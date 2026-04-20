04. 20.
hétfő
női kézilabda NB I Larissa Kalaus Kisvárda Horvátország kézilabda

„Sajnálom, de a két országot nem lehet összehasonlítani” – az NB I-es légiós a horvát-magyar különbségekről

2026. április 20. 21:41

Az idény végén visszavonul az Európa-bajnoki bronzérmes horvát kézilabdázó. A Kisvárdát erősítő Larissa Markovic szerint a magyar NB I-et és a horvát bajnokságot nem lehet összehasonlítani egymással.

2026. április 20. 21:41
A mostani idény végén befejezi a pályafutását Larissa Markovic (leánykori nevén: Larissa Kalaus), a Kisvárda női kézilabdacsapatának Európa-bajnoki bronzérmes játékosa. A 29 éves irányító-átlövő hazája sajtójában nyilatkozott a horvát és a magyar kézilabda közötti különbségekről.

Larissa Markovic, NB I, Nerea Pena, kézilabda, Horvátország, horvát válogatott
Larissa Markovic (jobbra) és az NB I-ben korábban szintén éveket lehúzó Nerea Pena a 2018-as Európa-bajnokságon (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

„Régóta gondolkodom a visszavonuláson, ez a szezon elég hosszú volt számomra. A mérkőzések után több időre van szükségem a regenerálódáshoz, mint néhány csapattársamnak. Sok mindenen mentem keresztül a karrierem során, és elégedett vagyok mindennel, amit elértem. Azt is gondoltam, talán itt az ideje, hogy a hivatásomnak (pszichológus – a szerk.) szenteljem magam, s a férjemmel és a családommal beszélgetve úgy döntöttem, hogy jó alkalom lenne abbahagyni” – idézte a 24.hu a Sportske novostinak nyilatkozó Markovicot, aki 21 meccsen elért 119 találatával a góllövőlista harmadik helyén áll az NB I jelenlegi kiírásában Pődör Rebeka (Szombathely) és Csíkos Luca (Vác) mögött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nem lehet összehasonlítani az NB I-et a horvát ligával

A 2024 óta Kisvárdán kézilabdázó játékos azt mondta, a horvát és a magyar bajnokság között számára az a legnagyobb különbség, hogy minden meccs nagyon intenzív.

„A Győr és a Ferencváros elleni meccseket tartják a legkönnyebbnek, mert nincs rajtunk nyomás. Az összes többi mérkőzésen száztíz százalékig kell koncentrálni, hogy a legtöbbet hozd ki belőle, így minden hétvége új kihívást jelent. 

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a horvát és a magyar bajnokságot nem lehet összehasonlítani, mert a magyarok nagyon sokat fektetnek be a sportba és a klubjaikba. Ráadásul jól szervezett rendszerük van, az oktatás és a sport összekapcsolódik. Minden csapattársam kézilabda-akadémián tanult, olyan rendszerben, amely otthon sajnos nem létezik”

– elmélkedett.

Megjegyezte, 

a magyar bajnokságot továbbra is Európa három legerősebb ligájának egyikeként tartja számon, de a fizetések – a két nagy klubot kivéve – már nem csillagászatiak, ellenben rendszeresek, és a klubok stabilan működnek.

Pályafutása legszebb pillanatának a 2020-as dániai Európa-bajnokságot tekinti, amelyen bronzérmet nyert a horvát válogatottal.

A Kisvárda jelenleg hetedik az NB I-ben, úgy, hogy a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert. Markovics az utolsó meccseit 

  • a DVSC, 
  • a NEKA, 
  • a Szombathely, 
  • a Mosonmagyaróvár 
  • és a Budaörs 

ellen játssza majd.

Nyitókép: JURE MAKOVEC / AFP

 

 

