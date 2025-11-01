Mandiner Díj: bemutatjuk Az év női sportolója-cím jelöltjeit

Legjobb női bringásunk igazi kerékpáros családba született: édesapja, Péter, valamint testvérei, Balázs is Barnabás is versenyzők. 2021-ben, 19 évesen berobbant a közvetlen nemzetközi felnőtt élmezőnybe: óriási bravúrral a 4. helyen végzett a tokiói olimpián hegyikerékpárban és az országúti világbajnokság mezőnyversenyében is (terepkerékpárban pedig Eb-ezüstérmet szerzett). Tavaly, Párizsban országúton is ötkarikás 4. lett, de nyert már szakaszt a két legpatinásabb körverseny, a Tour de France és a Giro d'Italia női megfelelőjének számító Tour de France Femmes-n, továbbá a Giro d'Italia Donnén is a legnagyobb női istálló, a holland SD Worx tagjaként. Idén hatodszor is magyar bajnok lett, etapgyőzelmet ünnepelhetett a Romandiai körversenyen, az olaszországi Trofeo Alfredo Bindán pedig másodikként ért célba.

Szilágyi Dorottya / Fotó: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd

Szilágyi Dorottya

Olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó, a Ferencvárosi TC játékosa.

Szilágyi Dorottya 1996-ban született Egerben. Édesapja, a vízilabdaedző Szilágyi Péter munkája révén a dél-afrikai Durbanban tanult meg úszni alig hároméves korában, majd hatévesen az új-zélandi Hamiltonban kezdett el vízilabdázni. 2005-ben hazaköltöztek, mert apukája a magyar női válogatott edzője lett, de 2006 végén ismét külföldre, az ausztráliai Perth-be kerültek. 2011-ben abbahagyta a vízilabdát, majd mintegy két év kihagyást követően a Dunaújváros akkori edzője, a későbbi szövetségi kapitány Mihók Attila rábeszélésére újra elkezdte a sportágat. A magyar felnőtt válogatottal 2022 és 2025 között három világbajnoki ezüstérmet szerzett, továbbá tagja volt a 2020-as budapesti Európa-bajnokságon, valamint a 2021-es tokiói olimpián harmadik helyen végző nemzeti csapatnak. 2025 júniusa óta a Ferencváros játékosa.

Csikós Zsóka / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Csikós Zsóka

Világ- és Európa-bajnok magyar kajakos, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője.

Csikós Zsóka 2001-ben született Esztergomban. Eljátszott a gondolattal, hogy édesapja nyomdokaiba lép a birkózószőnyegen, ám három testvérét követve végül a kajak-kenut választotta. Az első nemzetközi viadala a 2016-os szegedi Európai Olimpiai Reménységek Versenye volt, amelyen egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyert. A 2017-es ifjúsági világbajnokságon a kajaknégyes tagjaként 500 méteren aranyérmet szerzett. 2020-ban kezdett el a felnőttek között versenyezni, sík vízen a 2022-es Európa-bajnokságon szerezte meg az első érmét, amikor a K–4 500 méteres távján bronzérmes lett. A 2024-es maratoni kajak-kenu világbajnokságon Kőhalmi Emesével párosban aranyérmes lett. Az idei racicei Eb-n sporttörténelmi tettet vitt véghez: három aranyérmet gyűjtött be három egyéni számban (K–1 500, 1000 és 5000 m), amire még nem volt példa a kontinensbajnokságok során.

Győri-Lukács Viktória / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Győri-Lukács Viktória

Európa-bajnoki bronzérmes, Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó, a Győri Audi ETO KC játékosa.

Pályafutását a Kőbányai Spartacusban kezdte, majd a Pénzügyőr SE érintésével 15 évesen igazolt a Ferencváros női kézilabdacsapatához. A tehetséges jobbszélső egy évvel később már tagja volt Elek Gábor KEK-győztes együttesének, később bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert a fővárosi zöld-fehérekkel. A válogatott meghatározó játékosaként 2020-ban úgy döntött, hogy Győrbe igazol, ahol azóta kétszer is magasba emelhette a Bajnokok Ligája-serleget, háromszor nyert magyar bajnoki címet és egyszer Magyar Kupát. A nemzeti csapattal a 2024-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, ráadásul beválasztották a torna All Star-csapatába. Férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással nyáron jelentették be, hogy ikreket várnak.

Lubics Szilvia / Fotó: MTI/MTVA/Varga György

Lubics Szilvia

Hosszútávfutó, ultramaratonista, a Spartathlon és az Ultrabalaton ultratávú futóversenyek többszörös győztese.

A jászberényi születésű amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista civilben fogorvos, három gyermek édesanyja. Huszonkét éve, 2003 óta fut rendszeresen, 2006 óta a maratonnál is hosszabb ultratávokat favorizálja. A kiváló eredményei mellett az jelenti számára a legnagyobb örömöt, ha más embereket is motiválni tud abban, hogy elérjék a maguk elé kitűzött célokat. Eddig két könyve jelent meg: a Másfél nap az élet című 2017-ben, míg A homokdűnén túl 2020-ban. Kilencszeres magyar bajnok és hétszer teljesítette a Spartathlont. Négyszer választották meg Az év magyar ultrafutójának, 2016-ban megkapta a Magyar Becsület Rendet.

Fotó: Mandiner-grafika