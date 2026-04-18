cselgáncs judo Özbas Szofi

51 másodperc alatt „végezte ki” ellenfelét – ez a csodálatos magyar lány ismét felült Európa trónjára!

2026. április 18. 15:35

2025 után 2026-ban is ugyanaz a magyar lány nyerte 70 kilogrammban a judo Európa-bajnokságot. Özbas Szofi könnyedén védte meg címét, a döntője mindössze 51 másodpercig tartott.

null

Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton 70 kilogrammban a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét – számolt be róla az MTI.

ÖZBAS Szofi
Özbas Szofi ellenfele feladta a küzdelmet. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba, akárcsak tavaly Podgoricában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem tartott sokáig Özbas Szofi döntője

A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n. 

A második csata mindössze 51 másodpercig tartott, ekkor egy földharc során a BHSE 24 éves kiválósága fojtást kezdeményezett, amelyet három évvel fiatalabb ellenfele lekopogott, jelezve, hogy sérülésveszély miatt feladja a küzdelmet. 

A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, s egyben megszerezte a magyar judosport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
alex44
2026. április 18. 15:58
Gratuláció!!
gullwing
2026. április 18. 15:41
🙌🙌🙌🙌🙌
