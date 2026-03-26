„Nem volt őszinteség” – Botka Endre kiakadt a Ferencváros edzőire

Botka Endre és Pascal Jansen

Botka a kontinenstornán az utolsó csoportmeccsen játszhatott, a skótok elleni győzelem során végig a pályán volt. Aztán 2024 nyarától már Pascal Jansen volt a zöld-fehérek vezetőedzője.

„Már az első napokban éreztem, hogy valami nem stimmel. Mondtam is neki, hogy bárhol számíthat rám, ahol szüksége van rám, de a reakciójából rögtön látszott, hogy ez nem lesz egyszerű. A felkészülési meccseken alig kaptam lehetőséget, aztán egy edzés előtt közölte, hogy lesznek játékosok, akikkel nem igazán számol a közeljövőben – én is közéjük kerültem. Az edzés után azonnal odamentem hozzá, hogy beszéljük meg, mert ha így látja, inkább váltanék, amíg még nyitva van az átigazolási időszak.

Azt mondta, hátrány számomra, hogy a válogatottal voltam, és nem az elejétől az edzőtáborban. Ez sokkolt, mert nem pihenni voltam, hanem egy Európa-bajnokságon, ahol a nemzetemet képviseltem. Ott tört meg bennem valami.

Az utolsó másodperces becserélésem a Nice elleni Európa Liga-meccsen írja le legjobban a kapcsolatunkat. Sokan félreértették a frusztrációmat: nem az zavart, hogy másodperceket töltöttem a pályán, hanem az, amit utána mondott. Azt állította, nem tudta, mennyi idő van még hátra, amit nem értettem. Ha problémája volt velem, azt mondja ki egyenesen” – kesergett Botka.