Bejelentés készül: megvan, kivel pótolja Varga Barnabást a Fradi

A 30 éves villámgyors csatárért a Puskás Akadémia is versenyben volt, ám a labdarúgó a nemzetközi kupaszereplés miatt végül a zöld-fehérek mellett döntött.

A Fradival korábban több magyar válogatott támadót is szóba hoztak, ám Kubatov Gábor klubelnök végül tiszta vizet öntött a pohárba, amikor világossá tette, hogy hiába ajánlottak magyar szinten kiemelkedő összeget a négy labdarúgóért, klubjaik nem voltak hajlandóak üzletelni.

Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekord magas, közel 5 millió eurós (azaz 2 milliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem.

Isten hozott benneteket a magyar futball valóságában” – írta Kubatov Gábor.

A hírek szerint úgy tűnik, Miskolcon nem csapták be az ajtót a Fradi orra előtt. Ha valóban létrejön az üzlet, hamarosan jöhet a hivatalos bejelentés.