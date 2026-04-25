magyar válogatott West Bromwich West Bromwich Albion FC Anglia Callum Styles

„Ő minden edző álma” – óriási elismerést kapott Gera volt klubjában a magyar válogatott játékos

Gera zoltán egykori klubjánál Callum Stylest ünneplik. A magyar válogatott játékost látták az idény legjobbjának.

2026. április 25. 21:15
Az angol labdarúgó-másodosztályban szereplő West Bromwich Albion szurkolói és játékosai is a magyar válogatott Callum Stylest választották a csapat legjobbjának ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Gera Zoltán után ismét egy magyar válogatott játékost ünnepelnek a West Bromnál (Fotó: Olly Greenwood/AFP)

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a középpályás az idény nagy részében bal oldali védőként játszott, az eddigi 44 fordulóból 43-szor pályára lépett, három gólpasszt adott. A szurkolói szavazatok több mint felét, míg a csapattársak voksainak több mint kilencven százalékát szerezte meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nemzetközi szintű játékos, valószínűleg minden edző álma, jól játszik a bal oldalon, kitartó, illetve jó egy az egy elleni védekezésben, minden héten bevethető, mert sosem sérül meg”

– jellemezte labdarúgóját James Morrison megbízott vezetőedző, aki Mr. Következetesnek nevezte a 26 éves játékost.

A nehéz időkben is kitartott a klub mellett, ez mutatja igazán, hogy milyen ember. Teljesen megérdemelte mindkét díjat”

– tette hozzá a szakember.


Két pontot levontak a magyar válogatott játékos csapatától

A West Bromwich Albion szombaton gól nélküli döntetlent játszott a feljutásért küzdő, és második helyen álló Ipswich Townnal. Az egy pont ellenére Styles csapata három fordulóval az idény vége előtt a 21. helyen áll a 24 csapatos mezőnyben, mert a liga pénteken két pontot levont a gárdától, miután a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. Az angol másodosztályból az utolsó három csapat esik ki, a West Bromwich előnye négy pont a mögötte, már kiesett Oxford United előtt.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: West Bromwich Albion/Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

