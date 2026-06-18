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Üzbegisztán vb Kolumbia

Letarolta az operatőrt a Manchester City sztárja – dél-amerikai sikerrel zárult a vb első köre (VIDEÓ)

2026. június 18. 08:44

Ütközésbe belesérült kameraman, történelmi üzbég gól, 99. percben eldőlő zárómeccs. Bőven tartogatott érdekességet a Kolumbia–Üzbegisztán összecsapás.

2026. június 18. 08:44
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Kolumbia válogatottja 3–1-re legyőzte az újonc üzbég csapatot a labdarúgó-világbajnokság K-csoportjának mexikóvárosi mérkőzésén. A második fordulóban az ázsiai együttes Portugáliával, míg a dél-amerikai gárda a Kongói DK-val csap össze. A Kolumbia–Üzbegisztán meccs az üzbégek történelmi góljáról is emlékezetes marad.

Kolumbia–Üzbegisztán
Bár csak a 99. percben dőlt el a Kolumbia–Üzbegisztán meccs, a dél-amerikaiak összességében magabiztosan nyertek / Fotó: Rodrigo Oropeza/AFP

Kolumbia–Üzbegisztán: ápolni kellett az operatőrt

Az első perctől az esélyesebb kolumbiaiak futballoztak fölényben, de az ázsiai rivális egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek a vb-debütálása alkalmával, szervezett és fegyelmezett védekezésével megakadályozta, hogy komoly helyzete legyen az ellenfélnek. Az üzbégek védekezését ugyan lehetett dicsérni, de ez annyira felemésztette az energiájukat, hogy támadásban semmit nem tudtak felmutatni, a szünetig egyetlen gólszerzési kísérletük volt, de az sem jelentett veszélyt Vargas kapujára.

Bő félóra után a Manchester City sztárja, Abdukodir Khusanov felrúgta az oldalvonal mellett Luis Díazt, majd a lendülettől letarolta a pálya szélén dolgozó operatőrt, akit ápolni is kellett az eset után.

Közben az állandósuló kolumbiai nyomás eredményre vezetett, mert bár Díaz lövésénél még a kapufa kisegítette Juszupovot, majd a müncheni támadó remek kiugratása után Munoz szép mozdulattal lőtt a keresztléc alá.

A játékosként világbajnok Fabio Cannavaro kettős cserével próbálta frissíteni az üzbég csapatot, amely sokkal bátrabbá vált a térfélcserét követően. Az olasz mester tanítványai ebben a periódusban már képesek voltak huzamosabb ideig labdát birtokolni, igaz lehetőséget ugyanúgy nem sikerült kidolgozniuk. A dél-amerikaiak kissé belekényelmesedtek a mérkőzésbe, ez pedig megbosszulta magát, mert Üzbegisztán az első helyzetét gólra váltotta, ugyanis Somurodov lövését Vargas ügyetlenül védte a kapufa segítségével, így a kipattanót könnyedén fejelte Fajzullajev az üres kapuba.

Történelmi vb-gól, az üzbégek történetében az első!

Az egyenlítés után Kolumbia gyorsan ritmust váltott, így alig öt perc alatt újra előnyt szerzett: egy félpályás labdaszerzést követően Diaz lőtt a bal alsó sarokba, Juszupov csak beleérni tudott a labdába, védeni nem. A hátralévő időben a legutóbbi Copa America ezüstérmese kontrollálta a meccset, így a papírformát érvényesítve megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, sőt, a hosszabbítás végén, a 99. percben a csereként beállt Campaz fejesével magabiztosabbá tette a sikerét. A meccs utolsó jelenete Karimov keresztlécen csattanó 25 méteres bombája volt.

Ezzel lezárult a világbajnokság csoportkörének első fordulója, de már nyakunkon a második!

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Labdarúgó-világbajnokság, K-csoport, 1. forduló:
Kolumbia–Üzbegisztán 3–1 (1–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző, v.: Taylor (angol)
gólszerzők: Munoz (40.), Diaz (65.), Campaz (99.), illetve Fajzullajev (61.) 

(Mandiner/MTI)

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Fotó: Alfredo Estrella/AFP

 

Összesen 1 komment

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2026. június 18. 09:04 Szerkesztve
Sosem tanulják meg hogy a játéktér nem ér véget az alapvonalnál, a pályán kívül hét méterre a kapufán a szögletzászlókon és a játékvezetőkön kívül be kéne tiltani minden akadályt..
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