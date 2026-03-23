Cser-Palkovics fontos bejelentést tett: gyökeres változás következhet a városban

Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján,

továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.

A legfrissebb hírekről Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában beszélt, miszerint zajlanak az egyeztetések, amelyek gyökeres fordulatot hozhatnak a város életében, illetve a klub finanszírozásában.

Négy befektetővel tárgyalunk jelenleg, ebből kettő nemzetközi, egy vegyes, egy pedig magyar. Van, aki tulajdonosként érkezne, van, aki jelentős szponzorációban gondolkodik.

Mindenki fontosnak tartja a helyi utánpótlást és a klub identitását is. Egyértelművé tettük, hogy a névnek és a színeknek maradniuk kell” – fogalmazott a városvezető.