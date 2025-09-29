Ft
Berlin Vadócz Krisztián Németország

Multikulturális: törökök által alapított hetedosztályú német csapatba igazolt a 42-szeres magyar válogatott játékos

2025. szeptember 29. 14:00

A hazai szurkolókat is megihlette a Honvéd-nevelés huszonkettedik klubváltása. A 40 éves Vadócz Krisztián a finn ötödosztályú Kajaanin Hakától a német hetedik vonalban szereplő Berlin Hilalsporhoz igazolt.

2025. szeptember 29. 14:00
null

Új idény, új bajnokság – Vadócz Krisztián huszonkettedszer is klubot váltott. A 42-szeres magyar válogatott középpályás a német hetedosztályban érdekelt berlini Hilalspornál folytatja pályafutását. A hírről beszámoló nb1.hu szerint a 40 éves labdarúgót megatranszferként jelentették be új állomáshelyén.

Vadócz Krisztián, Berlin Hilalspor
Vadócz Krisztián: a 40 éves magyar válogatott labdarúgót megatranszferként jelentették be új állomáshelyén, a berlini Hilalspornál / Forrás: Berlin Hilalspor

Tapasztalat. Minőség. Mentalitás. Több mint 40 válogatottsággal Magyarország színeiben, La Liga-, uruguayi, indiai és hongkongi tapasztalatokkal a háta mögött, Vadócz Krisztián magával hoz mindent, ami ahhoz kell, hogy csapatunkat a következő szintre emelje

– áll a Hilalspor Berlin közleményében.

Az interneten fellelhető adatok szerint a berlini egyesületet 1987-ben alapították, és fontos közösségi szerepet tölt be német-török, valamint bevándorló fiatalok körében. Berlin Kreuzberg negyedében egy olyan kezdeményezésre volt szükség a nyolcvanas évek vége felé, amely segített a társadalmi problémák megelőzésében. Jelenleg sok ifjú labdarúgó rúgja itt a bőrt, és folyamatosan keresnek új tehetségeket. Vadócz Krisztiánnak – mint előző helyein oly' sokszor – ezért ismét mentorszerep juthat.

Bármennyire is hihetetlen, de a világjáró magyar pályafutása során először futballozik Németországban – hívja fel rá a figyelmet a Csakfoci. 

Vadócz külföldön megfordult már 

  • Franciaországban, 
  • Skóciában, 
  • Hollandiában, 
  • Spanyolországban, 
  • Dániában, 
  • Indiában, 
  • Svájcban, 
  • Ausztráliában, 
  • Hongkongban, 
  • Uruguayban, 
  • Görögországban,
  • Zambiában és 
  • Finnországban is.

Legutóbb a finn ötödosztályú Kajaanin Haka játékosaként adott nagyinterjút a Mandinernek, amelyet itt olvashatnak.

A magyar szurkolók körében „óriási sikert” aratott a technikás futballista újabb klubváltása.

„Vadócz Krisztián: egy pályafutás során 80-szor a Föld körül.” 

Ha beütöd a keresőbe, hogy utazási iroda, akkor Vadócz nevét fogja kidobni!”

„A gólya meg a fecske kutyaf@sz@ hozzá képest! Jól diverzifikált devizaportfóliója van viszont!” 

„Nem kell felírni az öltözőszekrényére a nevét, az biztos.” 

„A Hilalspor a berlini török kolónia hobbicsapata. Olyan ez az igazolás, mintha hősünk az Athletic Bilbaóhoz igazolt volna, csak kicsiben.” 

„Érdekes karrier az övé, de alapvetően nem tudom kinevetni vagy elítélni érte. Ha megnézzük, bejárta az egész világot, és mellette még pénzt is keresett azzal, hogy focizgat. 

Több mint 40 alkalommal válogatott is volt, illetve megfordult a spanyol és a holland első osztályban, a vége fele kissé lehet, hogy átment bohózatba, amit csinál, de az vesse rá az első követ, aki nem kötötte volna össze a kellemeset a hasznossal” 

– hogy a kommentek közül csak néhányat említsünk.

Vadócz Krisztián korábbi klubjai: Bp. Honvéd, Auxerre (francia), Motherwell (skót), NEC (holland), Osasuna (spanyol), Odense (dán), Pune City (indiai), Grasshoppers (svájci), Alavés (spanyol), Perth Glory (ausztrál), Mumbai City (indiai), Kitchee (hongkongi), Penarol (uruguayi), Montevideo Wanderers (uruguayi), Central Espanol (uruguayi), Episzkopi (görög), Kajaanin Haka (finn)

Nyitókép: Kajaanin Haka

letsgobrandon-2
2025. szeptember 29. 14:09
és ez miért hír... haverom a bmw- nél büfés
