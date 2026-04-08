Tényleg befolyásolja a magyar foci jövőjét a választások végeredménye? Reagált az MLSZ

Nemcsak Kisvárdán, hanem Liverpoolban sem mondanak igazat – az MLSZ ismét cáfol
A magyar szövetség álláspontja egyértelmű: az elhangzottak nem felelnek meg a valóságnak.
A csakfoci.hu kedden azt taglalta, a parlamenti választások előtt bizonytalanság tapasztalható a magyar futballtársadalomban. Az MLSZ hivatalos levélben reagált a portál írására.
A csakfoci.hu kedden hosszabb írásban mutatta be a magyar futballtársadalomban jelenleg tapasztalható bizonytalan hangulatot, amely a parlamenti választások miatt érzékelhető. A cikkben elsősorban azt emelték ki, hogy két olyan nagy horderejű szponzori szerződés is a levegőben lóg, mely alapvetően befolyásolhatja az első osztályú klubok költségvetését, és sokukét akár meg is rengetheti.
A portál háttérbeszélgetéseket folytatott a hazai egyesületek vezetőivel, valamint az MLSZ munkatársaival, és úgy tudja, a jelenlegi bizonytalanságot az okozza, hogy
a szövetségnek egyelőre nincs aláírt szerződése a következő idényre sem a televíziós jogdíjakat birtokló MTVA-val, sem a Szerencsejáték Zrt.-vel, mert mindkét cég kivár a választásokig.
Az írás végén érdekességképp megjegyzik, több szakmai kérdésben is a választások után születik majd döntés.
„Köztudott, hogy a klubok nyomására a versenyrendszer átalakítására is sor kerülhet a közeljövőben. Korábban megírtuk, hogy az MLSZ bevezetheti az osztályozó rendszerét, továbbá átalakíthatja a kiesés és feljutás jelenlegi rendjét, valamint az úgynevezett fiatalszabály is több ponton jelentősen változhat. Mindez azonban a választásokig csak feltételes mód, ugyanis ezekről a kérdésekről olyan üléseken döntenek majd a szövetségi vezetők, melyeket április 12. utánra időzítettek. Mindez lehetne akár véletlen is, de forrásaink kiemelték, hogy ezekben a kérdésekben minden adott volt egy korábbi döntéshez is, azonban valamiért úgy alakult, hogy a döntések mégsem születtek meg” – fogalmazott a csakfoci.hu.
Az MLSZ kommunikációs osztálya kedden késő este hivatalos levélben reagált a honlapon megjelent cikkre, segítve ezzel az olvasók és a szurkolók tájékoztatását.
A két dolog, vagyis a versenykiírás jövő heti véglegesítése és az országgyűlési választás dátuma nem függ össze a cikkben sugallott módon. A döntés háttere közismert. Két eltérő álláspont alakult ki az NB I-es klubok által javasolt módosítás, az osztályozó esetleges bevezetése kapcsán. A jó döntés meghozatala széles körű megvitatást, elemzést és egyeztetéseket igényel. Mint az MLSZ korábbi közleményében jelezte, a döntés a következő elnökségi ülés alkalmával várható
– olvasható a szövetség állásfoglalásában.
