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foci vb 2026 bíró világbajnokság vb

Nincs szó fehér felsőbbrendűségről, a tudatalattija miatt keveredett balhéba a bíró

2026. június 16. 11:33

Ezek az igazán fontos dolgok manapság. A foci vb 2026-os eddigi legnagyobb kiütése, a 7–1-es Németország-Curacao meccsen VAR-játékvezetőként közreműködő Shaun Evanst felmentette a FIFA az abszurd rasszizmusvádak alól.

2026. június 16. 11:33
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A labdarúgó-világbajnokság a földkerekség legnagyobb sporteseménye, így valahol természetesnek vehető, ha a torna előtt-alatt az idiotizmus is mind nagyobb teret kap. A vb előtt például a norvég válogatott tagjainak kellett magyarázkodniuk teljesen képtelen vádak miatt, most pedig ugyanerre kényszerült az esemény egyik játékvezetője, Shaun Evans is. Természetesen az ausztrál bíróra is gondolkodás nélkül rasszizmust kiáltottak a kényszeresen mindenbe mindent belelátni akarók. 

foci vb 2026 Shaun Evans bíró
Szegény Shaun Evans mostantól kétszer is meggondolja majd, miket mutogasson a kezével (Fotó: KARIM JAAFAR / AFP)

 

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Evans még a foci vb 2026-os kiírásának vasárnapi, 7–1-es kiütéssel végződő Németország–Curacao mérkőzésén működött közre a meccs egyik videóbírójaként. A világbotrány a VAR-stábot bemutató néhány másodperces felvételt követően robbant ki, amelyen a játékvezető talán viccesnek szánt, talán önkéntelen kézmozdulatára csavarodtak rá az éles szeműek. A 38 éves ausztrál spori a kinyújtott jobb kezén a hüvelyk- és a mutatóujját zárta össze a combja előtt: 

  • a jóindulatú feltételezések szerint ezzel csupán egy „szakállas” poént akart elsütni, aminek az a lényege, hogy ha valaki belenéz a két ujj által formált „O” betűbe, akkor kap egy zsibbasztó ütést valamelyik vállába,
  • a rosszindulatú vádaskodók viszont egyenesen rasszistának kiáltották ki Evanst, mondván, a kézmozdulat valójában a fehér hatalom szimbolizálására, a fehér felsőbbrendűség kifejezésére utal.

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A történet odáig fajult, hogy a FIFA hivatalos vizsgálatot kezdeményezett Evansszel szemben, akinek ráadásul az abszurd vádak hatására nemigen volt más választása, mint nyilvánosan magyarázkodni. Ha lehet, ezzel lett még szürreálisabb az ízig-vérig 21. századi bohózat: „Szeretném tisztázni, hogy nem szándékosan tettem a kézmozdulatot bármiféle üzenet, hovatartozás, játék vagy meggyőződés közvetítésére. Az egyetlen magyarázat, amit fel tudok hozni, az, hogy

a mozdulat egy akaratlan, tudatalatti rándulás volt, ott és akkor nem is voltam tudatában, hogy megtettem. A mérkőzés során később készített képek azt mutatták, hogy sokszor megismételtem ezt a mozdulatot, miközben egy tollat ​​tartottam az ujjaim között.”

A FIFA a vizsgálat lezárultával az alábbi közleményben igyekezett pontot tenni az „ügy” végére: „A FIFA független fegyelmi bizottsága megerősíti, hogy a Shaun Evans videós játékvezetővel kapcsolatos ügy kivizsgálása után nem talált bizonyítékot a FIFA fegyelmi kódexének megsértésére. A fegyelmi bizottság tudomásul vette Evans úr nyilatkozatát is.”

Így most már talán mindenki nyugodtan alhat...

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Nyitókép: KARIM JAAFAR / AFP

Összesen 1 komment

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aknaib
2026. június 16. 12:34
Ez most komoly?🥴 Asszem a világ megérett a pusztulásra.
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