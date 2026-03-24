érdekvédelmi szervezet világbajnokság FIFA jegyár foci-vb

Kitört a közfelháborodás a brutális árak miatt, hivatalos panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz

2026. március 24. 21:52

Egy európai érdekvédelmi szervezet adott be beadványt az EB-nek az eszement idei vb-jegyárak miatt. A FIFA persze mossa majd kezeit...

null

Az m4sport.hu arról ír, hogy az Euroconsumers nevű érdekvédelmi szervezet és az Európai Futballszurkolók Egyesülete panaszt tett az Európai Bizottságnál a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségre (FIFA) a nyári, amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű világbajnokság magas jegyárai miatt. A vádak egyáltalán nem újkeletűek: a keddi közlemény szerint a FIFA visszaél monopolhelyzetével, felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.

Ilyen üzletpolitika mellett csak a kiváltságos szurkolók engedhetik meg maguknak a FIFA-vb jegyárait? (Fotó: MTI/EPA/Nic Bothma)

A FIFA még a botrányos katari vb-re is rálicitál

A közfelháborodás azt követően tört ki, hogy korábban nyilvánosságra kerültek a június 11-én rajtoló amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világesemény teljesen eszement jegyárai, amelyek még a négy évvel ezelőtti, botrányos katari vb-re is rátesznek egy nagy lapáttal: 

a július 19-i, New York-i döntőre például 4000 dollárnál (átszámítva majdnem másfél millió forint) is többe kerül a legolcsóbb(!) belépő, ami több mint hétszer annyi, mint a 2022-es tornán.

Az Euroconsumers panaszbeadványa tehát beérkezett az EB-hez, bár nem látni, hogy különösebb értelme volna, tekintve, hogy a világbajnokságot Észak-Amerikában rendezik, míg a FIFA zürichi központja egy nem EU-s országban, Svájcban található. Ráadásul ha az EB meg is állapítana versenyjogi jogsértést, az Európai Bizottságnak még mindig csak annyi lenne a hatásköre, hogy felkérhetné a FIFA-t ennek megszüntetésére, az meg nagyjából annyit érne, mint halottnak a csók...

