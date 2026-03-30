Moszkva Kreml Putyin Ferencváros Valgyimir Putyin orosz válogatott Csercseszov FTC

„Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve” – meghívták a Kremlbe a volt Fradi-edzőt, de volt egy feltétele

2026. március 30. 11:17

Sztanyiszlav Csercseszov aggodalmát fejezte ki a világpolitikai helyzet és a közelgő futball-vb kapcsán. A Fradi korábbi edzője senkivel sem kivételezik, még Vlagyimir Putyinnal sem.

Tavaly nyár óta az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznijt irányítja Sztanyiszlav Csercseszov és segítője, Máté Csaba. A csecsen csapat a korábbi ferencvárosi duó vezetésével november vége, szám szerint hat bajnoki óta veretlen a Premjer Ligában, az oszét szakember ennek, valamint a közelgő világbajnokság apropóján adott interjút a Nemzeti Sportnak, amelyben még Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban is elárult egy kulisszatitkot. 

A szigorú Csercseszov még Vlagyimir Putyin titkárát is megijesztette (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Így írt diplomáciai és sporttörténelmet Vlagyimir Putyinnal együtt

Sztanyiszlav Csercseszov kezdésnek nosztalgiázott egy sort, majd több fontos, aktuális témában is szót emelt. Először az Oroszország-szerte tapasztalt szeretetről beszélt, amelyet akkor alapozott meg magának, amikor a 2018-as, hazai rendezésű világbajnokságon szövetségi kapitányként várakozáson felüli meneteléssel egészen a negyeddöntőig vezette az orosz válogatottat: 

„Hihetetlen szeretet övezett. 

A vb után meghívtak a Kremlbe, hogy kitüntessenek, de azt feleltem, csak akkor vagyok hajlandó menni, ha az egész csapat velem jön, mert az nem csak az én sikerem volt. Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve, mit mondjon az elnöknek, miként tálalja, hogy Csercseszov nem akar eljönni a kitüntetésért.

 Végül az egész válogatottat meghívták. A történelem során először.”  

 Ezután beszélt a háború miatt az oroszokat érintő nemzetközi szankciókról:

Reméljük, hamarosan az orosz csapatok is visszatérhetnek az európai kupákba, addigra szeretnénk olyan együttest összerakni, amely helytáll a nemzetközi porondon.”  

A jelenlegi viharos világpolitikai helyzetről és a közelgő nyári vb-ről:

Ami engem jobban aggaszt, az a politikai helyzet. Mi, oroszok nem mehetünk a világbajnokságra, ezt már elfogadtuk, de most éppen a társrendező Egyesült Államok áll szemben Iránnal. Reméljük, semmi gond nem lesz a tornán. A mi időnkben a világbajnokság a labdarúgás ünnepe volt, most mindent el lehet mondani róla, csak éppen ezt nem…”  

A 62 esztendős tréner emellett dicsérte jobbkezét, Máté Csabát, egyúttal alárulta, immár a magyar másodedző fia is a grozniji stábban dolgozik:

Elégedett vagyok Csabával, profin végzi a munkáját. Egy ideje a fia, Roland is az edzői stábunkat erősíti, egyéni edzéseken fejleszti a játékosokat, mindenki megkedvelte, és ami a lényeg, ő is ragyogóan dolgozik.”  

Érdekesség, a magyar edzőpáros novemberben egy harmadik exferencvárosi tréner, a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkvával nézett farkasszemet, emlékezetesen balhés utóélettel
 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyúlgerinc
2026. március 30. 13:36
Ááááá, sokkal klaszisabb edző lehetett volna, ha két pöccsel, két puncival és három fejjel született volna, akkor megfelelne az európai standartnak és az itt kommentelő előembereknek.
galancza-2
2026. március 30. 12:51
Csercseszov világszinten nem nagy edző,de így is megfogalmazhatatlanul jobb az összes hazai szakinál Cs. valószínüleg havi nettó 20 milla forintot keresett,de bevitte a Fradit az európa ligába,ahol rengeteg pénzt keresett a Fradi Csercseszovnak köszönhetően.Továbbá Cs. havi 20 millája kurvára nem sok az mb3-as szakik havi 1.5 millájához képest. Sok barom szurkoló politiától függetéenül aberrltan hörög a feröeri Klasvik miatt.Csak hogy a Klasvik a Fradi után kiütütte a svéd bajnokot,majd hosszabításban hatalmas csatában esett ki a norvég bajnoktól.A konfi ligában a Klasvik megverte a szlovén bajnokot, döntetlent játszott a tót bajnokkal,és döntetlent játszott a francia élcsapat Lille-vel.Tehát nem volt gyenge csapat a Klasvik.Közel sem volt akkora szégyen kiesni tőlük,mint azt sok senkiházi hazai szurkoló ugatja politikától függetlenül Cs.-val a Fradi megverte a Monacot,Trabzonsport,C.Zvezdát.Csoprtelsőknt ment tovább a Fradi. A Mo., Tr. összehasonlíthatatlanul gazdagabb volt a Fradinál
bekeev-2025
2026. március 30. 11:38 Szerkesztve
Szegény Putyin titkára. Azóta brutálisan levágta a saját fejét fésülködés közben.
bekeev-2025
2026. március 30. 11:37 Szerkesztve
Halder_1899 2026. március 30. 11:19 Jó fej volt itt a Fradinál és korrekt. Hát még mekkora végkielégítést kaphatott, miután idő előtt lelépett. Ír edző (Keane), orosz edző (Csercseszov), ukrán edző (Rebrov). Nagy magyar klub az állampárté.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!