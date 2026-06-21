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Elefántcsontpart Németország vb

A cserecsatár mentette meg a hosszabbításban a németeket, akik 20 éve nem kezdtek ilyen jól

2026. június 21. 00:02

A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó-világbajnokságon.

2026. június 21. 00:02
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A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának második fordulójában Torontóban. Manuel Neuer 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Llorist, a német válogatottban pedig már csak Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24) áll előtte, jelenleg Uwe Seelerrel holtversenyben a harmadik.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik.

Ha nem is elsöprő rohamokkal, de két-három veszélyes lövéssel kezdett a négyszeres világbajnok, de Kai Havertz, Jamal Musiala és Felix Nmecha sem talált be. Megtette viszont Aleksandar Pavlovic a 22. percben, de a játékvezető szerint a fejesnél a középpályás meglökte Yahia Fofanát, az ellenfél kapusát, ezért a gólt érvénytelenítette a paraguayi. Mindeközben az elefántcsontparti együttes egyetlen, a kaput elkerülő lövéssel próbálkozott, vagyis az első fél óra ismeretében meglepetés volt, hogy megszerezte a vezetést.

Amad Diallo közeli lövésénél Nathaniel Brown belevetődött ugyan a labda útjába, de az Franck Kessié elé került, a középpályás pedig öt méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A szünetig hátralévő időben is fölényben játszottak a németek, de az eredmény már nem változott.

Fordulás után is úgy tetszett, Elefántcsontpart magabiztosan őrzi a szűkös előnyt, míg ellenfele a 60. percben már négy cserénél tartott, hogy megpróbáljon változtatni a helyzetén. Mások mellett pályára lépett Deniz Undav is, aki mindössze tizedszer kapott lehetőséget, és a 68. percben rövid válogatottbeli pályafutása hetedik találatát is megszerezte, amellyel egyenlített. A gól után azonban a németek akciói nem állandósultak, míg az afrikaiak a kontratámadásokra hagyatkoztak, több-kevesebb sikerrel. A rengeteg szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, de a hajrában így is adódott egy lehetőség Elefántcsontpart, kettő pedig a németek előtt, de úgy tűnt már nem változik az eredmény.

Aztán a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte nyolcadik találatát is a válogatottban. A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

Labdarúgó-világbajnokság, E-csoport, 2. forduló:
Németország–Elefántcsontpart 2–1 (0–1)
Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: J. G. Benitez (paraguayi)
gólszerzők: Undav (68., 94.), illetve Kessie (30.)

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(MTI)

Fotó: Cole Burston/AFP

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