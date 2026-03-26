Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dejan Sztankovics Pascal Jansen Botka Endre

„Nem volt őszinteség” – Botka Endre kiakadt a Ferencváros edzőire

2026. március 26. 20:42

Úgy érzi, a Ferencváros korábbi vezetőedzői nem voltak őszinték vele, ezért is van nehéz időszak mögötte. Botka Endre a kálváriájáról vallott a Metropolnak.

Botka Endre Dibusz Dénes után a Ferencváros legrégebbi játékosa, hiszen 2017 elején igazolt az évad végén bajnok Budapest Honvéd csapatából a zöld-fehérekhez. Sok nagy csatát megélt a Fradi védőjeként, közben alapember lett a válogatottban is, két Európa-bajnokságon is szerepelhetett, aztán szép lassan a partvonalra került.

Az előző évadban kecskeméti kölcsönjátéka során próbálta újjáépíteni magát, de Robbie Keane vezetőedző most sem számít rá: a bajnokságban és a kupában összesen 4 meccsen lépett pályára, alig 284 percet kapott. A 31 éves védő most a megpróbáltatásairól nyilatkozott a Metropolnak.

„Az elmúlt másfél év kifejezetten kemény volt: ha visszanézek a legutóbbi Európa-bajnokság óta történtekre, jól látszik a visszaesés, ami eléggé elkeserítő. Természetesen ebben nekem is van bőven részem, sok mindent lehetett volna másképp alakítani. 

Ugyanakkor a jelenlegit megelőző két edző – hogy finoman fogalmazzak – nem igazán könnyítette meg a dolgomat.”

Először kitért az FTC-t 2023 szeptembere és 2024 májusa között irányító Dejan Sztankovicsra.

Nekem alapvetően az szokott nehézséget okozni, ha nincs őszinteség.

Nem az bánt, ha nem kapok lehetőséget – teljesen elfogadom, ha valaki jobb nálam, ilyenkor egyértelmű, hogy többet kell beletennem. Itt viszont nem erről volt szó. Egyszerűen nem kaptam választ arra, mi miért történik, és ez volt az igazán nehéz. Ennek ellenére próbáltam elfogadni a helyzetet, hiszen közeledett az Európa-bajnokság. Külön beszéltem is vele, hogy amennyire lehet, segítsen abban, hogy játékban maradjak, mert Marco Rossi már szóvá tette, hogy nem kapok elég lehetőséget. Bennem emiatt egyre nőtt a feszültség, mert mindenáron ott szerettem volna lenni az Eb-n.” 

BOTKA Endre; LEVI, Jonathan
Botka Endre főleg az edzéseken kap szerepet. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Botka Endre és Pascal Jansen

Botka a kontinenstornán az utolsó csoportmeccsen játszhatott, a skótok elleni győzelem során végig a pályán volt. Aztán 2024 nyarától már Pascal Jansen volt a zöld-fehérek vezetőedzője.

„Már az első napokban éreztem, hogy valami nem stimmel. Mondtam is neki, hogy bárhol számíthat rám, ahol szüksége van rám, de a reakciójából rögtön látszott, hogy ez nem lesz egyszerű. A felkészülési meccseken alig kaptam lehetőséget, aztán egy edzés előtt közölte, hogy lesznek játékosok, akikkel nem igazán számol a közeljövőben – én is közéjük kerültem. Az edzés után azonnal odamentem hozzá, hogy beszéljük meg, mert ha így látja, inkább váltanék, amíg még nyitva van az átigazolási időszak. 

Azt mondta, hátrány számomra, hogy a válogatottal voltam, és nem az elejétől az edzőtáborban. Ez sokkolt, mert nem pihenni voltam, hanem egy Európa-bajnokságon, ahol a nemzetemet képviseltem. Ott tört meg bennem valami.

Az utolsó másodperces becserélésem a Nice elleni Európa Liga-meccsen írja le legjobban a kapcsolatunkat. Sokan félreértették a frusztrációmat: nem az zavart, hogy másodperceket töltöttem a pályán, hanem az, amit utána mondott. Azt állította, nem tudta, mennyi idő van még hátra, amit nem értettem. Ha problémája volt velem, azt mondja ki egyenesen” – kesergett Botka.

***

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!