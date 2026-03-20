Mesterhármast kellett volna szereznie Szoboszlainak a BL-ben a klublegenda szerint

Mint megírtuk, a magyar válogatott csapatkapitánya a Galatasaray elleni meccs után Gerrard mellett adott interjút a TNT Sportsnak.

„Megtisztelő az összehasonlítás. Gyerekkoromban őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés, azt hiszem, ő mindannyiunk számára inspirálóan hat. Klublegenda, nem is mondok mást” – felelte Szoboszlai arra kérdésre, hogy mennyire inspiráló számára a Vörösök klublegendája.

„Ő volt a legmegbízhatóbb ember a pályán. Úgy érzem, erre van szükségünk a csapat egészében. Több megbízhatóságra van szükségünk ahhoz, hogy eredményeket érjünk el” – emelte ki Gerrard, majd a végén humorosan megjegyezte: „a döntő Budapesten lesz..., csak semmi nyomás!”