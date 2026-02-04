„Néha az emberek elfelejtik, honnan indult a Fradi” – Gyepes Gábor a Mandinernek

Egy kérdés foglalkoztatja az angolokat: „hogyan végezhetett előrébb a Fradi?”
Magabiztos, elsöprő győzelemről írnak.
A Ferencváros a nyolcaddöntőért a Ludogoreccel játszik az Európa-ligában. A Fradi alapszakaszban nyújtott teljesítményéről Gyepes Gáborral beszélgettünk.
A Ferencváros ugyan 4–0-ra kikapott az angol Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz utolsó, 8. fordulójában, de a 12. helyen így is továbbjutott. A Fradinak a nyolcaddöntőért a már jól ismert bolgár Ludogoreccel kell párharcot vívnia – többek között erről is kérdeztük Gyepes Gábort, az FTC korábbi 26-szoros magyar válogatott játékosát.
A zöld-fehérek úgy utazhattak el Angliába, hogy veretlenek voltak a sorozatban, és nyolcaddöntőt érő helyen álltak. A Nottingham azonban egy más kávéház volt, az angol csapat megmutatta, milyen szintet is képvisel egy premier league-es együttes.
„Valahol megéreztem, hogy ennek a meccsnek sajnos ilyen vége lesz – árulta el a Mandinernek Gyepes Gábor, aki karrierje során a Cardiff Cityben, a Portsmouthban, a Wolverhampton Wanderersben és a Northampton Townban is futballozott. – A találkozó előtt beszéltem arról, hogy azért volt nagy baj nem legyőzni a Panathinaikoszt, mert az utolsó, Nottingham elleni mérkőzés volt a legnehezebb ebben a sorozatban.”
Hozzátette: Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával gyengült a keret, ráadásul még nem nevezhették be az újonnan érkezőket sem, így nélkülük kellett elutazni Angliába. Szerinte a téli szünet sem tett jót az együttesnek, kiesett a ritmusból, részben ezek miatt gondolta előzetesen azt, hogy benne van a pakliban egy nagyobb különbségű Forest-győzelem. Gyepes többek között arról is beszélt, hogy egyelőre hiányolja a Fradiból a húzóembert, aki a társaság élére áll és vezérként viselkedik a pályán.
A 44 éves egykori középhátvéd az alapszakaszban nyújtott teljesítménnyel nagyon elégedett volt, szerinte a szakma és a szurkolók sem feltétlenül gondolták volna azt, hogy a Ferencváros végig az élmezőnyben lesz. Ezt alátámasztja a keretértékekre is, amely alapján azt látható, az FTC az utolsó szegmensbe tartozik a rangsorban.
És valóban: a 36 fős mezőnyben mindössze öt olyan gárda van, amelynek a becsült piaci keretértéke kisebb, mint a magyar bajnoké (42,83 millió euró). Közülük ráadásul csak egy jutott tovább, a népligetiek pedig a következő körben pont egy olyan riválissal játszanak, amely csupán néhány millióval ér többet.
Gyepes kiemelte: a Fradi úgy tudott négy győzelemmel és három döntetlennel zárni, hogy egyik meccsén sem érezte azt, hogy alárendelt szerepet játszott volna. A Panathinaikosz ellen például úgy lett döntetlen, hogy akár nyerhetett is volna.
„Ez az is mutatja, hogy ez a csapat folyamatosan fejlődik” – tette hozzá Gyepes, aki szerint egykori klubja most már oda jutott, hogy nem feltétlenül alkalmazkodik a mindenkori ellenfeléhez, hanem megpróbálja irányítani a játékot, birtokolni a labdát. Márpedig ilyen játékfelfogás hat-hét évvel ezelőtt még nem annyira jellemezte, sokszor csak arra az egy-két lehetőségre várt, amelyek kihasználásával próbált jó eredményt elérni.
„Ki lehet jelenteni, hogy most már több olyan mérkőzés is volt, amikor a Fradi akarata érvényesült. Ez szerintem hatalmas előrelépésnek számít, ráadásul ez már nem az első alkalom volt, hogy sikerült továbbjutni a csoportkörből, alapszakaszból.
Mindig mindent a teljes képet kell nézni, de néha az emberek elfelejtik, honnan indult a Ferencváros, milyen lépcsőfokokat tett meg, és hogy erőn felül teljesít.”
