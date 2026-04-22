Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Budapest Aranycipő

Rangos elismerés: Szöllősi György lett az európai sportlapok szervezetének elnöke

2026. április 22. 17:12

Többek között szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása is. Az ESM új koncepciójának kidolgozásával a Nemzeti Sport főszerkesztőjét bízták meg.

2026. április 22. 17:12
null

A legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat foglaló European Sport Media (ESM) nevű szervezet úgy döntött, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – számolt be a Nemzeti Sport az FFH Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

A szervezet a budapesti Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében megrendezett közgyűlése a La Gazzetta dello Sport, az A Bola, a Kicker, a World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine, a Marca és a Nemzeti Sport részvételével határozott úgy, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – áll az FFH Facebook-oldalán.

A következő Bajnokok Ligája-döntő helyszínén, a Puskás Arénában kedden megtartott tanácskozáson az ESM tagjai a következő megbízott vezetőket választották a csoport élére: Szöllősi György (Nemzeti Sport) elnök, Juan Ignacio Gallardo (Marca), Benjamin Hofmann (Kicker) alelnökök, Sander Berends (ELF Voetbal Magazine), főtitkár.

Mint írták, szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése éppen úgy, mint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése. Az asztalon lévő elképzelésekből formálódó új koncepciót – amelynek kidolgozásával Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, az ESM eddigi alelnökét bízták meg – az európai sportmédia képviselői később véglegesítik, a következő, online találkozójuk május 21-én lesz.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
survivor
2026. április 22. 20:22
Ifi korosztalyos fiú s csapatok 10-15 góllal verik a felnőtt nőket.
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. április 22. 19:11
Legyen aranybudi. Az most menő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!