Nuno Campos Magyarország Portugália ZTE világbajnoki selejtező

Portugália–Magyarország: Zalaegerszegről figyelmeztették a portugálokat – ezt várják a magyaroktól

2025. október 13. 11:34

Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője szerint a lisszaboni mérkőzés hasonlítani fog a budapestire. A szakember azonban úgy véli, a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező nem ígér olyan kiegyenlített küzdelmet, mint az első találkozó.

2025. október 13. 11:34
null

A magyar válogatottnak jóval nehezebb feladata lesz Lisszabonban, mint Budapesten, mondta Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője a nemzeti csapat ibériai vendégszereplése előtt. Az ötvenéves szakember az Agéncia Lusának adott interjújában a ZTE előtt álló kihívásokról is beszélt, és reményét fejezte ki, hogy az NB I-ben jelenleg utolsó helyen álló csapat szép játéka előbb-utóbb eredményekben is megmutatkozik majd – számolt be róla a Nemzeti Sport

Az Agéncia Lusának adott interjúban Nuno Campos a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező kapcsán elmondta: hazája válogatottja egyértelműen esélyes, de a budapesti mérkőzéshez hasonlóan Lisszabonban is kemény küzdelemre számít Cristiano Ronaldóékkal szemben.

„Természetesen Portugália a favorit, hiszen a világ egyik legjobb csapata, és versenyben van a legnagyobb tornák megnyeréséért. Ezért úgy vélem, a mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar csapat úgy gondolkodik, hogy a fegyelmezett védekezésből vezetett ellentámadásokkal kitűnő támadói révén megnyerheti a mérkőzést – idézi a szakembert az A Bola. – Azonban Portugáliában nem látunk majd olyan kiegyenlített mérkőzést, mint Magyarországon: 

a vendégek jobbára védekezni fognak.”

A Fizz Ligában kilenc forduló után az utolsó helyen álló ZTE-t irányító edzőt a hazai tapasztalatairól is kérdezték.

„Vonzó, szép futballt akarunk játszani, és sok lehetőséget adni a fiataloknak, akik a jövő csapatának kulcsemberei lehetnek. Természetesen az eredmények tekintetében egy ilyen fiatal csapatnál mindig vannak ingadozások. Biztosítanunk kell a kiegyensúlyozottságot az egész idényen keresztül, ami lesz könnyű. Nyelvi problémák is akadnak, időbe kerül, hogy a stáb és a játékosok közötti kommunikáció hatékony legyen. Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart, de erre törekszünk. Mindenki támogat bennünket, szép futballt játszunk, az előbb-utóbb az eredményeken is meglátszik majd” – mondta bizakodóan Nuno Campos.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Tippmann-M4-223
2025. október 13. 11:47
Nagyjából 7-0 eredményre tippelek...................................... Portugália győzelmével.
zakar zoltán béla
2025. október 13. 11:45
A füled nokedli...
NokiNokedli
2025. október 13. 11:41 Szerkesztve
Azt hittem arra figyelmeztették a portugálokat Zalaegerszegről, hogy az egyik kapufa megint hosszabb lesz, mint a másik. 😂 (Lásd 2025.10.10. Zalaegerszegen tartott Dánia-Fehéroroszország VB selejtező.) (Állítólag gyorsan orvosolták a problémát. Talán az egyik tövére hordtak egy kis földet?)
