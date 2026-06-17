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Twente európa-liga orosz pál Fradi Ajax Ferencváros Vojvodina FTC

A Ferencvárosnál kimondták: „Nem az az elsődleges feladatunk, hogy magyar játékosokat játszassunk”

2026. június 17. 20:44

Orosz Pál kijelentette, nem az az elsődleges céljuk és feladatuk, hogy magyar futballistákat játszassanak. A Ferencváros vezérigazgatója szerint kaphattak volna könnyebb ellenfeleket is az Európa-ligában.

2026. június 17. 20:44
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Az Európa-liga selejtezőjének keddi sorsolásán eldőlt, hogy a Ferencváros az első fordulóban Szűcs Kornél csapatával, a szerb bajnoki ezüstérmes és kupadöntős Vojvodinával találkozik. A párosítás kapcsán Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, kaphattak volna könnyebb ellenfelet is, de bizakodva tekintenek a párharc elé.

Ferencváros, Fradi, FTC, Európa-liga, felkészülés, Naby Keita
A Ferencváros már a múlt héten megkezdte a felkészülést a következő szezonra (Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club)

„Komoly erőpróba lesz, de az mindenképpen pozitívum, hogy Újvidék mindössze háromszáz kilométerre van Budapesttől. Biztos vagyok benne, hogy sok szurkolónk elkísér majd bennünket, mint ahogy őket is az övéik. Viszonylag kisebb stadionjuk van, az UEFA előírásaitól függően maximum nyolc-tízezer néző férhet el a lelátón, de elmondásuk szerint százalékos arányban viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani” – árulta el Orosz Pál.

 

A zöld-fehéreknek nem sok idejük lesz arra, hogy felkészüljenek az újvidékiekre, és az első selejtezőkörből indulva kifejezetten rögös út vezethet oda, ahová az elmúlt hét évben mindig odaértek: egy nemzetközi kupa főtáblájára.

„Már egy hete megkezdtük a felkészülést, igaz, nem ellenfélspecifikusan, hiszen csak most volt a sorsolás. Túl vagyunk a fizikai felméréseken, most elmegyünk Ausztriába edzőtáborozni, s amikor visszajövünk, nemsokára már jön is a mérkőzés. Nagyon rossz, hogy az első fordulóban kell kezdenünk, annak ellenére, hogy az elmúlt hét évben folyamatosan ott voltunk a csoportkörben, illetve a ligafázisban. De még a bajnoki úton is négy párharcot kell megnyerni ahhoz, hogy bekerüljünk, úgyhogy kisebb csoda, hogy ez nekünk hétszer egymás után sikerült – remélem, most is fog” – folytatta a sportvezető.

Ha a Fradi továbbjut a Vojvodina ellen, akkor a második fordulóban a Twente vár rá, ha pedig kiesik, akkor a Konferencia-ligába átkerülve egy másik holland nagyágyú, az Ajax ellen folytatná a nemzetközi szereplését. A szerdai sorsolás után Orosz Pál a Ferencváros hivatalos honlapján fejtette ki a véleményét.

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„Sose szoktam különösebben minősíteni az aktuális ellenfelünket. Most is legfeljebb csak annyit mondanék, hogy úgy látszik, holland irányba vitt minket a sors. Ez a feladat, egy holland élcsapat, a Twente. (…) Azon sem rágódom, hogy ha úgy alakul, az Ajax személyében még egy holland élcsapat vár ránk. Maradjunk ebben az esetben is a teendőnél: túl kell jutni a Vojvodinán, és máris okafogyottá válik a latolgatás, s rögtön csak a Twente lesz az érdekes” – mondta az FTC vezérigazgatója, majd elárulta, a sorsolás helyszínén összefutott az Ajaxot képviselő hölggyel, akiről kiderült, hogy a nagymamája Esztergomban született.

Orosz Pál a Nemzeti Sportrádiónak a csapat játékospolitikájáról is beszélt, újból kiemelve, az egész magyar futball érdeke, hogy a legeredményesebb magyar klub továbbra is öregbítse annak hírnevét.

Nem az az elsődleges feladatunk, hogy magyar játékosokat játszassunk, hanem az, hogy megfelelő szinten tudjuk képviselni a hazánk labdarúgását a nemzetközi színtéren. Úgy vélem, nemcsak a fradistáknak, hanem minden magyar szurkolónak örömöt okoztunk azzal, hogy megvertük a Rangerst, hogy a Fenerbahcéval döntetlent játszottunk Isztambulban, vagy hogy itthon megvertük a Bragát

– jelentette ki.

A Ferencváros július 9-én idegenben játssza a Vojvodina elleni El-párharc első meccsét, majd egy héttel később kerül sor a hazai visszavágóra. Az FTC a második fordulóban a Twente ellen is idegenben kezdene július 23-án, az azt követő héten pedig otthon vívhatná meg a második mérkőzést.

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 10 komment

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johannluipigus
2026. június 17. 22:05
Sokszor elmondtam már, hogy tök fölösleges százmilliárdokat a magyar labdarúgás feneketlen kútjába önteni. Most sokan a fejemet veszik azért, amit írni fogok, de bízom abban, hogy poloska megszünteti ezt a pazarlást. Orosz Pali bácsi meg keressen magának másik állást.
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oberennsinnen49
2026. június 17. 21:51
Ez a teljes idiotizmus: "Nem az az elsődleges feladatunk, hogy magyar játékosokat játszassunk, hanem az, hogy megfelelő szinten tudjuk képviselni a hazánk labdarúgását a nemzetközi színtéren. " Hogy akarod képviselni a hazádat, ha hazád fiai nincsenek a pályán, csak más hazák fiai? És az FTC-szurkolók ezt ünneplik. ...az idiotizmus ragadós.
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Potymog
2026. június 17. 21:38
"Orosz Pál kijelentette, nem az az elsődleges céljuk és feladatuk, hogy magyar futballistákat játszassanak. " Ebben az esetben kéretik tisztán üzleti alapon működni, és a magyar adófizetők forintjaiból egyet se kapjon a csapatuk!
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ezredes-2
2026. június 17. 21:14
Tudjuk, látjuk majom. Mindenki itt van, az 5000 dolláros négerek, az össz jöttment, nulla tehetségü idegen. De, elugatom neked, gyökér. A vojvodina le fog verni benneteket! Miért? Mert, tele van nacionalista szerb fiúkkal! Takarodj, a K...ba, te gyökértelen segg..
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