Hangsúlyozta, hogy az FTC ebben a kiírásban a tavalyihoz képest még előrébb lépett, hiszen folyamatosan a tabella elején volt, az első nyolc helyért küzdött, miközben bravúrt bravúrokra halmozott.
„Ezek szerintem hihetetlen nagy dolgok, és örülni kell nekik.
Azzal pedig, hogy a Ludogorecet és nem a Celticet kaptuk, nagyobb az esélyünk arra, hogy legalább még egy kört tudunk menni.”
A bolgárokkal a mostani idényben már háromszor is játszott a Ferencvárosi Torna Club: kétszer a Bajnokok Ligája selejtezőjében és egyszer az El alapszakaszában. Robbie Keane fiai két hazai győzelem mellett (3–0, 3–1) egy idegenbeli döntetlent tudnak felmutatni (0–0). Gyepes szerint már-már komikus, hogy ismét összesorsolták őket, de örül ennek, mert az egyre jobb formába lendülő Celticet sokkal nehezebb ellenfélnek tartja. Ráadásul az Üllői úton jól ismerhetik a Ludogorecet, így könnyebb lesz felkészülnie belőle, ugyanakkor azt nem szeretné kijelenteni, hogy a magyar rekordbajnok lenne a párharc egyértelmű esélyese.
Amennyiben a Fradinak sikerülne továbbjutni, úgy az egyaránt portugál Braga vagy a Porto vár rá. Az FTC mezét 112 alkalommal viselő Gyepes szerint ők már más szintet képviselnek, dinamikus és gyors a futballjuk, és ezért nagyon nehéz dolguk lenne a zöld-fehéreknek.
Gyepes általánosságban is beszélt a megváltozott európai kupasorozatokról.
„Érdekes ez az új rendszer. A több meccs akkor lenne jó, ha mellette nem lenne ennyi mérkőzés más sorozatokban” – fogalmazott. Úgy véli, ez nem csak a labdarúgásra igaz, más sportágakban is trenddé vált.
Ez így a játékosokból is sokat vesz ki: többet kell utazniuk, sűrűbb a program. Emiatt én azt mondom, sok a nyolcfordulós alapszakasz. Ugyanakkor a lebonyolítás jó, mert nyolc különböző csapat ellen lehet játszani, míg egy négyes csoportban két erősebb ellenfél is szembejöhet, és onnantól kezdve nagyon nehéz a továbbjutást kivívni.
Itt meg a harminchat együttes ellenére tizenkettő esik ki, a többi továbbjut. De a több mérkőzés inkább a szurkolóknak jó, a játékosok nem biztos, hogy örülnek neki.”
A Ferencváros abból a szempontból már elért egy nagy sikert ebben az idényben, hogy magyar viszonylatban nagy összegért tudta értékesíteni Varga Barnabás és Tóth Alex játékjogát. A hiányukat azonban megérezheti a IX. kerületiek a tavaszi szezonban.
„Garancia nincs arra, hogy a Fradi biztosan túljutna velük a Ludogorecen. Ezt előre nem lehet megmondani” – szögezte le Gyepes.
A távozásuk azért is jelentős, mert télen történt, amikor általában csendesebb a piac, kevesebb az átigazolás.
Azért szoktak ilyenkor igazolni, ha valakire nagyon nagy szükség van vagy már a klubnál a következő idényre terveznek” – mondta az exfutballista, aki szerint a Tóth Alex-transzfer nemzetközi szinten is komoly mértékű ügyletnek számít, míg Vargáé azért kiemelkedő, mert 31 évesen tudott ekkora összegért Görögországba szerződni.
Gyepes dicsérte az FTC játékospolitikáját, miszerint az egyesület rendszeresen vesz külföldről játékost, majd adja tovább drágábban, ám ezúttal egy átigazolási időszakon belül két magyart is jó pénzért tudott értékesíteni.
„Ez is jól mutatja, hogy a Fradinál komoly szakmai munka folyik.”
A Ferencváros február 19-én csap össze Bulgáriában a Ludogoreccel, a visszavágót egy héttel később a Groupama Arénában rendezik.
A tét a nyolcaddöntőbe kerülés, ahol a párharc győztese a Bragával vagy a Portóval csap össze – erről majd az újabb sorsolás dönt.
