Elképesztő látvány: patkány miatt állt a játék a válogatott meccsen (VIDEÓ)

Nem ment olyan könnyen, de fontos lépést tettek az ukránok a céljuk felé
Hozták a kötelezőt.
Rövid ideig szünetelt a játék a Wales–Belgium világbajnoki selejtezőn, mert egy patkány beszaladt a pályára.
Rövid ideig szünetelt a játék hétfő este a Wales–Belgium (2–4) világbajnoki selejtezőn, mert egy patkány beszaladt a pályára. A kis rágcsálót előbb Thibaut Courtois, a belgák kapusa próbálta elkapni, sikertelenül, majd a hazaiak támadója, Brennan Johnson kergette le a gyepről.
A belga válogatott a cardiffi győzelmével egyébként közel került a vb-kvalifikációhoz; ha a Vörös Ördögök a J-csoport következő játéknapján, november 15-én idegenben Kazahsztánt is megverik, akkor biztossá válik a helyük a világbajnokság mezőnyében.
A J-CSOPORT ÁLLÁSA AZ EURÓPAI ZÓNÁBAN
Ezt is ajánljuk a témában
Hozták a kötelezőt.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP