A cserecsatár mentette meg a hosszabbításban a németeket, akik 20 éve nem kezdtek ilyen jól

A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának második fordulójában Torontóban. Manuel Neuer 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Llorist, a német válogatottban pedig már csak Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24) áll előtte, jelenleg Uwe Seelerrel holtversenyben a harmadik.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik.

Ha nem is elsöprő rohamokkal, de két-három veszélyes lövéssel kezdett a négyszeres világbajnok, de Kai Havertz, Jamal Musiala és Felix Nmecha sem talált be. Megtette viszont Aleksandar Pavlovic a 22. percben, de a játékvezető szerint a fejesnél a középpályás meglökte Yahia Fofanát, az ellenfél kapusát, ezért a gólt érvénytelenítette a paraguayi. Mindeközben az elefántcsontparti együttes egyetlen, a kaput elkerülő lövéssel próbálkozott, vagyis az első fél óra ismeretében meglepetés volt, hogy megszerezte a vezetést.