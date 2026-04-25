„Ő minden edző álma” – óriási elismerést kapott Gera volt klubjában a magyar válogatott játékos

Az angol labdarúgó-másodosztályban szereplő West Bromwich Albion szurkolói és játékosai is a magyar válogatott Callum Stylest választották a csapat legjobbjának ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Gera Zoltán után ismét egy magyar válogatott játékost ünnepelnek a West Bromnál (Fotó: Olly Greenwood/AFP)

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a középpályás az idény nagy részében bal oldali védőként játszott, az eddigi 44 fordulóból 43-szor pályára lépett, három gólpasszt adott. A szurkolói szavazatok több mint felét, míg a csapattársak voksainak több mint kilencven százalékát szerezte meg.