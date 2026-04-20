„Sajnálom, de a két országot nem lehet összehasonlítani” – az NB I-es légiós a horvát-magyar különbségekről

A mostani idény végén befejezi a pályafutását Larissa Markovic (leánykori nevén: Larissa Kalaus), a Kisvárda női kézilabdacsapatának Európa-bajnoki bronzérmes játékosa. A 29 éves irányító-átlövő hazája sajtójában nyilatkozott a horvát és a magyar kézilabda közötti különbségekről.

Larissa Markovic (jobbra) és az NB I-ben korábban szintén éveket lehúzó Nerea Pena a 2018-as Európa-bajnokságon (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

„Régóta gondolkodom a visszavonuláson, ez a szezon elég hosszú volt számomra. A mérkőzések után több időre van szükségem a regenerálódáshoz, mint néhány csapattársamnak. Sok mindenen mentem keresztül a karrierem során, és elégedett vagyok mindennel, amit elértem. Azt is gondoltam, talán itt az ideje, hogy a hivatásomnak (pszichológus – a szerk.) szenteljem magam, s a férjemmel és a családommal beszélgetve úgy döntöttem, hogy jó alkalom lenne abbahagyni” – idézte a 24.hu a Sportske novostinak nyilatkozó Markovicot, aki 21 meccsen elért 119 találatával a góllövőlista harmadik helyén áll az NB I jelenlegi kiírásában Pődör Rebeka (Szombathely) és Csíkos Luca (Vác) mögött.