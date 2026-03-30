„Kell hozzá egyfajta keménység, szívósság, és mi, magyarok ebben jók vagyunk” – Szűcs Szabina a Mandinernek

Ez nagyban függ attól, hogy melyik számot nézzük. A hatvan gáton például egész évben magabiztos voltam, ott egyáltalán nem is gondoltam arra, hogy ez egy vébé, egyszerűen csak mentem és futottam – kiválóan is sikerült. De a magasugrás esetében például már más volt a helyzet, azzal végig bajlódtam az egész fedettpályás-szezont, sehogyan sem akart összeállni. Végül aztán az utolsó néhány edzésre csak sikerült, és ezt szerettem volna továbbvinni, hogy elsősorban technikailag sikerüljön jól kiviteleznem az ugrásaimat Torunban is.

Tudtam, ha hagyom, hogy elvigyen a versenyhév, akkor fejjel verem le a lécet…

Le kellett higgadnom, le kellett nyugtatnom magam. Szóval ez nálam abszolút számfüggő, de nagy általánosságban elmondható, hogy a technikai részét szépen összeraktuk, és nem stresszeltem túl magamat.

És hát a jelek szerint a formaidőzítés is eléggé jól sikerült.

Hál’ istennek, igen. A vébé előtt volt már két ötpróbaversenyem – az egyik Tallinnban, a másik ugyanitt, Torunban –, és már ezeken sem voltam rossz formában, de a második után azt éreztem, még egyre szükségem volna ahhoz, hogy kijöjjön belőlem a legjobbam. Ez lett végül a világbajnokság…