be hajnalban egy kritikus dolgokat posztoló influenszert, a játszótéren pedig, még ha stikában megy is a bottal vívás, konszenzus, hogy „fejre nem ér”. Legalábbis elméletben.
A normák, szabályok, vagy legalábbis az azokra való hivatkozás persze a puszta erőn túl legitimációs eszközöket is ad a hatalmasok kezébe, és nyilvánvalóan ezek sem mentesek a törzsi eredetű elemektől.
Ami fontos különbség akár a pár száz évvel ezelőtti helyzethez képest is – Istennel a hazáért és szabadságért! –, hogy a közösség megóvása nevében végzett cselekedetek igazolásából immár kimaradnak a transzcendens erők, az Úr, az általa kijelölt uralkodók, általában is a vallás és az egyház; ugyanakkor az elmúlt ezer-kétezer év rítusai mégsem múltak el nyom nélkül, ha az értékrendből már ki is kopott az eredeti jelentésük.
Ilyen például a bocsánatkérés, a bűnbocsánat ügye, ami, mint arra okos szociológusok (Durkheim nyomán sokan, Goffman, stb.) is rámutattak, egy helyreállító jellegű rítus lenne. Az egyén beismeri, hogy megsértett egy – az adott közösség számára – univerzálisan érvényes normát, megbánást tanúsít, majd a megbocsátás révén helyreáll az erkölcsi rend, és vele az egyén státusza is. A keresztény tanítás szerint persze senki sem bűntelen, és mindenkinek megbocsáttatik – ez mondjuk két olyan szempont, ami túlságosan messze vinne minket a barlangrajzoktól ahhoz, hogy a mindennapokban is alkalmazni lehessen,. A gyakorlatban gyorsan el is vetették, most lopakodik vissza a köztudatba a pszichológia valláspótlék-csempészei segítségével.
Abban viszont nem tér el sem a vallás, sem a pszichológia, és egyébként a néha a bocsánatkérést elégtétel-formaként alkalmazó jog sem,
hogy mindehhez szükséges nulladik pontként valamiféle konkrét normasértés – jobb esetben – bizonyított megtörténte, amiért a bocsánatkérés indokolt.
Aztán a sértő félnek el kell ismernie, hogy ezt tette, és meg kell bánnia, amit tett. Majd vannak mindenféle formulák, ahogyan a bocsánatkérésnek eleget tehet: tíz Üdvözlégy, helyreigazító cikk, ennek vannak formái, elvárt mértéke, vagyis van egy – szintén jobb esetben – előre tisztázott végpontja, amikor a bocsánatkérés megtörténtnek tekinthető, és az ügy lezárható, a Jóistennel való kapcsolat, a társas viszony vagy éppen a társadalom szövete, egyszóval a világ rendje helyreállt; nem véletlenül hívják ezt helyreállító rítusnak. Definíciószinten persze mindig nehéz besorolni az emberi dolgokat, de érezni azért pontosan érzékelhetjük, mi valódi bocsánatkérés, és mi nem az.
Például ha egy kurvaanyázásért kér bocsánatot valaki szép formában, ámde azzal a tartalommal, hogy „bocsánat a kurvaanyázásért, de egyébként a kurva anyádat”, az egészen könnyen sorolható a nem valódi bocsánatkérések csoportjába.
S azt hiszem, nem nehéz belátni, hogy ami mostanság bocsánatkérés, illetve a bocsánatkérés-követelés formájában harsog, az nem éppen a helyreállító jelleget erősíti.
Maga a szó is elképesztően elkopott. „A kisnyilasoknak meg lett bocsátva” – mondja a volt verőember Csetneki Pelikánnak a Tanú című klasszikusban. „Igen? Engem nem is kérdeztek…” – felel Pelikán.
A filmet éppen a minap vetítették a köztévé M1 csatornáján, közvetlenül egy képernyőre sugárzott bocsánatkérő szöveg után, amit megint csak mások nevében sikerült megfogalmaznia a névtelen bocsánatkérőnek,
miközben tucatnyi munkatársa pakolt, egyeseket meg biztonsági őrök vezettek ki az épületből.
Az új miniszterelnök beiktatási beszédében ugyancsak bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, úgymond mindenkitől, akit az előző kormány megbélyegzett vagy vegzált, tanároktól, civilektől, újságíróktól és minden másként gondolkodótól – hogy aztán a formailag bocsánatkérésnek feltüntetett vádbeszédből valódira váltson.
