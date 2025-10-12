Újabb hatalmas bravúr a magyarral felálló északiaktól – szomszédaink csörtéje kis híján unalomba fulladt (VIDEÓ)

A vasárnap is a világbajnoki selejtezők jegyében zajlott az európai labdarúgásban, a játéknap pedig szolgált néhány, elsőre meglepőnek tűnő eredménnyel. A magyar, de feröeri útlevéllel is rendelkező, Angliában légióskodó Turi Géza Dávidot a hajráig pályán tartó feröeri válogatott 2–1-re legyőzte hazai pályán a cseh nemzeti csapatot, amely így is a továbbjutást jelentő második helyen áll, de előnye egyetlen pontra olvadt az északiak előtt. Az utolsó fordulóban a csehek Gibraltárt fogadják, a feröeriek viszont Horvátországba látogatnak novemberben.

A csehek móresre tanításával a feröeriek néhány napon belül újabb bravúrt értek el: csütörtökön 4–0-ra ütötték ki szintén otthon Montenegró együttesét a vb-selejtezőn! Turi akkor a 68. percben lépett pályára.

A hollandok 4–0-ra verték Amszterdamban a finneket, Szoboszlai Dominik két liverpooli csapattársa is betalált:

Virgil van Dijk a közeli fejese, Cody Gakpo pedig távoli bombája után ünnepelhetett. Az Oranje jelenleg csoportelső, novemberben Lengyelországban biztosíthatja be a vb-kvalifikációját.