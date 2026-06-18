Kezdődik a csoportkör második fordulója a vb-n – íme, a csütörtöki program!

A társházigazda országok közül Mexikó a dél-koreaiakkal, míg Kanada a katariakkal játszik. A B-csoportban összecsap egymással a két európai válogatott, Svájc és Bosznia-Hercegovina. A játéknapot 18 órától a Csehország–Dél-Afrika találkozó nyitja.