Óriási elismerésben részesült Cristiano Ronaldo korábbi magyar edzője

Bölöni László egykori labdarúgónak és mesteredzőnek Magyarország Köztársasági Elnökének Arany Érdemérmét adta át Sulyok Tamás csütörtökön a Sándor-palotában.

„Bölöni László kivételes pályafutása során játékosból elismert edző lett, aki több országban is komoly sikereket ért el, és évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát. A szakmai közösség számára neve egyet jelentett a következetes, stabil és kitartó építkezésen alapuló csapatok nagyszerű eredményeivel” – írta az államfő Facebook-bejegyzésében.