Kitört a közfelháborodás a brutális árak miatt, hivatalos panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz

Ez a magyarokat is érinti: példátlan döntést hoztak a foci-vb közvetítéséről
Rendhagyó döntést hozott a FIFA. Ilyen együttműködésre a sportág és a foci-vb-k történetében még nem volt példa.
Egy európai érdekvédelmi szervezet adott be beadványt az EB-nek az eszement idei vb-jegyárak miatt. A FIFA persze mossa majd kezeit...
Az m4sport.hu arról ír, hogy az Euroconsumers nevű érdekvédelmi szervezet és az Európai Futballszurkolók Egyesülete panaszt tett az Európai Bizottságnál a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségre (FIFA) a nyári, amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű világbajnokság magas jegyárai miatt. A vádak egyáltalán nem újkeletűek: a keddi közlemény szerint a FIFA visszaél monopolhelyzetével, felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.
A közfelháborodás azt követően tört ki, hogy korábban nyilvánosságra kerültek a június 11-én rajtoló amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világesemény teljesen eszement jegyárai, amelyek még a négy évvel ezelőtti, botrányos katari vb-re is rátesznek egy nagy lapáttal:
a július 19-i, New York-i döntőre például 4000 dollárnál (átszámítva majdnem másfél millió forint) is többe kerül a legolcsóbb(!) belépő, ami több mint hétszer annyi, mint a 2022-es tornán.
Az Euroconsumers panaszbeadványa tehát beérkezett az EB-hez, bár nem látni, hogy különösebb értelme volna, tekintve, hogy a világbajnokságot Észak-Amerikában rendezik, míg a FIFA zürichi központja egy nem EU-s országban, Svájcban található. Ráadásul ha az EB meg is állapítana versenyjogi jogsértést, az Európai Bizottságnak még mindig csak annyi lenne a hatásköre, hogy felkérhetné a FIFA-t ennek megszüntetésére, az meg nagyjából annyit érne, mint halottnak a csók...
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.