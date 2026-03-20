03. 20.
péntek
labdarúgás bölöni lászló sulyok tamás arany érdemérem Ronaldo

Óriási elismerésben részesült Cristiano Ronaldo korábbi magyar edzője

2026. március 20. 11:06

Bölöni László munkásságával évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát.

2026. március 20. 11:06
Bölöni László egykori labdarúgónak és mesteredzőnek Magyarország Köztársasági Elnökének Arany Érdemérmét adta át Sulyok Tamás csütörtökön a Sándor-palotában.

„Bölöni László kivételes pályafutása során játékosból elismert edző lett, aki több országban is komoly sikereket ért el, és évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát. A szakmai közösség számára neve egyet jelentett a következetes, stabil és kitartó építkezésen alapuló csapatok nagyszerű eredményeivel” – írta az államfő Facebook-bejegyzésében.

Mint kiemelte, Bölöni edzői pályafutása során számos fiatal tehetségnek adott lehetőséget, köztük annak a Cristiano Ronaldónak, aki később a világ egyik legnagyobb futballsztárja lett.

„Szívből gratulálok Bölöni Lászlónak, aki erdélyi magyarként mindig hű volt gyökereihez, és magyar szívét megőrizve a hazai és a nemzetközi labdarúgásban végzett közösségépítő munkájával igazi legenda lett” – fogalmazott a köztársasági elnök.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Dr. Sulyok Tamás

