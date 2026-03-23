Cser-Palkovics András Videoton

Cser-Palkovics fontos bejelentést tett: gyökeres változás következhet a városban

Sorban állnak a befektetők Székesfehérváron. A Videoton hamarosan új tulajdonost kaphat.

Mint arról beszámoltunk, Székesfehérvár önkormányzata még novemberben tette közzé a pályázati felhívást a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére. A város polgármestere, Cser-Palkovics András már akkor tisztázta, igyekeztek úgy kialakítani a kétfordulós pályázat feltételeit, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. Az önkormányzat célja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön.

Érdeklődőből bőven akad a Videotonnál

A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a felnőtt, profi csapatra, az utánpótlás-nevelésre, a szurkolókkal való kapcsolatra, névre, címerre, illetve a Sóstói Stadionra és a hozzátartozó infrastruktúrára vonatkozóan.

Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján,

továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.

A legfrissebb hírekről Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában beszélt, miszerint zajlanak az egyeztetések, amelyek gyökeres fordulatot hozhatnak a város életében, illetve a klub finanszírozásában.

Négy befektetővel tárgyalunk jelenleg, ebből kettő nemzetközi, egy vegyes, egy pedig magyar. Van, aki tulajdonosként érkezne, van, aki jelentős szponzorációban gondolkodik.

Mindenki fontosnak tartja a helyi utánpótlást és a klub identitását is. Egyértelművé tettük, hogy a névnek és a színeknek maradniuk kell” – fogalmazott a városvezető.

Fotó: Facebook/Cser-Palkovics András

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Laci1970
2026. március 23. 21:21
Hajrá Vidi! Veled az úton!
