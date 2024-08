Tisztesség, tudás, teljesítmény, ez a mi három T-nk

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Augusztus elején beszélgetünk, és már a szüretre készülnek. Nem korai ez egy kicsit?

De, az. Idén harmincöt éve, hogy az első két és fél hektárnyi szőlőmet telepítettem, és ilyet sem azóta, sem előtte, gyerek- és fiatalkoromban nem tapasztaltam. A szokásos menet az volt, hogy augusztus első hetében próbaszüretet tartottak, majd nagyjából 20-ától, attól függően, hol járunk és milyen fajtákról beszélünk, sor került az igazira is. Mostanában viszont, somogyiasan fogalmazva, az eddigieknél is jobban észnél kell lenni az optimális időpont meghatározásakor. A szőlő minőségén sokat ronthat az aszály, és távol áll tőlem a riogatás szándéka, de ha a jövőben is ilyen nyarak elé nézünk, a borászok számára eljöhet a hét szűk esztendő korszaka. Vagy ha nem, a jelek akkor is arra mutatnak, hogy sok mindent át kell gondolnunk a szőlőfajtákkal és a telepítésükkel kapcsolatban. A borászok között az fog hosszú távon talpon maradni, aki képes rugalmasan reagálni a szélsőséges természeti, illetve időjárási változásokra, arra, hogy ökológiai értelemben mire voltunk, vagyunk és leszünk a jövőben predesztinálva.