„Néha az emberek elfelejtik, honnan indult a Fradi” – Gyepes Gábor a Mandinernek

„Valahol megéreztem, hogy ennek a meccsnek sajnos ilyen vége lesz – árulta el a Mandinernek Gyepes Gábor, aki karrierje során a Cardiff Cityben, a Portsmouthban, a Wolverhampton Wanderersben és a Northampton Townban is futballozott. – A találkozó előtt beszéltem arról, hogy azért volt nagy baj nem legyőzni a Panathinaikoszt, mert az utolsó, Nottingham elleni mérkőzés volt a legnehezebb ebben a sorozatban.”

Hozzátette: Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával gyengült a keret, ráadásul még nem nevezhették be az újonnan érkezőket sem, így nélkülük kellett elutazni Angliába. Szerinte a téli szünet sem tett jót az együttesnek, kiesett a ritmusból, részben ezek miatt gondolta előzetesen azt, hogy benne van a pakliban egy nagyobb különbségű Forest-győzelem. Gyepes többek között arról is beszélt, hogy egyelőre hiányolja a Fradiból a húzóembert, aki a társaság élére áll és vezérként viselkedik a pályán.