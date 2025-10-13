Ft
10. 13.
hétfő
Vitinha Roberto Martínez Magyarország válogatott Portugália

Portugáliában a szupersztárok sem hiszik el, mit művel ez a magyar újságíró

2025. október 13. 20:51

A magyar sportújságíró nyelvtudásával megint meglepte a portugálokat: Vitinha és Roberto Martínez szövetségi kapitány is rácsodálkozott. Vicces jelenetek a Portugália–Magyarországot felvezető hazai sajtótájékoztatón – Lisszabonból jelentjük.

2025. október 13. 20:51
null
Nagy-Pál Tamás

Bernardo Silva már ismerte, Vitinhának viszont újdonság volt. Egy hónapja a Magyarország–Portugália (2–3) világbajnoki selejtező előtt mi is beszámoltunk róla, hogy a portugálok nem hittek a fülüknek, amikor a Nemzeti Sport újságírója, Gyenge Balázs kérdezett a Manchester City sztárjától, Bernardo Silvától és Roberto Martínez szövetségi kapitánytól. A Portugália–Magyarország előtti napon a történelem ismételte önmagát.

Portugália–Magyarország
Portugália–Magyarország: Roberto Martínez mosolyogva fogadta a magyar újságíró kérdését. Fotó: MTI/EPA-LUSA/Rodrigo Antunes

Egy hónappal ezelőtt arra csodálkozott rá a játékos és az edző mellett a válogatott sajtófőnöke és a teljes portugál média is, hogy a magyar tudósító milyen tökéletesen beszél portugálul. Martínez – aki ugyebár spanyol – megkérte őt tréfásan, mondja már meg, kitől vett nyelvleckéket, mert neki még nem sikerült ilyen szinten megtanulnia portugálul.

Kollégánkhoz hasonlóan a sportnapilap tudósítója is elutazott Lisszabonba a keddi mérkőzés helyszínére, és megint kérdezett portugálul. A válogatott sajtófőnöke már pontosan tudta, mire számítson, óriási mosollyal fogadta a magyar újságírót – Vitinha viszont először hallotta, rendesen ki is kerekedett a szeme.

Martíneznek nem – de még a kérdés előtt jelezte is viccesen Gyenge Balázsnak: nagyon fog most figyelni rá, hogy ezzel is szélesíthesse portugál nyelvtudását. 

Portugália–Magyarország: kedd este a helyszínről

A sajtótájékoztató részleteiről ITT számoltunk be. A Portugália–Magyarország mérkőzést magyar idő szerint kedden este 20.45-től rendezik. A Mandiner stábja a helyszínről tudósít a találkozóról.

Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Rodrigo Antunes

