Ilyet ritkán látni kézilabdapályán: a vicces jelenet után kiállították a magyar játékost (VIDEÓ)

A magyar női kézilabda-válogatott a papírformát igazolva 30–22-re legyőzte Csehországot az Eurokupa csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában, ezzel bejutott a négyes döntőbe. A mieink legeredményesebb játékosa a Ferencváros átlövője, Klujber Katrin volt nyolc találattal.
Az érdi mérkőzés első félidejének végjátékában a nézők szemtanúi lehettek egy vicces jelenetnek: a vendégek egyik támadásánál Szmolek Apollónia olyan keményen védekezett a csehek beállójával, Karolína Pejsovával szemben, hogy leszedte róla a mezt, amiért kétperces kiállítással büntették.
Az Eurokupa négyes döntőjébe a magyar csapaton kívül a mieink csoportját megnyerő Dánia, valamint Norvégia is bejutott már, és a mezőny Romániával vagy Lengyelországgal válik majd teljessé. A szeptemberi final fourban Golovin Vlagyimir együttese az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő norvégokkal játszik az elődöntőben.
A mérkőzés összefoglalója
