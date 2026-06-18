Kezdődik a csoportkör második fordulója a vb-n – íme, a csütörtöki program!

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Kezdődik a csoportkör második fordulója a labdarúgó-világbajnokságon. A csütörtöki programban újabb négy meccset rendeznek, a házigazdák közül pályára lép Mexikó és Kanada nemzeti együttese is.
Csütörtökön kezdődik a csoportkör második fordulója a labdarúgó-világbajnokságon. A napi programban ezúttal is négy mérkőzés szerepel.
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A társházigazda országok közül Mexikó a dél-koreaiakkal, míg Kanada a katariakkal játszik. A B-csoportban összecsap egymással a két európai válogatott, Svájc és Bosznia-Hercegovina. A játéknapot 18 órától a Csehország–Dél-Afrika találkozó nyitja.
FOCI VB 2026, A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csütörtök, 18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport)
Péntek, 3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport)
B-CSOPORT
Csütörtök, 21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport)
Péntek, 0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: MTI / AP / Natacha Pisarenko