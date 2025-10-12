Újabb hatalmas bravúr a magyarral felálló északiaktól – szomszédaink csörtéje kis híján unalomba fulladt (VIDEÓ)

Földi pokolra készülhetünk Lisszabonban – a PL-sztár lerántotta a leplet a portugálokat támogató játékvezetői felfogásról (VIDEÓ)
A vasárnap is a világbajnoki selejtezők jegyében zajlott az európai labdarúgásban, a játéknap pedig szolgált néhány, elsőre meglepőnek tűnő eredménnyel. A magyar, de feröeri útlevéllel is rendelkező, Angliában légióskodó Turi Géza Dávidot a hajráig pályán tartó feröeri válogatott 2–1-re legyőzte hazai pályán a cseh nemzeti csapatot, amely így is a továbbjutást jelentő második helyen áll, de előnye egyetlen pontra olvadt az északiak előtt. Az utolsó fordulóban a csehek Gibraltárt fogadják, a feröeriek viszont Horvátországba látogatnak novemberben.
A csehek móresre tanításával a feröeriek néhány napon belül újabb bravúrt értek el: csütörtökön 4–0-ra ütötték ki szintén otthon Montenegró együttesét a vb-selejtezőn! Turi akkor a 68. percben lépett pályára.
A hollandok 4–0-ra verték Amszterdamban a finneket, Szoboszlai Dominik két liverpooli csapattársa is betalált:
Virgil van Dijk a közeli fejese, Cody Gakpo pedig távoli bombája után ünnepelhetett. Az Oranje jelenleg csoportelső, novemberben Lengyelországban biztosíthatja be a vb-kvalifikációját.
A H-csoportban sokáig nem bírt egymással keleti és nyugati szomszédunk Bukarestben, és amikor úgy nézett ki, hogy Románia kifejezetten eseménytelen 90 perc végén gól nélkül végez az élen álló osztrákokkal, jött a dráma. A 95. percben Ghita góljával végül nyertek a románok. A statisztikusok mindössze három kaput eltaláló kísérletet jegyezhettek fel a találkozón...
Világbajnoki selejtezők, vasárnapi eredmények
