Andrea Cambiaso Liverpool Kerkez Milos

Miután Kerkezről ítéletet mondtak Angliában, már azt is megtalálták, kit igazolnának a helyére

2026. május 10. 20:14

Sajtóhírek szerint a Juventus zöld utat adott Andrea Cambiaso távozására. Könnyen lehet, hogy a Liverpool szemet vetett az olasz balhátvédre, aki így komoly posztriválisa lehet Kerkez Milosnak.

Mint a héten beszámoltunk róla, a Liverpool korábbi középpályása, Danny Murphy úgy véli, Kerkez Milos szerződtetése nem vált be, és ha ő lenne a vezetőség helyében, akkor a nyáron olyan balhátvédet igazolna a távozó Andy Robertson helyére, aki első számú választás lehetne a posztján és kiszorítaná a csapatból a magyar válogatott labdarúgót.

Kerkez
Andrea Cambiaso veszélyeztetheti Kerkez Milos helyét. Fotó: Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kerkez ekkor már fordulók óta nem volt kezdő a Premier League-ben, aztán a szombati, Chelsea elleni találkozóra visszakerült a csapatba. Teljesítményével nem is lógott ki különösebben a gyengén játszót együttesből.

Meg is van Kerkez helyettese?

Időközben úgy tűnik, a Liverpool meg is találta, hogy ki lehetne az a játékos, aki megoldaná a csapat balhátvéd problémáit. 

A Juventus labdarúgójáról, Andrea Cambiasóról van szó, aki ráadásul egy nagyon sokoldalú védő, ugyanis a védelem jobb oldalán, illetve szélsőként is megállja a helyét.

A TEAMtalk információ szerint ráadásul a torinói klub hajlandó megválni játékosától 30 millió font fejében (a Transfermarkt becslése szerint éppen ennyit ér euróban). Ez persze még messze nem jelenti azt, hogy mindenképp Liverpoolban fog kikötni, ugyanis a zuhanyhíradó szerint a kétlábas játékosért a Manchester United és az Arsenal is harcba szállhat.

Egy azonban biztos: ha Cambiasót leigazolják a Vörösök, Kerkeznek alaposan fel kell kötnie a gatyáját, mert egy 19-szeres olasz válogatott játékos lesz a posztriválisa. Már, ha balhátvédként számolnak Cambiasóval.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

