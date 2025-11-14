A számítógép szerint ezek a csapatok jutnak tovább a pótselejtezőbe

Vasárnap eldől a sorsunk: jön a szokásos matekozás a Magyarország–Írország előtt
A várt csütörtöki ünneplés helyett még három napon át izgulnunk kell a válogatott miatt.
Mi több, már az európai kiemeléseket is megtippelte a mesterséges intelligencia. A szimuláció alapján Magyarország csoportmásodikként ott lehet majd a világbajnoki pótselejtezőben.
Mint ismert, a világbajnoki selejtezősorozat csütörtöki eredményei nem hoztak döntést az F-csoportban, így a csoportgyőztes és a pótselejtezős csapat kiléte is a vasárnapi zárókör végeredményeitől függ. A labdarúgáshoz kapcsolódó adatelemzésekkel foglalkozó Football Meets Data oldal számítógépes szimulációval lefuttatta, mely csapatoknak van a legjobb esélyük a csoportelsőségre, illetve a második hellyel a pótselejtezőre, ez alapján bizakodhatunk:
noha a magyar válogatottnak matematikailag még az első helyre is van esélye, a szimuláció alapján pótselejtezősök leszünk, míg a favorit Portugália végez majd a mi négyesünk élén.
Sőt, egy másik focis oldalon már a négy európai kalapot is megjósolták a sorsoláshoz, ez alapján Magyarország a második kalapba kerülne a skótok, a csehek és a szlovákok mellé. Ezek persze önmagukban nem jelentenek semmi konkrétat, csupán játék a számokkal és a valószínűségszámítással, de kiindulási alapnak nem utolsó – minden mást a pályán kell eldöntenünk vasárnap 15 órától a Puskás Arénában!
