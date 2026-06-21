Újra Európa-bajnok a magyar férfi kardcsapat!

Szatmári lassan találta meg a ritmust Ursachi ellen, később viszont védekezve adott sorozatban három tust, előbb szép elővágással, majd kettőt parád-riposzttal. Egyenlített 17-17-nél, azután a román kardozó tudott újítani. Az utolsó tusnál Szatmári a földre rogyott és a jobb bokáját fájlalta. Szilágyi 18-20-nál ment fel a pástra Nituval szemben, dinamikus előre menetelekkel a párharc közben 21-20-ra fordított, végül 6-5-re nyerte ezt az asszót. Így még a románok vezettek egy találattal. Rabb 5-3-ra kikapott Covaliutól, ezért a harmadik kör előtt 27-30 állt az eredményjelzőn.

Szilágyi határozottan kezdett Ursachi ellen, egyre csökkentette a hátrányt, de nem tudta elbizonytalanítani ellenfelét, aki egyáltalán nem akart hátrálni, rendre leszorította a pást végére a magyar kardozót. Szilágyi azonban képes volt váltani, és többször is megelőzte támadásával az ellenfelét. Kettőt hozott a hátrányon 7-5-ös eredménnyel, Szatmári pedig a nyolcadik párban nagyon határozott akciókkal fordított Covaliuval szemben. Rabb 40-38-nál ment fel a pástra Nitu ellen, de az első akciói rövidek voltak. A román vívó 41-42-nél fordított, de csakhamar 43-42-re alakult az állás, majd 43-43 után 44-43-ra, és a következő találatot is Rabbnak ítélte a bíró.