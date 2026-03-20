Óriási elismerésben részesült Cristiano Ronaldo korábbi magyar edzője

Bölöni László munkásságával évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát.
Bölöni László egykori labdarúgónak és mesteredzőnek Magyarország Köztársasági Elnökének Arany Érdemérmét adta át Sulyok Tamás csütörtökön a Sándor-palotában.
„Bölöni László kivételes pályafutása során játékosból elismert edző lett, aki több országban is komoly sikereket ért el, és évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát. A szakmai közösség számára neve egyet jelentett a következetes, stabil és kitartó építkezésen alapuló csapatok nagyszerű eredményeivel” – írta az államfő Facebook-bejegyzésében.
Mint kiemelte, Bölöni edzői pályafutása során számos fiatal tehetségnek adott lehetőséget, köztük annak a Cristiano Ronaldónak, aki később a világ egyik legnagyobb futballsztárja lett.
„Szívből gratulálok Bölöni Lászlónak, aki erdélyi magyarként mindig hű volt gyökereihez, és magyar szívét megőrizve a hazai és a nemzetközi labdarúgásban végzett közösségépítő munkájával igazi legenda lett” – fogalmazott a köztársasági elnök.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Dr. Sulyok Tamás