Elképesztő magyarázat Liverpoolban: Carragher „letörpézte” Kerkezéket

Záporoznak a kritikák, mindenki Kerkez ellen – így reagált a Liverpool magyarja
Nincs könnyű helyzetben.
A Vörösök ikonja elmondta, miben látja a hibát. Szerinte Kerkezék nem elég magasak.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának újabb veresége után záporoznak a kritikák, a magyar válogatott Kerkez Milos is kap bőven belőlük. Jamie Carragher, a Vörösök ikonja is elmondta a véleményét – számolt be a Sky Sports.
„Az, hogy címvédőként egymás után négy meccset is elveszítesz úgy, hogy a nyáron ilyen sok pénzt elköltöttél – azt hiszem, válságban vagyunk” – jelentette ki, és hozzátette, hogy klubon belül most biztosan rengeteg kérdésre kell választ adni, mert ennél sokkal többet kellene nyújtani.
Azt is elmondta, hogy szerinte
a Liverpool játékosai nem elég fizikálisak és nem elég magasak, amit orvosolni kell.
Fotó: Glyn Kirk/AFP