Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
OTP Bank-Pick Szeged Mikler Roland videó Szeged férfi kézilabda kézilabda szerződéshosszabbítás

Ikergyermekei helyzete is befolyásolhatta a döntésében – eldőlt Mikler Roland jövője Szegeden

2026. április 21. 16:31

Közleményt adott ki a klub. A Szeged meghosszabbította Mikler Roland lejáró szerződését.

Mikler Roland szerződést hosszabbított a Bajnokok Ligája-negyeddöntős OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklubnál – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Marad Mikler Roland (Fotó: pickhandball.hu)

A csongrádi egyesület honlapjának keddi beszámolója szerint a 41 éves, 252-szeres válogatott kapus új megállapodása jövő nyárig szól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Sok-sok szurkolónk örömére egy jó hírt szeretnék megosztani: sikerült megállapodnunk a folytatásról Mikler Rolanddal, 2027. június 30-ig meghosszabbítottuk a szerződését.

Roli ikonikus alakja a szegedi kézilabdának, idei teljesítményével is bizonyította, hogy a csapat meghatározó tagja, erőssége, fontos láncszeme” – idézte a szegediek oldala a klub elnökét, Papp Edwardot.

Mikler boldogan hosszabbított

Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-PICK Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet”

– árulta el Mikler Roland.


Mikler a szülővárosa csapatában, a Dunaferrben kezdte pályafutását, majd először 2010-ben igazolt Szegedre. Tagja volt a 2014-ben EHF-kupát nyert együttesnek, ezt követően a nagy rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért a csongrádiakhoz. Szegedi színekben kétszer nyert bajnokságot és egyszer Magyar Kupát. A válogatottal két olimpián is részt vett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!