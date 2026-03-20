Mesterhármast kellett volna szereznie Szoboszlainak a BL-ben a klublegenda szerint

Szoboszlai lerántotta a leplet a góljáról: ennyit gyakorolta a figurát a Liverpool
Nem így volt megrajzolva.
Gerrardnak nagyon tetszett, amit látott. Szoboszlait méltatta a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-meccs után.
A Liverpool futballcsapatának hétközi Bajnokok Ligája-meccse után a klublegenda Steven Gerrard Szoboszlai Dominikot méltatta.
A Vörösök legendás nyolcasa ismét kijelentette, nem örül annak, ha Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott támadó középpályást visszahúzza a jobbhátvéd pozícióba.
„Ő egyértelműen csapatjátékos. Továbbra is azt gondolom, hogy van benne egy ennél is magasabb szint. El tudom képzelni, hogy még több gólt szerez, ha folyamatosan nyolcas vagy tízes pozícióban játszik – idézte a This is Anfield az egykori világklasszist. –
Láthattátok, szerda este akár mesterhármast is szerezhetett volna! Folyamatosan a tizenhatoson belül vagy a tizenhatos környékén volt. A lövései pedig fenomenálisak: nagyszerűen időzít, kiváló a technikája, nagy erővel találja el mindig a labdát.”
Hozzátette: Szoboszlai Dominik egy nagyon izgalmas és szórakoztató játékos.
Tartsák őt a helyén, és engedjék kibontakozni!”
Mint megírtuk, a magyar válogatott csapatkapitánya a Galatasaray elleni meccs után Gerrard mellett adott interjút a TNT Sportsnak.
„Megtisztelő az összehasonlítás. Gyerekkoromban őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés, azt hiszem, ő mindannyiunk számára inspirálóan hat. Klublegenda, nem is mondok mást” – felelte Szoboszlai arra kérdésre, hogy mennyire inspiráló számára a Vörösök klublegendája.
„Ő volt a legmegbízhatóbb ember a pályán. Úgy érzem, erre van szükségünk a csapat egészében. Több megbízhatóságra van szükségünk ahhoz, hogy eredményeket érjünk el” – emelte ki Gerrard, majd a végén humorosan megjegyezte: „a döntő Budapesten lesz..., csak semmi nyomás!”
Nem kis elismerésben volt része újfent a válogatott csapatkapitányának.
Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP
