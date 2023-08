A genderelmélet után egy újabb őrültség: a posztmodern „kövérség-tudományokról”

A modern és tudományosan megalapozott, elhízással kapcsolatos nézeteket és az ezekből kialakult társadalmi konszenzust ez a megközelítés egész egyszerűen csak „kövérségfóbiásnak” bélyegzi és hasonlóságot igyekszik találni a rasszizmus, a szexizmus vagy a homofóbia jelenségeivel. A „kövérségtudományok” elvetik és tagadják az elhízással kapcsolatos modern orvostudományi ismereteket, azokat – Michel Foucault és Judith Butler alapján – hatalmi pozíció által működtetett szociális konstruktumokként és nem valóságként mutatják fel, hasonlóan, ahogy a genderelmélet és a queerelmélet teszi azt a szexualitás és a nemi identitás esszenciális biológiai meghatározottságát tagadva, elferdítve vagy félreértve.

2010-ben jelent meg az irányzat egyik teoretikusának népszerű könyve, a „Health in Every Size: The Suprising Truth About Your Weight” („Egészséges minden testsúly: meglepő igazság a súlyoddal kapcsolatban”), amely munka amellett érvelt, hogy valamennyi testsúly ugyanolyan mértékben egészséges lehet, amely tudománytalan nézet élesen szemben áll a jelenlegi orvosi nézőponttal. 2012-ben egy úgynevezett „tudományos folyóirat” is elindult Fat Studies címmel, amely lapban megjelent közlemények többségének központi témája leginkább az, hogy az elhízással kapcsolatos orvosi, pszichológiai, népegészségügyi tények mennyiben hasonlatosak a rasszal, az etnikummal, a nemmel vagy a korral kapcsolatos előítéletekkel.

A „kövérségtudományok” bár egyfajta paródiáját nyújtják az alkalmazott posztmodernnek és sok szóra nem is lennének érdemesek, azonban komoly veszélyeket is rejtenek, hasonlóan a genderelmélethez. A „kövérségaktivizmus” következményeként egyes embertársaink – akik nehézségekkel élnek együtt az optimális testsúlyuk fenntartásában vagy akik önértékelési problémákkal küzdenek ezen ok miatt – abba az irányba fordulhatnak, hogy elvetik az egyértelmű orvostudományi tényeket az elhízás veszélyeivel és annak népbetegség jellegével kapcsolatosan, s a posztmodern woke őrület felelőtlen és gátlástalan céljainak áldozataként súlyos formában veszélyeztethetik egészségüket és akár életüket is.

A szerző pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktora

