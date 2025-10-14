Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Thibaut Courtois patkány Wales vb-selejtező Belgium

Elképesztő látvány: patkány miatt állt a játék a válogatott meccsen (VIDEÓ)

2025. október 14. 11:57

Rövid ideig szünetelt a játék a Wales–Belgium világbajnoki selejtezőn, mert egy patkány beszaladt a pályára.

2025. október 14. 11:57
null

Rövid ideig szünetelt a játék hétfő este a Wales–Belgium (2–4) világbajnoki selejtezőn, mert egy patkány beszaladt a pályára. A kis rágcsálót előbb Thibaut Courtois, a belgák kapusa próbálta elkapni, sikertelenül, majd a hazaiak támadója, Brennan Johnson kergette le a gyepről.

 

 

 

A belga válogatott a cardiffi győzelmével egyébként közel került a vb-kvalifikációhoz; ha a Vörös Ördögök a J-csoport következő játéknapján, november 15-én idegenben Kazahsztánt is megverik, akkor biztossá válik a helyük a világbajnokság mezőnyében.

A J-CSOPORT ÁLLÁSA AZ EURÓPAI ZÓNÁBAN

  1. Belgium 14 pont (6 mérkőzés)
  2. Észak-Macedónia 13 (7)
  3. Wales 10 (6)
  4. Kazahsztán 7 (7)
  5. Liechtenstein 0 (6)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. október 14. 12:15
Sehol egy vadászgörény ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 14. 12:14
Walesben sok a patkány és kevés a bárd. Lecsapni őket.... (Nem túl kicsi az patkánynak ? Megvan az 20 cm ?? ) És ha Muad Dib volt ?
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. október 14. 12:04
Patkány is Budapesten is van. Pedig Gelgőnek lett volna már ideje elkapni őket. Patkány elkapni, még ha kesztyűben is, elég hülye ötlet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!