Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Jamie Carragher Premier League Kerkez Milos

Elképesztő magyarázat Liverpoolban: Carragher „letörpézte” Kerkezéket

2025. október 28. 13:38

A Vörösök ikonja elmondta, miben látja a hibát. Szerinte Kerkezék nem elég magasak.

2025. október 28. 13:38
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának újabb veresége után záporoznak a kritikák, a magyar válogatott Kerkez Milos is kap bőven belőlük. Jamie Carragher, a Vörösök ikonja is elmondta a véleményét – számolt be a Sky Sports.

Kerkez ugyan betalált, de rengeteg kritika éri
Kerkez ugyan betalált, de rengeteg kritika éri (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

„Az, hogy címvédőként egymás után négy meccset is elveszítesz úgy, hogy a nyáron ilyen sok pénzt elköltöttél – azt hiszem, válságban vagyunk” – jelentette ki, és hozzátette, hogy klubon belül most biztosan rengeteg kérdésre kell választ adni, mert ennél sokkal többet kellene nyújtani.

Azt is elmondta, hogy szerinte 

a Liverpool játékosai nem elég fizikálisak és nem elég magasak, amit orvosolni kell.

Kerkezék következő meccsei a novemberi válogatott szünetig

  • Crystal Palace (Angol Ligakupa, otthon),
  • Aston Villa (bajnoki, otthon),
  • Real Madrid (BL-meccs, otthon),
  • Manchester City (bajnoki, idegenben)

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 28. 14:06
Ritka hülye ez az alak... Maradona sem volt égimeszelő...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!