„Senkinek sem kívánom, de sok mindenre megtanít” – rossz híreket kaptunk Lengyelországból

A Pogon Szczecin a bennmaradásért küzd a lengyel bajnokságban Szalai Attilával a soraiban. A klub másik magyar futballistája, Molnár Rajmund súlyos térdsérüléséből lábadozik, de nem tudja még, mikor térhet vissza a pályára.
Egyelőre nem tudja, mikor térhet vissza a pályára Molnár Rajmund, a Pogon Szczecin támadója, akinek a térdét januárban műtötték meg, de a nyáron már szeretne bekapcsolódni csapat felkészülésébe.
Az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott a korábbi utánpótlás-válogatott játékos, aki már a felnőtt keretbe is kapott meghívót, hogy egy ilyen sérülés sok mindenre megtanítja az embert. Emlékeztetett rá, hogy január 9-én esett át a beavatkozáson, majd hozzátette, hogy fokozatosan mondták meg neki, mire számíthat. Jelenleg az a valószínű, hogy a nyári felkészülés során már „a csapathoz közel” lehet, akkor már végezhet majd kontakt nélküli edzéseket, és utána lassan visszatérhet.
Az augusztusban igazolt csatár elülső keresztszalag-rekonstrukciós műtéten esett át azt követően, hogy december 2-án a Widzew Lódz elleni kupameccsen megsérült. A térdében keletkezett duzzanat, vizesedés miatt először nehéz volt meghatározni a baj mértékét, meg is kellett ismételni az MRI-vizsgálatot.
„Mentálisan elég jól bírom – beszélt Molnár a rehabilitációról, melyhez Lengyelországban és Magyarországon is kap segítséget. – Beszélgettem több emberrel, akiknek volt hasonló sérülésük, ők is mondták, hogy mentálisan ez egy nehéz dolog, és ez így is van. Viszont pozitívan fogom fel a dolgokat, gondolhatok úgy is erre, hogy okkal történik minden. Próbálok minél erősebben visszatérni, minden szinten, mind testben, mind fejben.
Ez egy jó sérülés arra, hogy megerősítsd magad. Senkinek sem kívánom, de sok mindenre megtanít.”
A Pogon Szczecin – amelynél kölcsönben egy másik magyar labdarúgó, Szalai Attila is szerepel – jelenleg a 14. helyen áll a 18 csapatos lengyel bajnokságban, és élvonalbeli tagsága megőrzéséért küzd. Az Ekstraklasa harmadik magyar légiósa, a kétszeres válogatott Szabó Levente a dobogóért és az európai kupaindulásért csatázik a Zaglebie Lubinnal.
„Stresszes a szezon, senki sem így számolt ezzel, de tudni kell, hogy a nyáron sok játékos érkezett, kevésbé állt még össze a csapat. Az öltözőn belüli hangulat megosztó, de mindenképp a bennmaradás a cél” – szögezte le Molnár Rajmund, aki az eddigi tíz bajnoki mérkőzésén három gólt szerzett a Pogonban.
