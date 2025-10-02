Haaland ismét megmutatta, miről szól a modern futball – elképesztő adatok jelentek meg a norvég világsztárról

Barcelona–PSG: Yamal ezt üzente a világnak nagyképűen a BL-rangadó előtt – koppanás lett a vége
A 7-et sokan bűvös számnak tartják a számmisztikában, megannyi hiedelem, babona kapcsolódik hozzá. A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján Erling Haaland adott neki újabb jelentést. Noha egy csatár esetében nem feltétlenül jelent jót, ha ennyire kevés labdaérintése van egy komplett félidő leforgása alatt, a norvég gólgép ebből is képes volt kihozni a maximumot. A Manchester City támadója az AS Monaco elleni BL-csörte első 45 perce alatt mindössze hét alkalommal ért labdához – ebből az egyik a franciák egyenlítő találata utáni középkezdés volt... –, így is szerzett két gólt: rögtön a legelső érintéséből megszerezte a vezetést csapatának, majd a szünet előtt egy remekbe szabott fejessel vette vissza az előnyt a Citynek.
Napjaink egyik legátfogóbb szakportálja, a The Athletic elemezte is a norvég nem mindennapi teljesítményét, elkészítve a Monaco elleni nyitó játékrész sokatmondó „Haaland-térképét”, amiből kristálytisztán kiviláglik, miért a City szupercsatára a modern támadójátékos prototípusa: kevés helyzetből is egészen félelmetes hatékonyság.
Ezt Haaland egyéb számai is alátámasztják, szerdán konkrétan óriási európai rekordot döntött: újabb duplájával
első 50 Bajnokok Ligája-mérkőzésén 52(!) gólt szerzett, ezzel nevetve adta át a múltnak egy másik manchesteri ikon, az ex-unitedes Ruud van Nistelrooy 43-as eddigi csúcsát.
Más kérdés, társai egyelőre nem nagyon tudnak felnőni az űrformában teljesítő norvéghoz: Haaland hiába remekelt szerdán is, a Monaco egy utolsó perces kiharcolt tizenegyessel egy pontot elvitt az Etihad-stadionból. Az egyik legfontosabb kulcsemberét, az aranylabdás Rodrit kiújuló térdsérülése miatt ismét elveszítő Guardiola-csapat a BL-ben így két meccs után a 8., a bajnokságban hat forduló után csak a 7. helyen szerénykedik.
Erling Haaland mindenesetre nemcsak a pályán, azon kívül is önmagát adja. Amikor a lefújást követően megkérdezték tőle, szerinte jogos volt-e a monacóiak hajrábeli vitatott tizenegyese, a norvég egy pillanatig sem próbálta szépíteni:
Igen, ha valakit arcon rúgsz, akkor az szerintem tizenegyes...
Nyitókép: AFP/Darren Staples