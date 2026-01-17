Ft
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi átigazolás DVTK

Bejelentés készül: megvan, kivel pótolja Varga Barnabást a Fradi

2026. január 17. 15:21

Az NB I-ből érkezhet erősítés a támadóposztra. Új Fradi-csatár a láthatáron.

2026. január 17. 15:21
null

Mint arról beszámoltunk, rendkívül aktív a téli átigazolási piacon a Ferencváros labdarúgócsapata. A bajnoki címvédő egymás után értékesítheti támadóit, Varga Barnabáson már túladtak, és Alekszandar Pesicsért is van kérő, hamarosan Tóth Alex is aláírhat angol klubjához, Naby Keita viszont biztosan marad a Népligetben. Közben azonban fogy az idő a rajtig, így a Fradinál gőzerővel keresik a kiszemelt utódokat a támadósorba. Sajtóhírek szerint az egyiket már meg is találták.

KEANE, Robbie Fradi
Robbie Keane Fradi-kerete erősödhet a támadóposzton
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A 30 éves villámgyors csatárért a Puskás Akadémia is versenyben volt, ám a labdarúgó a nemzetközi kupaszereplés miatt végül a zöld-fehérek mellett döntött.

A Fradival korábban több magyar válogatott támadót is szóba hoztak, ám Kubatov Gábor klubelnök végül tiszta vizet öntött a pohárba, amikor világossá tette, hogy hiába ajánlottak magyar szinten kiemelkedő összeget a négy labdarúgóért, klubjaik nem voltak hajlandóak üzletelni.

Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekord magas, közel 5 millió eurós (azaz 2 milliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem.

Isten hozott benneteket a magyar futball valóságában” – írta Kubatov Gábor.

A hírek szerint úgy tűnik, Miskolcon nem csapták be az ajtót a Fradi orra előtt. Ha valóban létrejön az üzlet, hamarosan jöhet a hivatalos bejelentés.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: fradi.hu

 

