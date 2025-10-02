Haaland ismét megmutatta, miről szól a modern futball – elképesztő adatok jelentek meg a norvég világsztárról

A 7-et sokan bűvös számnak tartják a számmisztikában, megannyi hiedelem, babona kapcsolódik hozzá. A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján Erling Haaland adott neki újabb jelentést. Noha egy csatár esetében nem feltétlenül jelent jót, ha ennyire kevés labdaérintése van egy komplett félidő leforgása alatt, a norvég gólgép ebből is képes volt kihozni a maximumot. A Manchester City támadója az AS Monaco elleni BL-csörte első 45 perce alatt mindössze hét alkalommal ért labdához – ebből az egyik a franciák egyenlítő találata utáni középkezdés volt... –, így is szerzett két gólt: rögtön a legelső érintéséből megszerezte a vezetést csapatának, majd a szünet előtt egy remekbe szabott fejessel vette vissza az előnyt a Citynek.

Erling Haaland a csapattársak körében ünnepli a Monaco elleni nyitó találatát (Fotó: AFP/Frederic Dides)

Napjaink egyik legátfogóbb szakportálja, a The Athletic elemezte is a norvég nem mindennapi teljesítményét, elkészítve a Monaco elleni nyitó játékrész sokatmondó „Haaland-térképét”, amiből kristálytisztán kiviláglik, miért a City szupercsatára a modern támadójátékos prototípusa: kevés helyzetből is egészen félelmetes hatékonyság.

