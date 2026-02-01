Ft
magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor női vízilabda Európa-bajnokság Keszthelyi Rita női vízilabda

Ezt vártuk: fölényes győzelmével Eb-elődöntős a magyar válogatott

2026. február 01. 19:32

Cseh Sándor csapata fölényes győzelmet aratott Izrael felett. A magyar válogatott kedden az elődöntőben folytatja szereplését a női vízilabda Európa-bajnokságon.

2026. február 01. 19:32
null

A magyar válogatott a várakozásnak megfelelően fölényesen, 22–6-ra nyert az izraeli csapat ellen, ezzel elődöntőbe jutott a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok az első szakaszban hétfőn 9–7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden 28–3-ra a románokat, csütörtökön pedig 28–4-re a portugálokat. A spanyolok elleni három pontjukat magukkal vitték a középdöntőbe, amelyben a címvédő hollandoktól nagy küzdelemben 5–4-re kikaptak szombaton. Fontos volt, hogy csak egy góllal maradtak alul, mert így 

hármas körbeverés esetén nem lehetnek harmadikak, s a továbbjutáshoz csupán be kellett gyűjteni a kötelező három pontot az izraeliekkel szemben.

A vasárnapi mérkőzés nehézkesen indult, de végül meglepetés nélkül zajlott le. A magyarok legjobbja Keszthelyi Rita volt négy góllal. Golopencza Szonja csaknem három negyed alatt egyetlen gólt kapott a magyar kapuban, 14-ből 13 lövést védett.

Az, hogy első vagy második helyen lép tovább Cseh Sándor szövetségi kapitány válogatottja, az esti – közép-európai idő szerint 21.15-kor kezdődő – spanyol–holland rangadón dől el.

 

Női vízilabda Európa-bajnokság
Középdöntő, F-csoport, 2. forduló
Magyarország–Izrael 22–6 (5–4, 5–1, 7–1, 5–0)
A magyar gólszerzők: Keszthelyi 4, Rybanska 3, Szilágyi 3, Tiba 3, Faragó 2, Hajdú 2, Aubéli 1, Garda 1, Vályi 1, Dömsödi 1, Sümegi 1

A másik mérkőzésen
21.15: Hollandia–Spanyolország

A CSOPORT ÁLLÁSA

  1. hollandia 6 pont
  2. magyarország 6
  3. spanyolország 3
  4. izrael 0

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

 

Interista
2026. február 01. 20:33
Fél gőzzel is simán nyertek a hölgyek. Az elődöntő már meg van. Most kell csak igazán felpörögni, mert ez már a végjáték. Hölgykoszorúnk meg tudja csinálni. Hajrá, MAGYAROK 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
basti64
2026. február 01. 20:10
Szép volt, szép lányok!
westend
2026. február 01. 19:37
Gratulálok a lányoknak, hozták a kötelezőt az izraeliek ellen. Hajrá!
