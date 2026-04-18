51 másodperc alatt „végezte ki” ellenfelét – ez a csodálatos magyar lány ismét felült Európa trónjára!

Történelmet írt egy magyar Párizsban – a világ egyik legjobbjaként emlegetik
Korábban erre még senki nem volt képes.
2025 után 2026-ban is ugyanaz a magyar lány nyerte 70 kilogrammban a judo Európa-bajnokságot. Özbas Szofi könnyedén védte meg címét, a döntője mindössze 51 másodpercig tartott.
Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton 70 kilogrammban a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét – számolt be róla az MTI.
A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba, akárcsak tavaly Podgoricában.
A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n.
A második csata mindössze 51 másodpercig tartott, ekkor egy földharc során a BHSE 24 éves kiválósága fojtást kezdeményezett, amelyet három évvel fiatalabb ellenfele lekopogott, jelezve, hogy sérülésveszély miatt feladja a küzdelmet.
A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, s egyben megszerezte a magyar judosport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt