A Ferencvárosnál kimondták: „Nem az az elsődleges feladatunk, hogy magyar játékosokat játszassunk”

Az Európa-liga selejtezőjének keddi sorsolásán eldőlt, hogy a Ferencváros az első fordulóban Szűcs Kornél csapatával, a szerb bajnoki ezüstérmes és kupadöntős Vojvodinával találkozik. A párosítás kapcsán Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, kaphattak volna könnyebb ellenfelet is, de bizakodva tekintenek a párharc elé.

A Ferencváros már a múlt héten megkezdte a felkészülést a következő szezonra (Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club)

„Komoly erőpróba lesz, de az mindenképpen pozitívum, hogy Újvidék mindössze háromszáz kilométerre van Budapesttől. Biztos vagyok benne, hogy sok szurkolónk elkísér majd bennünket, mint ahogy őket is az övéik. Viszonylag kisebb stadionjuk van, az UEFA előírásaitól függően maximum nyolc-tízezer néző férhet el a lelátón, de elmondásuk szerint százalékos arányban viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani” – árulta el Orosz Pál.