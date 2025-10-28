Elképesztő magyarázat Liverpoolban: Carragher „letörpézte” Kerkezéket

„Az, hogy címvédőként egymás után négy meccset is elveszítesz úgy, hogy a nyáron ilyen sok pénzt elköltöttél – azt hiszem, válságban vagyunk” – jelentette ki, és hozzátette, hogy klubon belül most biztosan rengeteg kérdésre kell választ adni, mert ennél sokkal többet kellene nyújtani.

Azt is elmondta, hogy szerinte