Portugália–Magyarország: Zalaegerszegről figyelmeztették a portugálokat – ezt várják a magyaroktól

Az Agéncia Lusának adott interjúban Nuno Campos a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező kapcsán elmondta: hazája válogatottja egyértelműen esélyes, de a budapesti mérkőzéshez hasonlóan Lisszabonban is kemény küzdelemre számít Cristiano Ronaldóékkal szemben.

„Természetesen Portugália a favorit, hiszen a világ egyik legjobb csapata, és versenyben van a legnagyobb tornák megnyeréséért. Ezért úgy vélem, a mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar csapat úgy gondolkodik, hogy a fegyelmezett védekezésből vezetett ellentámadásokkal kitűnő támadói révén megnyerheti a mérkőzést – idézi a szakembert az A Bola. – Azonban Portugáliában nem látunk majd olyan kiegyenlített mérkőzést, mint Magyarországon: