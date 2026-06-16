Nincs szó fehér felsőbbrendűségről, a tudatalattija miatt keveredett balhéba a bíró

A történet odáig fajult, hogy a FIFA hivatalos vizsgálatot kezdeményezett Evansszel szemben, akinek ráadásul az abszurd vádak hatására nemigen volt más választása, mint nyilvánosan magyarázkodni. Ha lehet, ezzel lett még szürreálisabb az ízig-vérig 21. századi bohózat: „Szeretném tisztázni, hogy nem szándékosan tettem a kézmozdulatot bármiféle üzenet, hovatartozás, játék vagy meggyőződés közvetítésére. Az egyetlen magyarázat, amit fel tudok hozni, az, hogy

a mozdulat egy akaratlan, tudatalatti rándulás volt, ott és akkor nem is voltam tudatában, hogy megtettem. A mérkőzés során később készített képek azt mutatták, hogy sokszor megismételtem ezt a mozdulatot, miközben egy tollat ​​tartottam az ujjaim között.”

A FIFA a vizsgálat lezárultával az alábbi közleményben igyekezett pontot tenni az „ügy” végére: „A FIFA független fegyelmi bizottsága megerősíti, hogy a Shaun Evans videós játékvezetővel kapcsolatos ügy kivizsgálása után nem talált bizonyítékot a FIFA fegyelmi kódexének megsértésére. A fegyelmi bizottság tudomásul vette Evans úr nyilatkozatát is.”