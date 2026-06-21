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Európa-bajnok válogatott magyarország kard

Újra Európa-bajnok a magyar férfi kardcsapat!

2026. június 21. 08:16

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott Romániát győzte le a döntőben.

2026. június 21. 08:16
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Végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, remek vívással aranyérmet nyert a magyar férfi kardcsapat a franciaországi Európa-bajnokságon, Antonyban.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar csapatban tavaly is ott volt Szilágyi, Szatmári és Rabb, a 2024-ben győztes együttesben pedig Szilágyi és Rabb. Azt megelőzően, 2023-ban negyedik lett a magyar válogatott Krakkóban az Európa Játékokon, melyen a csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is voltak egyben.

A fináléban az egyéniben bronzérmes Szatmári kezdett Radu Nituval. Két szép magyar tussal indult az asszó, de aztán az ellenfél átvette a vezetést és sorozatban öt találatot adott. A második párban Rabbnak többnyire sikerült középen tartania riválisát, nem hátrált, határozottan támadott, aminek meglett az eredménye, menet közben fordított, a végén azonban Razvan Ursachi visszavette a vezetést, de eggyel csökkent a különbség. Szilágyi eleinte túl hosszan készített elő, Vlad Covaliu sorra adta a tusokat, a folytatás viszont jobban alakult. Az első kör után 12-15 volt az állás.

Szatmári lassan találta meg a ritmust Ursachi ellen, később viszont védekezve adott sorozatban három tust, előbb szép elővágással, majd kettőt parád-riposzttal. Egyenlített 17-17-nél, azután a román kardozó tudott újítani. Az utolsó tusnál Szatmári a földre rogyott és a jobb bokáját fájlalta. Szilágyi 18-20-nál ment fel a pástra Nituval szemben, dinamikus előre menetelekkel a párharc közben 21-20-ra fordított, végül 6-5-re nyerte ezt az asszót. Így még a románok vezettek egy találattal. Rabb 5-3-ra kikapott Covaliutól, ezért a harmadik kör előtt 27-30 állt az eredményjelzőn.

Szilágyi határozottan kezdett Ursachi ellen, egyre csökkentette a hátrányt, de nem tudta elbizonytalanítani ellenfelét, aki egyáltalán nem akart hátrálni, rendre leszorította a pást végére a magyar kardozót. Szilágyi azonban képes volt váltani, és többször is megelőzte támadásával az ellenfelét. Kettőt hozott a hátrányon 7-5-ös eredménnyel, Szatmári pedig a nyolcadik párban nagyon határozott akciókkal fordított Covaliuval szemben. Rabb 40-38-nál ment fel a pástra Nitu ellen, de az első akciói rövidek voltak. A román vívó 41-42-nél fordított, de csakhamar 43-42-re alakult az állás, majd 43-43 után 44-43-ra, és a következő találatot is Rabbnak ítélte a bíró.

A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon.

Ezúttal magas színvonalú, végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőséget.

A férfi kardozók a magyar küldöttség harmadik érmét szerezték. Előzőleg harmadik lett kard egyéniben Szatmári András és a párbajtőröző Muhari Eszter.

Végeredmény: Magyarország-Románia 45-43
Európa-bajnok: Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek)

(MTI)

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Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

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Héja
2026. június 21. 08:22
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