Marco Rossi magyar válogatott Yaakobishvili Áron Baráth Péter Redzic Damir

Ez tetszhet Rossinak: kiderült, hogyan változott a magyar játékosok értéke a szakportálnál

2026. március 25. 14:01

Több magyar labdarúgó értéke is emelkedett a Transfermarktnál. Marco Rossi aktuális válogatottjának összértéke meghaladja a 200 millió eurót, de ennek csaknem a felét egymaga Szoboszlai Dominik teszi ki.

2026. március 25. 14:01
Több olyan magyar labdarúgó értéke is emelkedett a Transfermarktnál, aki meghívót kapott Marco Rossi válogatottjába a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésre.

A csakfoci.hu kiemeli, kiugrott az értéke Redzic Damirnak, aki a téli átigazolási időszakban szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburghoz. A 23 éves támadót eddig 1,5 millió euróra taksálta a portál, most már 4 millióra. A Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol második ligás Andorránál szereplő Yaakobishvili Áron értéke megduplázódott, őt már 3 millió euróra becsülik, míg a lengyel Rakówtól a cseh Sigma Olomoucba igazoló, a válogatott keretébe három év után visszatérő Baráth Péter értéke 1,5 millióról 2 millióra ugrott.

A felsoroltakon kívül a legmagasabban jegyzett magyar futballisták értéke is feljebb kúszott: 

A magyar válogatott aktuális keretének összértéke 204,5 millió euró, ennek majdnem a felét egymaga Szoboszlai teszi ki. A szlovénoké 146,5 millió euró, de a 65 millióra taksált Benjamin Sesko biztosan nem játszik majd a mieink ellen, míg a görögöké 291,9 millió euró.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Interista
2026. március 25. 14:25
Nem a pénz focizik. A taktika játékos függő, nem az értéke dönti el mi a feladata egy meccsen.
narancsliget
2026. március 25. 14:09
Meg is látszott az Írek ellen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!