Portugáliában a szupersztárok sem hiszik el, mit művel ez a magyar újságíró

Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla
„Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”
A magyar sportújságíró nyelvtudásával megint meglepte a portugálokat: Vitinha és Roberto Martínez szövetségi kapitány is rácsodálkozott. Vicces jelenetek a Portugália–Magyarországot felvezető hazai sajtótájékoztatón – Lisszabonból jelentjük.
Bernardo Silva már ismerte, Vitinhának viszont újdonság volt. Egy hónapja a Magyarország–Portugália (2–3) világbajnoki selejtező előtt mi is beszámoltunk róla, hogy a portugálok nem hittek a fülüknek, amikor a Nemzeti Sport újságírója, Gyenge Balázs kérdezett a Manchester City sztárjától, Bernardo Silvától és Roberto Martínez szövetségi kapitánytól. A Portugália–Magyarország előtti napon a történelem ismételte önmagát.
Ezt is ajánljuk a témában
„Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”
Egy hónappal ezelőtt arra csodálkozott rá a játékos és az edző mellett a válogatott sajtófőnöke és a teljes portugál média is, hogy a magyar tudósító milyen tökéletesen beszél portugálul. Martínez – aki ugyebár spanyol – megkérte őt tréfásan, mondja már meg, kitől vett nyelvleckéket, mert neki még nem sikerült ilyen szinten megtanulnia portugálul.
Kollégánkhoz hasonlóan a sportnapilap tudósítója is elutazott Lisszabonba a keddi mérkőzés helyszínére, és megint kérdezett portugálul. A válogatott sajtófőnöke már pontosan tudta, mire számítson, óriási mosollyal fogadta a magyar újságírót – Vitinha viszont először hallotta, rendesen ki is kerekedett a szeme.
Martíneznek nem – de még a kérdés előtt jelezte is viccesen Gyenge Balázsnak: nagyon fog most figyelni rá, hogy ezzel is szélesíthesse portugál nyelvtudását.
A sajtótájékoztató részleteiről ITT számoltunk be. A Portugália–Magyarország mérkőzést magyar idő szerint kedden este 20.45-től rendezik. A Mandiner stábja a helyszínről tudósít a találkozóról.
Ezt is ajánljuk a témában
Vitinha szerint ellenünk nehezebb játszani, mint az írek ellen.
Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Rodrigo Antunes