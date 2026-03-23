Cser-Palkovics fontos bejelentést tett: gyökeres változás következhet a városban

Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
Sorban állnak a befektetők Székesfehérváron. A Videoton hamarosan új tulajdonost kaphat.
Mint arról beszámoltunk, Székesfehérvár önkormányzata még novemberben tette közzé a pályázati felhívást a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére. A város polgármestere, Cser-Palkovics András már akkor tisztázta, igyekeztek úgy kialakítani a kétfordulós pályázat feltételeit, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. Az önkormányzat célja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön.
Ezt is ajánljuk a témában
A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a felnőtt, profi csapatra, az utánpótlás-nevelésre, a szurkolókkal való kapcsolatra, névre, címerre, illetve a Sóstói Stadionra és a hozzátartozó infrastruktúrára vonatkozóan.
Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján,
továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.
A legfrissebb hírekről Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában beszélt, miszerint zajlanak az egyeztetések, amelyek gyökeres fordulatot hozhatnak a város életében, illetve a klub finanszírozásában.
Négy befektetővel tárgyalunk jelenleg, ebből kettő nemzetközi, egy vegyes, egy pedig magyar. Van, aki tulajdonosként érkezne, van, aki jelentős szponzorációban gondolkodik.
Mindenki fontosnak tartja a helyi utánpótlást és a klub identitását is. Egyértelművé tettük, hogy a névnek és a színeknek maradniuk kell” – fogalmazott a városvezető.
Fotó: Facebook/Cser-Palkovics András
Ezt is ajánljuk a témában
A hétvégi, óriási sikerű nagygyűlések után Kecskemétre látogatott Orbán Viktor országjárása. A kormányfő ezúttal a hírös városban buzdította szavazásra több ezer szimpatizánsát és egyben azt is elmondta, miért sorsdöntő ez a választás.