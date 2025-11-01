Mandiner Díj: bemutatjuk Az év női sportolója-cím jelöltjeit

Ft
2025. november 01. 15:55

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a különböző kategóriákban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A november 26-i Mandiner Díjátadó Gála előtt bemutatjuk Az év női sportolója-díj jelöltjeit.

2025. november 01. 15:55
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény. Erre november 26-án kerül sor a Várkert Bazárban, amelyről a Mandiner YouTube-csatornája természetesen élőben közvetít. Most következzenek Az év női sportolója-díj jelöltjei:

 

EKLER Luca
Ekler Luca / Fotó: MTI/ MTVA/ Purger Tamás

Ekler Luca 

Kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta. A második magyar Laureus-díjra jelölt sportoló.

Ekler Luca 1998-ban született Győrben. Tízéves korában sztrókot kapott, ennek következtében a bal oldala lebénult. Felépülése után kezdett el atletizálni, távolugrásban és sprintszámokban versenyez. Hamar óriási sikereket ért el a sportágban, 2021-ben Tokióban aranyérmet szerzett a paralimpián, Párizsban megvédte a címét, de a T38-as kategóriában van már több Európa- és világbajnoki aranyérme is. Megválasztották korábban Az év fogyatékos női sportolójának, többször Az év magyar paraatlétájának, de volt Az év vasi embere és Az év egyetemi sportolója is. Két diplomát szerzett a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen: rekreációs alapszakon és atlétikai szakedző mesterszakon végzett. 2023 áprilisától az inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésének szakfelelőse és oktatója. Tavaly megkapta A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét (polgári tagozat).

 

NAGY Rita
Keszthelyi Rita / Fotó: MTI/ MTVA/ Illyés Tibor

Keszthelyi Rita

Olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó, a Ferencvárosi TC játékosa.

Keszthelyi Rita 1991-ben született Budapesten. Tízéves koráig úszott, ezután kezdett el vízilabdázni az Újpesti TE-ben. Négy olimpián, tíz világ- és hét Európa-bajnokságon szerepelt. A vb-részvételeket illetően egyedüli csúcstartó a magyar női pólósok között, egyúttal beérte a sportágban legendának számító Varga Dénest. A gólokat szüntelenül termelő szélső az ob I-ben és a nagy világversenyeken is többször elnyerte a gólkirályi címet, 2025-ben hároméves spanyolországi vendégjáték után igazolt az FTC-hez. Számtalan egyéni elismerései közül kiemelkedik a Magyar Arany és Ezüst Érdemkereszt, de rengetegszer volt a tornák és különféle versenysorozatok legeredményesebb játékosa, az All-Star-csapat tagja.

 

GUZI Blanka
Guzi Blanka / Fotó: MTI/ MTVA/ Lakatos Péter

Guzi Blanka

Világ- és Európa-bajnok öttusázó, a DVTK sportolója.

Guzi Blanka 1999-ben született Miskolcon. Kistokajban nőtt fel és Miskolcon járt gimnáziumba, magát büszke borsodinak vallja. Hét-nyolc éven át kézilabdázott és sok más sportágban is kipróbálta magát. 2015-ben egyéni sportágra váltott, így kötött ki az öttusánál. 2021-ben a felnőtt Európa-bajnokságon csapatban aranyérmet, egyéniben ezüstérmet szerzett. Ugyanebben az évben csapatban világbajnoki második lett. 2023 óta a DVTK sportolója. Kontinensviadalról összesen hat érme van, világbajnokságról négy. 2024-ben csapatban világbajnok lett, 2025-ben pedig csapatban újra, valamint vegyes váltóban is aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon.

 

Gyertyás Róza / Fotó: Nemzeti Sport/ Dömötör Csaba

Gyertyás Róza

Világbajnoki bronzérmes magyar cselgáncsozó, a Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzője. 

Gyertyás Róza 2001-ben született és Koroncón nőtt fel. A cselgánccsal kiskorában ismerkedett meg, és egy rossz óvodás élmény miatt kezdett el edzésekre járni. Sportolói pályafutását a koroncói Tutti Judo Klubban kezdte, amelyben csaknem húsz évig versenyzett, és ért el komoly nemzetközi sikereket. Példaképe az egyik legjobb barátnője, az olimpiai ötödik, Európa-bajnoki bronzérmes Pupp Réka. 2022-ben és 2023-ban is Európa-bajnok lett az 52 kilogrammos súlycsoportban az U23-asok között. A felnőtt mezőnyben szintén ebben a súlycsoportban tavaly két Grand Slamen is a harmadik helyen végzett, ahogyan a 2025-ös budapesti világbajnokságon is. A Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzője. 

 

SZÛCS Luca
Szűcs Luca / Fotó: MTI / MTVA / Illyés Tibor

Szűcs Luca

Kétszeres világbajnok, vb-bronzérmes, Európa-játékok-bronzérmes kardvívó, a BVSC-Zugló versenyzője.

Szűcs Luca 2022-ben született Budapesten. Példaképe, Szilágyi Áron hatására kezdett el vívni a BVSC-ben, a korosztályos világversenyekről csapatban és egyéniben is sorra szállította a győzelmeket. Az igazi áttörést a 2022-es esztendő hozta meg számára, ekkor már a felnőtt világbajnokságon aranyérmes kardcsapatunknak is a tagja volt 19 évesen. A Battai Sugár, Márton Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza négyes egy évvel később megvédte vb-címét, a párizsi olimpián éremesélyesként a 6. helyen zártak, Szűcs egyéniben a negyeddöntőig jutott. Idén viszont folytatta jó szereplését: ismét tagja volt az ezúttal világbajnoki bronzéremmel záró kardcsapatnak, a májusi, limai egyéni világkupaversenyen pedig pályafutása első világkupa-érmét is megszerezte egy bronz formájában.

 

VAS Kata Blanka
Vas Kata Blanka / Fotó: MTI / MTVA / EPA / Robert Perry

Vas Kata Blanka

Olimpiai és világbajnoki 4., női Tour de France- és Giro d'Italia-szakaszgyőztes kerékpárversenyző.

Legjobb női bringásunk igazi kerékpáros családba született: édesapja, Péter, valamint testvérei, Balázs is Barnabás is versenyzők. 2021-ben, 19 évesen berobbant a közvetlen nemzetközi felnőtt élmezőnybe: óriási bravúrral a 4. helyen végzett a tokiói olimpián hegyikerékpárban és az országúti világbajnokság mezőnyversenyében is (terepkerékpárban pedig Eb-ezüstérmet szerzett). Tavaly, Párizsban országúton is ötkarikás 4. lett, de nyert már szakaszt a két legpatinásabb körverseny, a Tour de France és a Giro d'Italia női megfelelőjének számító Tour de France Femmes-n, továbbá a Giro d'Italia Donnén is a legnagyobb női istálló, a holland SD Worx tagjaként. Idén hatodszor is magyar bajnok lett, etapgyőzelmet ünnepelhetett a Romandiai körversenyen, az olaszországi Trofeo Alfredo Bindán pedig másodikként ért célba.

 

SZILÁGYI Dorottya
Szilágyi Dorottya / Fotó: MTI / MTVA / Koszticsák Szilárd

Szilágyi Dorottya

Olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó, a Ferencvárosi TC játékosa.

Szilágyi Dorottya 1996-ban született Egerben. Édesapja, a vízilabdaedző Szilágyi Péter munkája révén a dél-afrikai Durbanban tanult meg úszni alig hároméves korában, majd hatévesen az új-zélandi Hamiltonban kezdett el vízilabdázni. 2005-ben hazaköltöztek, mert apukája a magyar női válogatott edzője lett, de 2006 végén ismét külföldre, az ausztráliai Perth-be kerültek. 2011-ben abbahagyta a vízilabdát, majd mintegy két év kihagyást követően a Dunaújváros akkori edzője, a későbbi szövetségi kapitány Mihók Attila rábeszélésére újra elkezdte a sportágat. A magyar felnőtt válogatottal 2022 és 2025 között három világbajnoki ezüstérmet szerzett, továbbá tagja volt a 2020-as budapesti Európa-bajnokságon, valamint a 2021-es tokiói olimpián harmadik helyen végző nemzeti csapatnak. 2025 júniusa óta a Ferencváros játékosa.

 

CSIKÓS Zsóka
Csikós Zsóka / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Csikós Zsóka

Világ- és Európa-bajnok magyar kajakos, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője.

Csikós Zsóka 2001-ben született Esztergomban. Eljátszott a gondolattal, hogy édesapja nyomdokaiba lép a birkózószőnyegen, ám három testvérét követve végül a kajak-kenut választotta. Az első nemzetközi viadala a 2016-os szegedi Európai Olimpiai Reménységek Versenye volt, amelyen egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyert. A 2017-es ifjúsági világbajnokságon a kajaknégyes tagjaként 500 méteren aranyérmet szerzett. 2020-ban kezdett el a felnőttek között versenyezni, sík vízen a 2022-es Európa-bajnokságon szerezte meg az első érmét, amikor a K–4 500 méteres távján bronzérmes lett. A 2024-es maratoni kajak-kenu világbajnokságon Kőhalmi Emesével párosban aranyérmes lett. Az idei racicei Eb-n sporttörténelmi tettet vitt véghez: három aranyérmet gyűjtött be három egyéni számban (K–1 500, 1000 és 5000 m), amire még nem volt példa a kontinensbajnokságok során.

 

Győri-Lukács Viktória / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Győri-Lukács Viktória

Európa-bajnoki bronzérmes, Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó, a Győri Audi ETO KC játékosa.

Pályafutását a Kőbányai Spartacusban kezdte, majd a Pénzügyőr SE érintésével 15 évesen igazolt a Ferencváros női kézilabdacsapatához. A tehetséges jobbszélső egy évvel később már tagja volt Elek Gábor KEK-győztes együttesének, később bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert a fővárosi zöld-fehérekkel. A válogatott meghatározó játékosaként 2020-ban úgy döntött, hogy Győrbe igazol, ahol azóta kétszer is magasba emelhette a Bajnokok Ligája-serleget, háromszor nyert magyar bajnoki címet és egyszer Magyar Kupát. A nemzeti csapattal a 2024-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, ráadásul beválasztották a torna All Star-csapatába. Férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással nyáron jelentették be, hogy ikreket várnak.

 

Lubics Szilvia / Fotó: MTI/MTVA/Varga György

Lubics Szilvia

Hosszútávfutó, ultramaratonista, a Spartathlon és az Ultrabalaton ultratávú futóversenyek többszörös győztese.

A jászberényi születésű amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista civilben fogorvos, három gyermek édesanyja. Huszonkét éve, 2003 óta fut rendszeresen, 2006 óta a maratonnál is hosszabb ultratávokat favorizálja. A kiváló eredményei mellett az jelenti számára a legnagyobb örömöt, ha más embereket is motiválni tud abban, hogy elérjék a maguk elé kitűzött célokat. Eddig két könyve jelent meg: a Másfél nap az élet című 2017-ben, míg A homokdűnén túl 2020-ban. Kilencszeres magyar bajnok és hétszer teljesítette a Spartathlont. Négyszer választották meg Az év magyar ultrafutójának, 2016-ban megkapta a Magyar Becsület Rendet.

Fotó: Mandiner-grafika

 

