„Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve” – meghívták a Kremlbe a volt Fradi-edzőt, de volt egy feltétele

Így balhéztak össze a volt Fradi-edzők Oroszországban
Sztankovics már megint elvesztette a fejét.
Sztanyiszlav Csercseszov aggodalmát fejezte ki a világpolitikai helyzet és a közelgő futball-vb kapcsán. A Fradi korábbi edzője senkivel sem kivételezik, még Vlagyimir Putyinnal sem.
Tavaly nyár óta az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznijt irányítja Sztanyiszlav Csercseszov és segítője, Máté Csaba. A csecsen csapat a korábbi ferencvárosi duó vezetésével november vége, szám szerint hat bajnoki óta veretlen a Premjer Ligában, az oszét szakember ennek, valamint a közelgő világbajnokság apropóján adott interjút a Nemzeti Sportnak, amelyben még Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban is elárult egy kulisszatitkot.
Sztanyiszlav Csercseszov kezdésnek nosztalgiázott egy sort, majd több fontos, aktuális témában is szót emelt. Először az Oroszország-szerte tapasztalt szeretetről beszélt, amelyet akkor alapozott meg magának, amikor a 2018-as, hazai rendezésű világbajnokságon szövetségi kapitányként várakozáson felüli meneteléssel egészen a negyeddöntőig vezette az orosz válogatottat:
„Hihetetlen szeretet övezett.
A vb után meghívtak a Kremlbe, hogy kitüntessenek, de azt feleltem, csak akkor vagyok hajlandó menni, ha az egész csapat velem jön, mert az nem csak az én sikerem volt. Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve, mit mondjon az elnöknek, miként tálalja, hogy Csercseszov nem akar eljönni a kitüntetésért.
Végül az egész válogatottat meghívták. A történelem során először.”
Ezután beszélt a háború miatt az oroszokat érintő nemzetközi szankciókról:
Reméljük, hamarosan az orosz csapatok is visszatérhetnek az európai kupákba, addigra szeretnénk olyan együttest összerakni, amely helytáll a nemzetközi porondon.”
A jelenlegi viharos világpolitikai helyzetről és a közelgő nyári vb-ről:
Ami engem jobban aggaszt, az a politikai helyzet. Mi, oroszok nem mehetünk a világbajnokságra, ezt már elfogadtuk, de most éppen a társrendező Egyesült Államok áll szemben Iránnal. Reméljük, semmi gond nem lesz a tornán. A mi időnkben a világbajnokság a labdarúgás ünnepe volt, most mindent el lehet mondani róla, csak éppen ezt nem…”
A 62 esztendős tréner emellett dicsérte jobbkezét, Máté Csabát, egyúttal alárulta, immár a magyar másodedző fia is a grozniji stábban dolgozik:
Elégedett vagyok Csabával, profin végzi a munkáját. Egy ideje a fia, Roland is az edzői stábunkat erősíti, egyéni edzéseken fejleszti a játékosokat, mindenki megkedvelte, és ami a lényeg, ő is ragyogóan dolgozik.”
Érdekesség, a magyar edzőpáros novemberben egy harmadik exferencvárosi tréner, a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkvával nézett farkasszemet, emlékezetesen balhés utóélettel.
Nyitókép: Pavel Golovkin / POOL / AFP
