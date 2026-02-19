Magyarul üzent az óriási csalódás után a kínai színekre váltó Liu Shaoang

Pocsékul sikerült eddig a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.