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ecuador eloy room curacao világbajnokság

Történelmi sikert ért el Curacao a labdarúgó-világbajnokságon: még a holland király is táncra perdült (VIDEÓ)

2026. június 21. 06:38

Curacao Eloy Room kapus 15 hárításos vb-rekordjának köszönhetően döntetlent ért el Ecuador ellen, megszerezve ezzel az ország történetének első világbajnoki pontját.

2026. június 21. 06:38
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Az ecuadori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curacao ellen szombaton az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjában.

Az ecuadori válogatott a 2006-os világbajnokság óta először juthat tovább a csoportkörből, ehhez azonban az utolsó, harmadik fordulóban a négyszeres győztes németeket kellene legyőznie.

A világbajnoki újonc Curacao második mérkőzésén megszerezte első pontját, és matematikailag szintén továbbjuthat még, de Elefántcsontpart ellen csak a győzelem lehet elfogadható.

Az első játékrészben Eloy Room védéseinek köszönhetően tartotta a gól nélküli döntetlent a curacaói válogatott, amely a négyszeres győztes németektől kapott ki 7-1-re az első fordulóban. A kapus teljesítménye nélkül ezúttal is jelentős hátrányba kerülhetett volna, mivel Ecuador a szünet előtt hatszor is eltalálta a kaput, mégis döntetlenre állt a mérkőzés. Gonzalo Plata, Enner Valencia és John Yeboah is egyaránt kétszer szerezhetett volna gólt, de a Miami FC kapusa minden lehetőséget hárított.

A szünet után sem változott a játék képe, negyedórán belül a dél-amerikai együttes háromszor is betalálhatott volna, de Room mindháromszor a labda útját állta. 

A játékrész feléhez közeledve a karibi térség válogatottja először jutott el ellenfele kapujáig, sőt egy támadáson belül kétszer is gólt szerezhetett volna, de Leandro Bacuna és Livano Comenencia próbálkozásánál az ecuadori kapus, Hernán Galíndez is résen volt. 

Összességében Ecuador 15 kaput eltaláló lövéssel fejezte be a mérkőzést, de Room valamennyiszer védett, és csapata első világbajnoki szereplésén megszerezte első pontját a tornán.

Eloy Room, Curaçao kapusa történelmi teljesítményt nyújtott:

A hálóőr 15 hárítással új rekordot állított fel, hiszen 1966 óta senki nem mutatott be ennyi védést a mérkőzések rendes játékidejében

– jelezte X-oldalán az OptaJoe.

Curacao történelmi sikere után a csapat tagjai az öltözőben táncolva ünnepeltek az ország uralkodója, Vilmos Sándor holland király, felesége, Máxima királyné és lányuk, Ariane hercegnő társaságában – látható egy Intagramon megosztott videón.

Világbajnokság, E csoport, 2. forduló:
Ecuador-Curacao 0-0
Kansas City, Arrowhead Stadion, 68 598 néző

(MTI / Mandiner)

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Nyitókép: JUAN MABROMATA / AFP

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Összesen 1 komment

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rugbista
2026. június 21. 07:47
Lehet, hogy nem olyan fontos, mint egy mesterségesen alkotott csapat sikere, de a magyar kardválogatott negyedszer is megnyerte zsinórban az Európa-bajnokságot.
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