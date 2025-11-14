A számítógép szerint ezek a csapatok jutnak tovább a pótselejtezőbe

Sőt, egy másik focis oldalon már a négy európai kalapot is megjósolták a sorsoláshoz, ez alapján Magyarország a második kalapba kerülne a skótok, a csehek és a szlovákok mellé. Ezek persze önmagukban nem jelentenek semmi konkrétat, csupán játék a számokkal és a valószínűségszámítással, de kiindulási alapnak nem utolsó – minden mást a pályán kell eldöntenünk vasárnap 15 órától a Puskás Arénában!