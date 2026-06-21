Történelmi sikert ért el Curacao a labdarúgó-világbajnokságon: még a holland király is táncra perdült (VIDEÓ)

Az első játékrészben Eloy Room védéseinek köszönhetően tartotta a gól nélküli döntetlent a curacaói válogatott, amely a négyszeres győztes németektől kapott ki 7-1-re az első fordulóban. A kapus teljesítménye nélkül ezúttal is jelentős hátrányba kerülhetett volna, mivel Ecuador a szünet előtt hatszor is eltalálta a kaput, mégis döntetlenre állt a mérkőzés. Gonzalo Plata, Enner Valencia és John Yeboah is egyaránt kétszer szerezhetett volna gólt, de a Miami FC kapusa minden lehetőséget hárított.

A szünet után sem változott a játék képe, negyedórán belül a dél-amerikai együttes háromszor is betalálhatott volna, de Room mindháromszor a labda útját állta.

A játékrész feléhez közeledve a karibi térség válogatottja először jutott el ellenfele kapujáig, sőt egy támadáson belül kétszer is gólt szerezhetett volna, de Leandro Bacuna és Livano Comenencia próbálkozásánál az ecuadori kapus, Hernán Galíndez is résen volt.