Ikergyermekei helyzete is befolyásolhatta a döntésében – eldőlt Mikler Roland jövője Szegeden

Ilyen egy igazi magyar rangadó 23 hetessel és 14 percnyi kiállítással.
Közleményt adott ki a klub. A Szeged meghosszabbította Mikler Roland lejáró szerződését.
Mikler Roland szerződést hosszabbított a Bajnokok Ligája-negyeddöntős OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklubnál – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A csongrádi egyesület honlapjának keddi beszámolója szerint a 41 éves, 252-szeres válogatott kapus új megállapodása jövő nyárig szól.
Sok-sok szurkolónk örömére egy jó hírt szeretnék megosztani: sikerült megállapodnunk a folytatásról Mikler Rolanddal, 2027. június 30-ig meghosszabbítottuk a szerződését.
Roli ikonikus alakja a szegedi kézilabdának, idei teljesítményével is bizonyította, hogy a csapat meghatározó tagja, erőssége, fontos láncszeme” – idézte a szegediek oldala a klub elnökét, Papp Edwardot.
Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-PICK Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet”
– árulta el Mikler Roland.
Mikler a szülővárosa csapatában, a Dunaferrben kezdte pályafutását, majd először 2010-ben igazolt Szegedre. Tagja volt a 2014-ben EHF-kupát nyert együttesnek, ezt követően a nagy rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért a csongrádiakhoz. Szegedi színekben kétszer nyert bajnokságot és egyszer Magyar Kupát. A válogatottal két olimpián is részt vett.
Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI/MTVA
