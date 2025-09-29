Multikulturális: törökök által alapított hetedosztályú német csapatba igazolt a 42-szeres magyar válogatott játékos

Az interneten fellelhető adatok szerint a berlini egyesületet 1987-ben alapították, és fontos közösségi szerepet tölt be német-török, valamint bevándorló fiatalok körében. Berlin Kreuzberg negyedében egy olyan kezdeményezésre volt szükség a nyolcvanas évek vége felé, amely segített a társadalmi problémák megelőzésében. Jelenleg sok ifjú labdarúgó rúgja itt a bőrt, és folyamatosan keresnek új tehetségeket. Vadócz Krisztiánnak – mint előző helyein oly' sokszor – ezért ismét mentorszerep juthat.

Bármennyire is hihetetlen, de a világjáró magyar pályafutása során először futballozik Németországban – hívja fel rá a figyelmet a Csakfoci.

Vadócz külföldön megfordult már

Franciaországban,

Skóciában,

Hollandiában,

Spanyolországban,

Dániában,

Indiában,

Svájcban,

Ausztráliában,

Hongkongban,

Uruguayban,

Görögországban,

Zambiában és

Finnországban is.

Legutóbb a finn ötödosztályú Kajaanin Haka játékosaként adott nagyinterjút a Mandinernek, amelyet itt olvashatnak.