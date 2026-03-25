Ez tetszhet Rossinak: kiderült, hogyan változott a magyar játékosok értéke a szakportálnál
2026. március 25. 14:01
Több magyar labdarúgó értéke is emelkedett a Transfermarktnál. Marco Rossi aktuális válogatottjának összértéke meghaladja a 200 millió eurót, de ennek csaknem a felét egymaga Szoboszlai Dominik teszi ki.
Több olyan magyar labdarúgó értéke is emelkedett a Transfermarktnál, aki meghívót kapott Marco Rossi válogatottjába a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésre.
A csakfoci.hu kiemeli, kiugrott az értéke Redzic Damirnak, aki a téli átigazolási időszakban szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburghoz. A 23 éves támadót eddig 1,5 millió euróra taksálta a portál, most már 4 millióra. A Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol második ligás Andorránál szereplő Yaakobishvili Áron értéke megduplázódott, őt már 3 millió euróra becsülik, míg a lengyel Rakówtól a cseh Sigma Olomoucba igazoló, a válogatott keretébe három év után visszatérő Baráth Péter értéke 1,5 millióról 2 millióra ugrott.
