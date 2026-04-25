„Ő minden edző álma” – óriási elismerést kapott Gera volt klubjában a magyar válogatott játékos

Legszívesebben klónoznák a mágikus magyart Angliában – a jeles napon sem feledkeztek meg róla
Áradoznak róla.
Gera zoltán egykori klubjánál Callum Stylest ünneplik. A magyar válogatott játékost látták az idény legjobbjának.
Az angol labdarúgó-másodosztályban szereplő West Bromwich Albion szurkolói és játékosai is a magyar válogatott Callum Stylest választották a csapat legjobbjának ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A klub honlapjának tájékoztatása szerint a középpályás az idény nagy részében bal oldali védőként játszott, az eddigi 44 fordulóból 43-szor pályára lépett, három gólpasszt adott. A szurkolói szavazatok több mint felét, míg a csapattársak voksainak több mint kilencven százalékát szerezte meg.
Nemzetközi szintű játékos, valószínűleg minden edző álma, jól játszik a bal oldalon, kitartó, illetve jó egy az egy elleni védekezésben, minden héten bevethető, mert sosem sérül meg”
– jellemezte labdarúgóját James Morrison megbízott vezetőedző, aki Mr. Következetesnek nevezte a 26 éves játékost.
A nehéz időkben is kitartott a klub mellett, ez mutatja igazán, hogy milyen ember. Teljesen megérdemelte mindkét díjat”
– tette hozzá a szakember.
A West Bromwich Albion szombaton gól nélküli döntetlent játszott a feljutásért küzdő, és második helyen álló Ipswich Townnal. Az egy pont ellenére Styles csapata három fordulóval az idény vége előtt a 21. helyen áll a 24 csapatos mezőnyben, mert a liga pénteken két pontot levont a gárdától, miután a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. Az angol másodosztályból az utolsó három csapat esik ki, a West Bromwich előnye négy pont a mögötte, már kiesett Oxford United előtt.
Nyitókép: West Bromwich Albion/Facebook
