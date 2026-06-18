Letarolta az operatőrt a Manchester City sztárja – dél-amerikai sikerrel zárult a vb első köre (VIDEÓ)

Közben az állandósuló kolumbiai nyomás eredményre vezetett, mert bár Díaz lövésénél még a kapufa kisegítette Juszupovot, majd a müncheni támadó remek kiugratása után Munoz szép mozdulattal lőtt a keresztléc alá.

A játékosként világbajnok Fabio Cannavaro kettős cserével próbálta frissíteni az üzbég csapatot, amely sokkal bátrabbá vált a térfélcserét követően. Az olasz mester tanítványai ebben a periódusban már képesek voltak huzamosabb ideig labdát birtokolni, igaz lehetőséget ugyanúgy nem sikerült kidolgozniuk. A dél-amerikaiak kissé belekényelmesedtek a mérkőzésbe, ez pedig megbosszulta magát, mert Üzbegisztán az első helyzetét gólra váltotta, ugyanis Somurodov lövését Vargas ügyetlenül védte a kapufa segítségével, így a kipattanót könnyedén fejelte Fajzullajev az üres kapuba.