Itt valahogy minden nyúlóssá, sőt fluiddá vált. A bocsánatkérő személye, ami – az ő pozíciója szerint – nemhogy nem azonos, de a legtávolabb áll a normasértést elkövetőtől; a normasértés mibenléte – valódi bűnök keverése folyamatban lévő vagy akár légből kapott dolgokkal, egyéni érzékenységekkel és megélésekkel; a jóvátétel szükséges és igazságos mértéke, módja, annak valódi megtörténte; lezárásról meg egyáltalán nem beszélhetünk.
És természetesen olyan remek kérdések is felmerültek emellett, hogy ki is tartozik abba a körbe, akiknek bocsánatot kellene kérnie, akár csak úgy, hogy ugyan most „jó” oldalon van, de „kisnyilas” volt (és engedjük el, hogy a jelenlegi kormánypárt hány prominense és képviselője dolgozott vagy tagozódott be a korábbi szisztéma milyen szintjeire).
Mindebből igen tragikomikus jelenetek születtek, például az új rendszerben a helyét kereső, mondjuk így, új kormányhoz közelebbi médiában,
jelesül, amikor a telexes Fábián Tamás felszólítására a Válasz Online-os Bódis András egy tizenhárom évvel ezelőtti (!) sorosozós cikke miatt írtak nyilvános bocsánatkérést azok az újságírók, akik egyébként egy évtizede már a „jó” oldalon állnak.
Vagy amikor Bodacz Balázst az ATV-ből a közmédia élére repítette – egyelőre ideiglenesen – a politika széljárása, őt Pikó András polgármester állította pellengérre egy, az előbbivel egykorú HírTV-s anyaga miatt – Bodacz pedig eleget is tett ennek a rituális formáit nagyjából betartva, talán időben megelőzve, hogy szétkapják balról. Ebből még ugyebár bármi lehet – elvégre a zuglói nyilasok perével is kivárt a rendszer annakidején, ha már előkerültek a történelmi párhuzamok.
Ugyancsak itt van az a kérdés is, hogy ki és milyen alapon áll magasabb erkölcsi polcon, mint a leköszönt rendszer emberei? Kétségkívül van, ahol hatalmas megkönnyebbülés kísérte a kormányváltást, korrupt, inkompetens vezetőt szedtek le egy-egy szervezet éléről, aki bőségesen megérdemelte volna, hogy réges-rég börtönbe kerüljön, csak éppen túlságosan jól feküdt bizonyos informális körökben. Egészen biztosan volt rengeteg hatalmaskodó kiskirály is, aki pokollá tette a beosztottjai életét, eltávolítása pedig nem csak az adott szervezet, de az egész társadalom érdeke is volt – vagyis itt egy jó dolog történt, az áldozatok pedig, akár a szervezet beosztottjai, akár annak tevékenysége elszenvedői, akár a meglopott adófizetők, joggal várnak bocsánatkérést. De mi a helyzet akkor, ha a helyzet ennél bonyolultabb, például az adott vezető erkölcsösen és hozzáértéssel végezte a dolgát, ám a váltás zűrzavarában éppen a saját helyettese szúrta hátba az előrelépés reményében? Akkor hol van az ítélkező, bocsánatkérést joggal követelő morális fölény? Mert a jelenlegi – nagyon is szubjektív – mérce egyként méri a fenti összes kategóriát, ugyanis a ráolvasott bűn, mint olyan, nem csak a cselekedeteiből fakadhat, hanem éppenséggel az is normasértés önmagában, hogy az illető „fideszes”.
Elég belenézni a parlamenti közvetítésekbe: ha van személyes érintettségnek tűnő helyzet egy-egy ügy kapcsán, azzal támadják;
ha nincs, mert például újonc, akkor azzal, hogy a frakció, amelyikben ül, mit csinált az elmúlt tizenhat évben – és lehet ismét fennhangon bocsánatkérést követelni.
