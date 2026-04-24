„Senkinek sem kívánom, de sok mindenre megtanít” – rossz híreket kaptunk Lengyelországból

Egyelőre nem tudja, mikor térhet vissza a pályára Molnár Rajmund, a Pogon Szczecin támadója, akinek a térdét januárban műtötték meg, de a nyáron már szeretne bekapcsolódni csapat felkészülésébe.

Molnár Rajmund tavaly augusztusban igazolt a Pogonhoz / Fotó: pogonszcecin.pl

Az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott a korábbi utánpótlás-válogatott játékos, aki már a felnőtt keretbe is kapott meghívót, hogy egy ilyen sérülés sok mindenre megtanítja az embert. Emlékeztetett rá, hogy január 9-én esett át a beavatkozáson, majd hozzátette, hogy fokozatosan mondták meg neki, mire számíthat. Jelenleg az a valószínű, hogy a nyári felkészülés során már „a csapathoz közel” lehet, akkor már végezhet majd kontakt nélküli edzéseket, és utána lassan visszatérhet.