Tényleg befolyásolja a magyar foci jövőjét a választások végeredménye? Reagált az MLSZ

2026. április 08. 11:31

A csakfoci.hu kedden azt taglalta, a parlamenti választások előtt bizonytalanság tapasztalható a magyar futballtársadalomban. Az MLSZ hivatalos levélben reagált a portál írására.

A csakfoci.hu kedden hosszabb írásban mutatta be a magyar futballtársadalomban jelenleg tapasztalható bizonytalan hangulatot, amely a parlamenti választások miatt érzékelhető. A cikkben elsősorban azt emelték ki, hogy két olyan nagy horderejű szponzori szerződés is a levegőben lóg, mely alapvetően befolyásolhatja az első osztályú klubok költségvetését, és sokukét akár meg is rengetheti.

A portál háttérbeszélgetéseket folytatott a hazai egyesületek vezetőivel, valamint az MLSZ munkatársaival, és úgy tudja, a jelenlegi bizonytalanságot az okozza, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

 a szövetségnek egyelőre nincs aláírt szerződése a következő idényre sem a televíziós jogdíjakat birtokló MTVA-val, sem a Szerencsejáték Zrt.-vel, mert mindkét cég kivár a választásokig.

Az írás végén érdekességképp megjegyzik, több szakmai kérdésben is a választások után születik majd döntés.

„Köztudott, hogy a klubok nyomására a versenyrendszer átalakítására is sor kerülhet a közeljövőben. Korábban megírtuk, hogy az MLSZ bevezetheti az osztályozó rendszerét, továbbá átalakíthatja a kiesés és feljutás jelenlegi rendjét, valamint az úgynevezett fiatalszabály is több ponton jelentősen változhat. Mindez azonban a választásokig csak feltételes mód, ugyanis ezekről a kérdésekről olyan üléseken döntenek majd a szövetségi vezetők, melyeket április 12. utánra időzítettek. Mindez lehetne akár véletlen is, de forrásaink kiemelték, hogy ezekben a kérdésekben minden adott volt egy korábbi döntéshez is, azonban valamiért úgy alakult, hogy a döntések mégsem születtek meg” – fogalmazott a csakfoci.hu.

Ezt is ajánljuk a témában

Az MLSZ kommunikációs osztálya kedden késő este hivatalos levélben reagált a honlapon megjelent cikkre, segítve ezzel az olvasók és a szurkolók tájékoztatását.

A két dolog, vagyis a versenykiírás jövő heti véglegesítése és az országgyűlési választás dátuma nem függ össze a cikkben sugallott módon. A döntés háttere közismert. Két eltérő álláspont alakult ki az NB I-es klubok által javasolt módosítás, az osztályozó esetleges bevezetése kapcsán. A jó döntés meghozatala széles körű megvitatást, elemzést és egyeztetéseket igényel. Mint az MLSZ korábbi közleményében jelezte, a döntés a következő elnökségi ülés alkalmával várható

– olvasható a szövetség állásfoglalásában.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 08. 12:24
Alapvetően sokkal korrektebb dolog, ha egy döntés már a választások után születik meg. Amúgy ha a Fidesz veszít, azokat a szerződéseket ugyanúgy alá lehet írni (azért látott már olyat a világtörténelem, hogy távozó kormány/parlament nagy horderejű kérdésekben döntött). De a lényegen nem változtat. A Fidesz oldaláról is megvan a nyomás, hogy még győzele esetén is legyen egy komoly rendcsinálás a saját oldalon is a választások után. Amúgy meg bármi lesz, annyit kívánok, hogy aki rendesen dolgozott, az legalább ugyanannyiból gazdálkodhasson ezután is. Aki meg nem végez jó munkát, annak csoki.
elcapo-3
2026. április 08. 11:59
Segítek a szektás agyhlottaknak, hogy megértsék. Ha több adót fizetnek a cégek , kevesebbet áldoznak a sportra. A TAO - ból egy cég 50 % -t irányíthat át a kiemelt sportágak támogatására. Na , ez ugrana , ha a szektás barmok kormányoznának! Soha olyan alacsony nem volt a sport anyagi támogatása , mint a böszme kormányzása idején
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!