S egyébként is, pontosan: mi lenne a bocsánatkérés formája? Pusztán annyit mondani, hogy „bocsánatot kérek”, láthatóan nem elég semmire. Sem akkor, sem most nincs rögzítve ennek a mértéke sem. Császár Attilát, akit a győztes, tehát magát erkölcsi ítélkezőszerepbe helyező oldal a vesztes oldal propagandistájának, így bűnösnek talál, például a minap kirúgták a köztévétől. Ez elég, vagy kérjen nyilvánosan bocsánatot? Netán bocsánatkérés után tűnjön el a közéletből? Ha eltűnik, az már megfelelő elégtétel, vagy érje további megaláztatás – tényleg, pontosan hány évig formálna jogot Császár közélettől való visszavonulása után még a derék honpolgár arra, hogy leköphesse? Esetleg, mivel fizetést kapott azért, amit normasértésként sikerült azonosítani, legyen elkobozva az így szerzett vagyona, az már így megfelel? Ha még mindig nem sikerült elnyernie egyesek bocsánatát, akkor menjen börtönbe is?
Elég valószínű, hogy olyan is akad, akinek ez sem elég, a sor pedig innen már csak végesen folytatható.
Ugyanezt végigzongorázhatnánk a Mandiner kapcsán is. Elég, ha úgymond a szerkesztőség átveszi a brandet, és megy a szabad piacra (a magyar hangos Dévényi István vonatkozó posztja alatti, mérsékeltnek mondható kommentárok szerint), hogy éljen meg onnan, vagy be kell szántani úgy, ahogy van? Előtte vagy utána kell bocsánatot kérnie kollektíve a szerkesztőségnek? Elegendő, ha a Mandiner szerkesztősége szűnik meg, vagy neki kell látni az egyes munkatársakat is megbüntetni, foglalkozásuktól eltiltani, stb (lásd Császár Attila)?
S mit csináljanak az ellenzékbe került politikusok, hogyan kérjenek bocsánatot és miért?
Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő megtette, megtapsolták a kormánypártiak (tehát formálisan még el is fogadták azt), majd ugyanolyan elánnal estek neki, ugyanabban a témában.
Elég végignézni a botrányok, tehát jól rögzített normasértések után lemondott politikusok utóéletét: soha semelyik oldal, semelyik párt figurája nem nyerte el a valódi feloldozást ezek után, és most láthatóan még kevésbé van erre bármiféle esély. A vereséget szenvedett oldal bűne a létezése maga, az, hogy még kihívást merészel jelenteni, ezért vele szemben a játszótéri „fejre nem ér” sem érvényes már.
Az egészben az igazi tragédia, hogy egy valódi bocsánatkérésnek igenis lenne értelme. Akik az elmúlt harmincpár évben a politikát Magyarországon alakították, kivétel nélkül mindegyiküknek lenne miért, ahogy azoknak is, akik a nyilvánosságot formálták. Kinek-kinek érdeme szerint. Juhász Hajnalka példája és másoké is mutatja, talán némelyekben hajlandóság is lenne erre, de nagyon keveseknek, és mindig csak azoknak, akik éppen a patkó kevésbé szerencsés oldalára kerültek. És mindig hiányzik azokból a belátó könyörület és a továbblépés akarata, akik friss dölyffel felövezve a legyőzött totális megtörését célozzák – minden ezzel ellentétes ígéret hazugság, akkor is, ha egyénileg akár komolyan is gondolhatják, szintén nem túl sokan. Hát hogyan is lehetne megbocsátani annak, akit közben azzal vádolok, hogy „tatárjárást” vezetett az ország ellen?
Ami most zajlik az csak nagyon távolról, és csak formai elemekben hasonlít arra, ami a bocsánatkérés lényege.
Hiszen a domináns pozícióban lévők bárkit, bármikor megalázkodásra szólíthatnak fel, bármiért, amit akár csak belebegtetnek, bármilyen formában, akárhányszor és mindig eggyel továbbmenve az önmegalázás követelésében – és csak hamis ígéret a végén elnyerhető bűnbocsánat és a világ rendjének helyreállítása. Amit követelnek, az csupán a dominancia újbóli és újbóli megerősítését szolgálja, és nem sokban különbözik attól, mint amikor az erősebb vadember megpróbálja megalázkodásra kényszeríteni az ellenfelét, és mint gyengét, megvetés tárgyává tenni a törzs előtt, netán száműzni, így hosszú időre kiiktatva a versenyből.
A folyamatos bocsánatkérésre való felszólítás, az újabb és újabb követelések a megalázkodásra – mindennek valójában csak formailag van köze a bocsánatkérés rítusához és a helyreállításhoz. Mert ez valójában egy egészen másik rítus része: a kiközösítésé.
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