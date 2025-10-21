Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldo útján? – reméljük, hogy nem teljesen

De hogy a létesítmény atmoszférája is csak és kizárólag Ronaldótól (és teljesítményétől) függött (leszámítva a magyar tábort), az már a szemeimnek és füleimnek is furcsa volt. Szervezett szurkolás – amihez mi, magyarok a Puskás Arénában a Carpathian Brigade-nak köszönhetően hozzászoktunk – szinte egyáltalán nem volt. A mérkőzés előtt akkor tapsolt a lelátó, akkor skandálták, hogy „Portugal, Portugal”, amikor a műsorközlő arra kérte a népet. Magyar szemmel azért ez eléggé szürreálisnak, mondhatni, mesterkéltnek, erőltetettnek tűnt.

Csak akkor nem kellett buzdításra sarkalni a publikumot, amikor meglátták Cristiano Ronaldót. Akkor viszont tomboltak, ujjongtak, visítoztak, tapsoltak – mindenki egyszerre. És a meccs alatt végig ugyanez volt a helyzet:

bár a magyar tábor lankadatlanul énekelt, de mivel alig több mint ezren az 50 ezres stadiont a hangjukkal nem tudták teljes egészében betölteni, voltak pillanatok, sőt percek, amikor a legnagyobb csendben zajlott a találkozó. De amikor Ronaldóhoz került a labda, és csinált két teljesen felesleges biciklicselt, kitört a tömeghisztéria.

Képzelhetik, mi volt a góljainál – nem túlzás, majdnem halláskárosodást szenvedtünk.

CR7 labdaérintései között viszont meg a nagy semmi. Később aztán sorra jelentek meg a világhálón a videók a különböző rajongókról, akik sírnak, őrjöngenek, ünnepelnek, mert sok esetben életükben először láthatták élőben Ronaldót, tényleg egészen hihetetlen az az imádat, ami körülveszi őt. És amit már túlzásba visznek – gondoljuk mi innen, Magyarországról.