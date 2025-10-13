Portugália–Magyarország: Zalaegerszegről figyelmeztették a portugálokat – ezt várják a magyaroktól

Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses
Rafael Leão, a Milan 26 éves szélsője nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén.
Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője szerint a lisszaboni mérkőzés hasonlítani fog a budapestire. A szakember azonban úgy véli, a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező nem ígér olyan kiegyenlített küzdelmet, mint az első találkozó.
A magyar válogatottnak jóval nehezebb feladata lesz Lisszabonban, mint Budapesten, mondta Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője a nemzeti csapat ibériai vendégszereplése előtt. Az ötvenéves szakember az Agéncia Lusának adott interjújában a ZTE előtt álló kihívásokról is beszélt, és reményét fejezte ki, hogy az NB I-ben jelenleg utolsó helyen álló csapat szép játéka előbb-utóbb eredményekben is megmutatkozik majd – számolt be róla a Nemzeti Sport.
Az Agéncia Lusának adott interjúban Nuno Campos a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező kapcsán elmondta: hazája válogatottja egyértelműen esélyes, de a budapesti mérkőzéshez hasonlóan Lisszabonban is kemény küzdelemre számít Cristiano Ronaldóékkal szemben.
„Természetesen Portugália a favorit, hiszen a világ egyik legjobb csapata, és versenyben van a legnagyobb tornák megnyeréséért. Ezért úgy vélem, a mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar csapat úgy gondolkodik, hogy a fegyelmezett védekezésből vezetett ellentámadásokkal kitűnő támadói révén megnyerheti a mérkőzést – idézi a szakembert az A Bola. – Azonban Portugáliában nem látunk majd olyan kiegyenlített mérkőzést, mint Magyarországon:
a vendégek jobbára védekezni fognak.”
A Fizz Ligában kilenc forduló után az utolsó helyen álló ZTE-t irányító edzőt a hazai tapasztalatairól is kérdezték.
„Vonzó, szép futballt akarunk játszani, és sok lehetőséget adni a fiataloknak, akik a jövő csapatának kulcsemberei lehetnek. Természetesen az eredmények tekintetében egy ilyen fiatal csapatnál mindig vannak ingadozások. Biztosítanunk kell a kiegyensúlyozottságot az egész idényen keresztül, ami lesz könnyű. Nyelvi problémák is akadnak, időbe kerül, hogy a stáb és a játékosok közötti kommunikáció hatékony legyen. Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart, de erre törekszünk. Mindenki támogat bennünket, szép futballt játszunk, az előbb-utóbb az eredményeken is meglátszik majd” – mondta bizakodóan Nuno Campos.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor