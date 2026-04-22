Rangos elismerés: Szöllősi György lett az európai sportlapok szervezetének elnöke

„Lehet, hogy négy év múlva nem szavaznak ennyien a Tiszára” – már előre magyarázkodik Magyar Péter új minisztere
Ruff Bálint a Partizán képernyőjéről érkezik a Tisza Párthoz.
Többek között szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása is. Az ESM új koncepciójának kidolgozásával a Nemzeti Sport főszerkesztőjét bízták meg.
A legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat foglaló European Sport Media (ESM) nevű szervezet úgy döntött, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – számolt be a Nemzeti Sport az FFH Facebook-bejegyzésére hivatkozva.
A szervezet a budapesti Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében megrendezett közgyűlése a La Gazzetta dello Sport, az A Bola, a Kicker, a World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine, a Marca és a Nemzeti Sport részvételével határozott úgy, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – áll az FFH Facebook-oldalán.
A következő Bajnokok Ligája-döntő helyszínén, a Puskás Arénában kedden megtartott tanácskozáson az ESM tagjai a következő megbízott vezetőket választották a csoport élére: Szöllősi György (Nemzeti Sport) elnök, Juan Ignacio Gallardo (Marca), Benjamin Hofmann (Kicker) alelnökök, Sander Berends (ELF Voetbal Magazine), főtitkár.
Mint írták, szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése éppen úgy, mint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése. Az asztalon lévő elképzelésekből formálódó új koncepciót – amelynek kidolgozásával Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, az ESM eddigi alelnökét bízták meg – az európai sportmédia képviselői később véglegesítik, a következő, online találkozójuk május 21-én lesz.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
Ezt is ajánljuk a témában
