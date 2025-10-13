Portugáliában a szupersztárok sem hiszik el, mit művel ez a magyar újságíró

Egy hónappal ezelőtt arra csodálkozott rá a játékos és az edző mellett a válogatott sajtófőnöke és a teljes portugál média is, hogy a magyar tudósító milyen tökéletesen beszél portugálul. Martínez – aki ugyebár spanyol – megkérte őt tréfásan, mondja már meg, kitől vett nyelvleckéket, mert neki még nem sikerült ilyen szinten megtanulnia portugálul.

Kollégánkhoz hasonlóan a sportnapilap tudósítója is elutazott Lisszabonba a keddi mérkőzés helyszínére, és megint kérdezett portugálul. A válogatott sajtófőnöke már pontosan tudta, mire számítson, óriási mosollyal fogadta a magyar újságírót – Vitinha viszont először hallotta, rendesen ki is kerekedett a szeme.