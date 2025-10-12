Ft
Turi Géza Dávid vb-selejtező Feröer-szigetek

Újabb hatalmas bravúr a magyarral felálló északiaktól – szomszédaink csörtéje kis híján unalomba fulladt (VIDEÓ)

2025. október 12. 22:43

A hollandoknál két liverpooli játékos is gólt szerzett.

2025. október 12. 22:43
null

A vasárnap is a világbajnoki selejtezők jegyében zajlott az európai labdarúgásban, a játéknap pedig szolgált néhány, elsőre meglepőnek tűnő eredménnyel. A magyar, de feröeri útlevéllel is rendelkező, Angliában légióskodó Turi Géza Dávidot a hajráig pályán tartó feröeri válogatott 2–1-re legyőzte hazai pályán a cseh nemzeti csapatot, amely így is a továbbjutást jelentő második helyen áll, de előnye egyetlen pontra olvadt az északiak előtt. Az utolsó fordulóban a csehek Gibraltárt fogadják, a feröeriek viszont Horvátországba látogatnak novemberben.

A csehek móresre tanításával a feröeriek néhány napon belül újabb bravúrt értek el: csütörtökön 4–0-ra ütötték ki szintén otthon Montenegró együttesét a vb-selejtezőn! Turi akkor a 68. percben lépett pályára.

A hollandok 4–0-ra verték Amszterdamban a finneket, Szoboszlai Dominik két liverpooli csapattársa is betalált:

Virgil van Dijk a közeli fejese, Cody Gakpo pedig távoli bombája után ünnepelhetett. Az Oranje jelenleg csoportelső, novemberben Lengyelországban biztosíthatja be a vb-kvalifikációját.

A H-csoportban sokáig nem bírt egymással keleti és nyugati szomszédunk Bukarestben, és amikor úgy nézett ki, hogy Románia kifejezetten eseménytelen 90 perc végén gól nélkül végez az élen álló osztrákokkal, jött a dráma. A 95. percben Ghita góljával végül nyertek a románok. A statisztikusok mindössze három kaput eltaláló kísérletet jegyezhettek fel a találkozón...

Világbajnoki selejtezők, vasárnapi eredmények

  • San Marino–Ciprus 0–4
  • Feröer-szigetek–Csehország 2–1
  • Hollandia–Finnország 4–0
  • Skócia–Fehéroroszország 2–1
  • Dánia–Görögország 3–1
  • Horvátország–Gibraltár 3–0
  • Litvánia–Lengyelország 0–2
  • Románia–Ausztria 1–0

Fotó: Facebook/FSF - The Faroe Islands Football Association

 

A feröer szigetekiek 5%-a ott volt a mérközésen. Ez olyan, mintha Olaszországban 3 millióan néznék a helyszínen a meccset. A cseh kapitány menesztését a Lidové Noviny olvasóinak a 94%-a kéri. Hajrá magyarok!
