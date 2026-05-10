Miután Kerkezről ítéletet mondtak Angliában, már azt is megtalálták, kit igazolnának a helyére

„Kerkez nem vált be” – Angliában ítéletet mondtak, új balhátvéd kell a Liverpoolba
A klub korábbi játékosának meg is van már a kiszemeltje a magyar futballista helyére.
Sajtóhírek szerint a Juventus zöld utat adott Andrea Cambiaso távozására. Könnyen lehet, hogy a Liverpool szemet vetett az olasz balhátvédre, aki így komoly posztriválisa lehet Kerkez Milosnak.
Mint a héten beszámoltunk róla, a Liverpool korábbi középpályása, Danny Murphy úgy véli, Kerkez Milos szerződtetése nem vált be, és ha ő lenne a vezetőség helyében, akkor a nyáron olyan balhátvédet igazolna a távozó Andy Robertson helyére, aki első számú választás lehetne a posztján és kiszorítaná a csapatból a magyar válogatott labdarúgót.
Kerkez ekkor már fordulók óta nem volt kezdő a Premier League-ben, aztán a szombati, Chelsea elleni találkozóra visszakerült a csapatba. Teljesítményével nem is lógott ki különösebben a gyengén játszót együttesből.
Időközben úgy tűnik, a Liverpool meg is találta, hogy ki lehetne az a játékos, aki megoldaná a csapat balhátvéd problémáit.
A Juventus labdarúgójáról, Andrea Cambiasóról van szó, aki ráadásul egy nagyon sokoldalú védő, ugyanis a védelem jobb oldalán, illetve szélsőként is megállja a helyét.
A TEAMtalk információ szerint ráadásul a torinói klub hajlandó megválni játékosától 30 millió font fejében (a Transfermarkt becslése szerint éppen ennyit ér euróban). Ez persze még messze nem jelenti azt, hogy mindenképp Liverpoolban fog kikötni, ugyanis a zuhanyhíradó szerint a kétlábas játékosért a Manchester United és az Arsenal is harcba szállhat.
Egy azonban biztos: ha Cambiasót leigazolják a Vörösök, Kerkeznek alaposan fel kell kötnie a gatyáját, mert egy 19-szeres olasz válogatott játékos lesz a posztriválisa. Már, ha balhátvédként számolnak Cambiasóval.
