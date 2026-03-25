Így csalja csapdába a fiatalokat az online világ – egyetlen megoldás maradt a kezükben

A digitális detox jelentette „elvonulás” nem csupán azt jelenti, hogy valaki leteszi az okostelefonját. A digitális detox jellemzői közé tartozik az interneten eltöltött idő tudatos szabályozása, a közösségi média használatának korlátozása, az értesítések kikapcsolása és az offline programok előtérbe helyezése.

Ezek a lépések jelentősen hozzájárulnak a mentális egészség javításához, csökkentik a stresszt, és növelik az önkontrollt. A fiatalok egy része már kísérletezik időszakos digitális pihenőkkel, mások azonban még mindig folyamatos online ingerektől függnek.

Egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a Z-generáció túlzott internethasználata hosszú távon társadalmi szinten is hat. A közösségi média használata sokszor már nem kommunikációt, hanem pótcselekvést jelent.

A digitális detox ezért nemcsak egyéni döntés kérdése, hanem társadalmi szükségszerűség is. A fiataloknak meg kell tanulniuk, hogyan osszák be idejüket az online tér és a valódi kapcsolatok között. A digitális jelenlét önmagában nem probléma – akkor válik azzá, ha a valóság elhalványul mögötte.

A pszichológusok szerint az okostelefon túlzott használata, főként a TikTok és az Instagram pörgetése, tartós szorongást okozhat. A fiatalok agya folyamatosan ingereket kap, amelyekhez nehéz alkalmazkodni.