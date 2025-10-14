Elképesztő látvány: patkány miatt állt a játék a válogatott meccsen (VIDEÓ)

Rövid ideig szünetelt a játék hétfő este a Wales–Belgium (2–4) világbajnoki selejtezőn, mert egy patkány beszaladt a pályára. A kis rágcsálót előbb Thibaut Courtois, a belgák kapusa próbálta elkapni, sikertelenül, majd a hazaiak támadója, Brennan Johnson kergette le a gyepről.

A rat ran on the pitch during Wales vs. Belgium 🐀😅 pic.twitter.com/zgRNDdWPm2 — B/R Football (@brfootball) October 13, 2025