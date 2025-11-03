Nem csal az időérzék, minél inkább öregszünk, annál jobban rohannak a napok – mutatjuk a vizsgálatok eredményeit

Ahogyan közismert, az időérzékelés az agyunk nem csupán egyetlen területén zajlik, hiszen míg a prefrontális kéreg az idő feldolgozásáért-, a döntések és figyelem koordinálásáért felel, addig a hippokampusz az emlékezet időérzetét irányítja. A neurológiai magyarázatot célzó kutatások szerint a dopamin és idő összefüggése kulcsfontosságú: a dopaminszint változásával módosul ugyanis az idő becslése agyi szinten. Ez magyarázza, miért érzékeljük hosszabbnak az unalom perceit, és rövidebbnek a flow és időérzet dinamikáját. A stressz és idő párhuzama torzítja a múló idő érzetét, sőt az ún. stressz időtorzítás során az időérzék elvesztése sem ritka.

Az időérzék öregedés folyamatában kulcsszerepet játszik az emlékezet, az agy időbecslés során ugyanis az új emlékek számát és érzelmi töltetét veszi alapul.

Agy és időérzék: neurológiai magyarázat

Amikor azonban új helyzetbe kerülünk, vagy egyéb élménynek vagyunk a részesei, agyunk több információt dolgoz fel, így az időérzet torzulása lassulásként jelentkezik. Ezért tűnik hosszabbnak például egy utazás első napja, és jóval rövidebbnek a hazatérés. A rutinfeladatok viszont éppen az ellenkező irányba hatnak: az ismétlődő minták, a megszokott környezet mind gyorsítják az időt, ilyenkor érezzük úgy, hogy rohannak a napok. A gyerekek időérzéke telis-tele van újdonsággal, ezért számukra az idő lassabban telik, míg felnőttek időérzéke „összefolyó” napokként érhető tetten leginkább. Ezért is foglalkoztat egyre többünket a korral járó kérdés: miért telik gyorsabban az idő, ahogy öregszünk, és tehetünk-e valamit ellene?

Emlékezet és érzelmek: miért rövidülnek az évek?